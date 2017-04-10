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Материалы по теме:  Приговор генералу Назарову
Теги: Луганск (3431) Луганщина (3807) самолет (2136) суд (20584) Донбасс (14025) Антитеррористическая операция (16430) Назаров (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском

Суд до сих пор не установил, что стало причиной сбивания самолета Ил-76 летом 2014 года над оккупированным Луганском.

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намекает !сяду я ,сядут остальные действующие лица!
Не сейчас ,а после смены предателей.....
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Какие гнилые попытки отмазаться...
Ну какая к бабаям разница - чем сбили, если борт был без сопровождения?
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Вот сука в генеральских погонах, причина ему нужна.
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а как же причина.. откуда мы знаем почему ИЛ 76 взорвался и упал может сработала бомба, граната на борту, а самолет под завязку нафарширован боеприпасами.. а может шальная просто пуля.... предполагают- что зенитка.. а какое сопровождение.. самолеты- прикрытия... что могли сделать ничего.. только по факту подавить зенитку.. похоже или сделали Секретно записи черного ящика ИЛ 76 экипажа или ящика вообще не было.. думаю ящик тот остался у Лугандонов террористов..а без этого понять как именно и откуда пошло разрушение борта трудно...сбили на какой высоте вообще то десантники обучаются прыгать с критических высот малых 300-250 метров.. была ли такая возможность... мы даже не можем построить график глиссады линии посадки самолета... увы все это осталось за пределами.. НО есть ПЛЮС от этого Приговора хоть у нас и нет прецедента в праве тем не менее есть практика и по такому выводу командовал и дал приказ ого сколько можно будет по такому Приговору шаблону посадить генералов и и даже Министра обороны и Главкома Украины.. да да Порошенко... Иловайск, Дебальцево, Аэропорт Донецк, и за многие иные проколы...
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Уже на посадочной полосе его расстреляли, а не сбили.
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Логика проста - летели ночью, а ночью сепары спят. Он что даун? Или нас за дураков принимает.
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сиди плять,ночью нормально спится,сука?
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Оправдывается, сколько людей угробил, подонок, ничего святого, только боязнь за собственную шкуру.
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причина сбивания-война.
это просто пздц,а не генерал-майор.
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питор совковый, в 90-е никуда приткнуться не смогло, осталось в той трухлявой совко-армии, затем всплыл на верхушку, благодаря умелому задолизанию, падло. Скоко их там еще сидит по военкоматам и т.д...
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Как я понимаю, "что" не давало приказов отправить самолет без прикрытия, этот приказ отдало "кто"!
Или этот хенерал себя так красиво называет: "Какая я гадость, я просто что!"?
"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском - Цензор.НЕТ 8722
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"Он просто упал, потому что был тяжелее воздуха"? Где-то мы уже это слышали.....
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Собственно не важно сядет Назаров или нет, потому, что в любом случае, ему будут созданы комфортные условия властью, во время отсидки, и выйдет он по УДО, через половину срока. Льготы и звание ему сохранили, так, что в принципе этот суд можно отменить и не заключать Назарова под стражу, поскольку чем бы не закончился этот фарс в суде, справедливое решение в любом случае вынесено быть не может, поскольку каждая из сторон считает, что её позиция верна. В этих случаях должен действовать воинский устав и законы военно полевого суда, который может определить степень ответственности командира за принятое им решение.
И наказание тоже должны только два, либо полная реабилитация и возвращение к своим обязанностям, либо суровая высшая мера. А все эти посадки на какие то там срока, которые сейчас подгоняют под непонятное гражданскому суду преступление, полная чушь.
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Gai Miroslav
1 ч ·

В Одессе разворачивается битва за Украину. Россия развернула кампанию по примеру Донецка и Луганска, Крыма. Если выйдет раскачать, то это может дать врагу шанс зажечь весь юго-восток и враг это знает. Нужно объединение всех здоровых сил:активистов, самообороны, граждан, ветеранов, жителей города. Нельзя дать коммунистам и фсб победить.
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пЭдро порошенко поставил "своих" людей на Одессу...
так что шоколадному за всё отвечать там... на столбе.
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Причина? Да он сам упал! Я сам видел, мамою Назарова клянусь!
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Он уже должен самоповеситься в камере,а он еще и чирикает.
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для цього в людини мали б бути хоч якісь залишки совісті
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не важна причина сбивания,,,важно-что исвестен тот.который отправил самолет с людьми под неустановленную причину сбивания...
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"из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), а и из зенитно-артиллерийских установок"

та яка зараз вже різниця? це змінює той факт що ти, покруч, не вжив заходів для запбігання трагедії хоч тебе вбивцю і нікчему попереджали!

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Причина как раз понятна: он слишком низко и медленно летел.
А вот кто приказал садиться ?
Если на борту были десантники, которых можно выбросить в любой удобной точке.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском
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