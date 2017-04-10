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Теги: взятка (3718) ГПУ (8474) Закарпатье (1354)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На взятке в $700 задержан руководитель автошколы на Закарпатье, - ГПУ. ФОТО

Следственным отделом прокуратуры Закарпатской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства и получения руководителем Иршавской автомобильной школы Закарпатской областной организации Общества содействия обороне Украины от закарпатца неправомерную выгоду в сумме 700 долларов США.

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Цензор http://censor.net.ua читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Что дерёшься? Так купи себе быка с яйцами за эти деньги...
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600, 700! Кто больше? мы прогнили насквозь, какая нахрен цивилизация..
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Да уж, новость, достойная общегосударственного новостного ресурса . . .
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Все это херня !!!!!на уровне бытовухи эти новости с взятками 500-1000 бакинских.

когда миллиарды тырятся в стране-противно даже читать!
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Разница только в том что на уровне бытовухи нет возможности воровать миллиарды.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа взятке в $700 задержан руководитель автошколы на Закарпатье, - ГПУ. ФОТО
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