"Суд фактически не установил, что стало причиной сбивания самолета", - генерал Назаров об Ил-76, сбитом над Луганском

Дмитро Черних
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, Герхард
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, Володимир Науменко a6a66e08
, Олександр Багряний
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, Roman Rjevskiy
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, Проверка на вшивость
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, Alex Smith bb5fe51c
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, Водки нет, иди домой.
, 5 копійок
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, Patriot2015
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, Игорь Иванов 0876ff42
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Всего на сайте: 211 писателей
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Не сейчас ,а после смены предателей.....
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Ну какая к бабаям разница - чем сбили, если борт был без сопровождения?
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это просто пздц,а не генерал-майор.
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Или этот хенерал себя так красиво называет: "Какая я гадость, я просто что!"?
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И наказание тоже должны только два, либо полная реабилитация и возвращение к своим обязанностям, либо суровая высшая мера. А все эти посадки на какие то там срока, которые сейчас подгоняют под непонятное гражданскому суду преступление, полная чушь.
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1 ч ·
В Одессе разворачивается битва за Украину. Россия развернула кампанию по примеру Донецка и Луганска, Крыма. Если выйдет раскачать, то это может дать врагу шанс зажечь весь юго-восток и враг это знает. Нужно объединение всех здоровых сил:активистов, самообороны, граждан, ветеранов, жителей города. Нельзя дать коммунистам и фсб победить.
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так что шоколадному за всё отвечать там... на столбе.
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та яка зараз вже різниця? це змінює той факт що ти, покруч, не вжив заходів для запбігання трагедії хоч тебе вбивцю і нікчему попереджали!
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А вот кто приказал садиться ?
Если на борту были десантники, которых можно выбросить в любой удобной точке.
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