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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: конфискация (345) Порошенко (12676) СНБО (3169) Донбасс (14025) уголь (649) Луценко Ирина (222)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко

Президент Петр Порошенко намерен обсудить вопрос поставок угля с оккупированных территорий на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Хто пише таким шрифтом, той відправляється в спам.
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Як всi....
Одягай вишиванку, шаровари і стрибай.
Тоді цензор тебе не забанить з будь яким шрифтом!
Слава Україні!
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В Украину под видом российского могут завезти антрацит из "национализированных" шахт, - СМИ

Порошенко намерен обсудить поставки угля с оккупированного Донбасса на заседании СНБО



порошенко с братвой донбасса ведёт торговлю с партнерами из ордло.
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Много денег не бывает! --- старая еврейская пословица.
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Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано....
Я знаю с чем повязано. Наверное херню какую-то пишешь, прикрываясь псевдопатриотизмом. Баба Яга против - вот такой патриотизм у большинства таких "патриотов". Все плохие, всех гнать.
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"прикрываясь псевдопатриотизмом" ???!! без коментарів.
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может флудишь просто, прикрываясь патриотизмом?
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Mожливо флужу в цілях донести важливу інформацію, і без "прикрываясь патриотизмом".
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не волнуйтесь меня также часто выбрасывают в отпуск на 3 суток я прямо спрашиваю что опять кому то не понравилась критика просто напоминаю им жалкую участь Правды Лещенко превратившейся в отстойник.. и многих иных изданий канувших в Небытие из-за конформизма с властью... а по поводу новости видимо новое это хорошо забытое старое...
НАРОДУ четко надо знать какие ТЭЦ а это 80% принадлежат Ахметову и в принципе ЭТО ЕГО личная проблема как собственника решать вопрос откуда и как брать нужной марки уголь, втрое его забота перевести котлы и ТЭЦ на марки угля который не А или вовсе на комплексное топливо твердое-уголь-жидкое мазут-нефтепродукты-солома-мусор- и газ.. почему у государства должно сербить что у мусульманина свербит в 5 точке????
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підтримати торгових партнерів!
а ти про гешефт кажеш, пап працює!
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Ну а как же!!!
Дружарик ахметка несет убытки, и тут только два варианта, - или узаконит поставки угля с ОРДЛО (конечно же под святым предлогом типа, там же наши люди, ТЕЦ уже останавливаются, недополучаем выручки, или НАС МВФ ЗАСТАВЛЯЕТ !!!), или придумать вариант как убытки ахметки приклеить народу Украины...
Да и обсудите абонплату за газ, дружарик фирташ ведь тоже недополучает ...
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нет. ахметка уже всех давно купил. он со всеми барыгами делится хорошо - как и фирташ, от чего расценки та электричество и газ для населения будут расти. скоро снова пойдут и вагоны с углём с лднр - перетрут с обоих сторон - поделят бабло, а народ снова в жопе. думаю, скоро снова за редуты возьмутся - им граждане мешают делать деньги на крови
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короче будем пользоваться как конфискатом..но по цене ротердам ++
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Поправочка- Роттердам супер+++++ добавились конечные бенефициары....
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Блокаду очолыв, теперь можно продолжить и шахер-махер
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Порошенко намерен обсудить поставки угля с оккупированного Донбасса на заседании СНБО, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3280
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Gai Miroslav
1 ч ·

В Одессе разворачивается битва за Украину. Россия развернула кампанию по примеру Донецка и Луганска, Крыма. Если выйдет раскачать, то это может дать врагу шанс зажечь весь юго-восток и враг это знает. Нужно объединение всех здоровых сил:активистов, самообороны, граждан, ветеранов, жителей города. Нельзя дать коммунистам и фсб победить.
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а вы уверены, что это именно россия? судя по тому, как нацгвардия себя ведет в Одессе, вырисовывается совсем другая картинка
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Впевнений, що незабаром знов заспіваємо: Горіла вата, палала.
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сейчас уже врядли возможно раскачивание, ну а небольшие потасовки они были, есть и будут, главное, чтоб правоохранители их своевременно пресекали
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у нас аваковских сколько уже на горбу народном сидит??? то-то...
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"...президент впервые заговорил..."

======================================================
да оно пистит постоянно !...
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Ясно, у президента Порошенко сценарий всегда один и тот же, сейчас всем объявит, что поставок угля не будет, а на самом деле его закупка увеличится. Так же, как и с блокадой, это как мед, который несет Винни Пух, если он есть, то его сразу нет.
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Предложение толковое...
Но, с нашими любителями коррупции - будет новый Донбас +
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Тиждень розпочався завзято, сепарська гидота, з підтримкою барижної влади, розпочала реванш !!!!)))
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На Бамбасі теж стояли з іконами. Що з цього вийшло - всі знають.
Порошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8057
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Как ужеzаибали эти предатели луценки-порошенки,нет сил!
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Да уж,когда мы стояли на майдане разве мы такую представляли Украину.Одни проходимцы сменили других,где наш украинский Валенса или Гавел,не пускают их олигархи и в итоге на выборах ставят украинцев перед дилемой кого выбирать,гонорею или сифилис.
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Все как всегда.
Азохэн вэй! Шалом алейхам! тамжынашилюди, мызамыр и даже за гешефт с русней во время шаббата.
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Ну, рЭХВормы от офщоренка в разгаре! И ни одного жополиза на ветке......мЭтодички изучают.
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они скоро появятся и подтерут все комменты против шыкаладного глаза.
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Эта жидовская свинья докерувалась до того, что Украина занимает первое место по коррупции. не можешь управлять иди на хер в тюрьму, хмырь чоколадный.
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Я еще засомневался, в чем подвох, когда Пеця разрешил блокаду)), хитрый портняжка!)))
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такой гешефт перебили офшорному, брали уголь с лугандона, народу втюхивали ротердам
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А что рашистские оккупанты не могут нарисовать свои документы?
Порошенко намерен обсудить поставки угля с оккупированного Донбасса на заседании СНБО, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5994
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порошенко не вздумай покупать там уголь. покупай за бугром.
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ТЕРМІНОВО!!! НА РЕДУТ "БОГДАН" ПРИБУЛИ ТІТУШКИ, ПІДРОЗДІЛИ НАЦГВАРДІЇ І ПОЛІЦІЯЩойно поступила інформація, що на "Редут" Богдан у Луганській області між н.п. Гірське і Золоте, прибули нацгвардійці, поліцейські і тітушки. Вони озброєні автоматами та у повному бойовому обмундируванні. Спецпідрозділи разом з тітушками оточили Редут і намагаються знищити майно учасників Блокади. Підігнали КАМАз, збираються вилучити майно з Редуту.Наразі Редут "Богдан" працює у режимі спостереження за рішенням РНБО про блокаду і зараз там перебуває чергова зміна з п'яти учасників Блокади. Зв'язок заблокований. З'ясовуємо обставини....
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ВОТ ВАМ И ОТВЕТ РЕДУТЫ ОПЯТЬ ШТУРМУЮТ БЬЮ ЛЮДЕЙ А МЫ ПО КЛАВЕ КЛАЦАЕМ
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Перевод - пора опять гешефт налаживать с торговыми партнерами.
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что такой уголь, который зайдет из России или из другого региона (а он имеет определенный сертификат и свойства), если он пересечет территорию Украины, то будет конфискован как товар, который был украден у украинского государства", и в дальнейшем загнан стране , с той же цифрой в платежке ? ну как Пашинский бензин конфискованный загнал, тогда в чем разница?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко намерен поставить на заседании СНБО вопрос конфискации угля с оккупированного Донбасса , - Ирина Луценко
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