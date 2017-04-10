Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко

Elena Italenna
, Yuriy Voloshkevych
, Проверка на вшивость
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Петр Петров 3145f8cd
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Alex Smith bb5fe51c
, Отец Федор
, Semen Semenich
, yeah
, bag
, Yevgeniy Balalaykin
, Oleg Youryevich
, Виталий Витальич
, Константин 1041a131
, yakutua
, VOLVO XC 70
, Галина Гусева
, Леонид Богданов
, Антон Сперанский
, Егор Тликов
, Vovcheg Zak
, Ivan2014
, Vlad shtm
, укропбандерівець
, Герхард
, Иван Афанасьев
, Глеб Егорович Жеглов
, Алекс Ермоленко
, молодой рабочий
, SergeL
, 1970-kva
, Kristo Dubinin
, Водки нет, иди домой.
, 5 копійок
, Ira Koval 2155552b
, Wevelsburg
, Ron Ma
, Alexx Lexton
, Patriot2015
, Bander_ua
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Богдан Подзізей
, I Am 644f2298
, Великая Исландия
, Андрій Польщенко
, EUkozak
, Свобода c4d0efb7
, fda
, Aлександр Alexsis
, raimondas 2c3b20e6
, Олег Сербин 10d6f9ec
, V T 2fd9d4b9
, goldshrek shrek
, Игорь Иванов 0876ff42
, Семен Семенович d33d3741
, сидней
, _Серж_
, Змиевобандеровец
, Данило Галицький 1c1ee858
, Alex Magic
, marina marinina
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Hanka Panyanka
, Roman Rjevskiy
, Луиза Тумбочкина
, Oleksandr Makhmut
, Fidel Desperado
, Faina L
, Maks Kolorto
, Степа Лыходэев
, Дмитро Черних
, Aqua Forrest
, руслан кис
, Сдержаный
, Павел 44 521f088a
, Juli Schubs
, Oleksa Skira
, этнический украинец
, Вася Городской
, Røbin Hood
, Юрий Примак
, Baks13
, Petrov Viktor
, vad
, Володимир Логойда
, Прохожый
, vlasta
, Александр Теселкин 381f7545
, Vlad1606
, Igor Strl
, дератизатор
, Ирина Склярова
, spel 68dbbe31
, KharkovCity
, Adelaida Adaprokopchuk
, Николай Масло
, Роман Сикора 59a8da29
, Александр Тихий
, Крымваш и лугандония впридачу
, Антон Куприянов
, Владік
, ndruh
, Богдан Просто
, Банду-геть
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Андрей Петров b7cee86a
, свободный человек b4fbfe90
, Bogdan Suvorov
, Гыг с Вами
, vivv555777
, Андрій Жаровський
, Осел Лопоухий
, Сергей Козловец
, Cтарий Кінь
, Марко Кандиба
, Kenzo 065c7258
, TheAlextoday .
, Maxim Maximov 2f107a94
, Miko R 798886a8
, Diesel_Sasha
, Речь Брежнева
, Sasha Hubar
, Alina alina 66f1d10f
, Oles Ivanov
, Unleashed
, Игорь Карпов
, Sergiy Nimuy
, кацалапый хряк
, Sergii Ustim
, NonCFist
, Прощай немытая раССея
, Alex Dolin 5390fec5
, Глеб123
, Laslo Gogovats
, Василий Романюк
, Genadiy Gena
, Юго-Восток
, Алексей Черняк dc59afc1
, Stephan Bil
, Скабичевский
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Elena Italenna, Егор Тликов, Semen Semenich, Юра Юрьев 5a06e8f7, Oleg Youryevich, Антон Сперанский, укропбандерівець, Глеб Егорович Жеглов, Yevgeniy Balalaykin, Галина Гусева, yakutua, Ira Koval 2155552b, Леонид Богданов, SergeL, 1970-kva, Wevelsburg, I Am 644f2298, Богдан Подзізей, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, 5 копійок, Андрій Польщенко, Виталий Витальич, Константин 1041a131, молодой рабочий, yeah, Vlad shtm, V T 2fd9d4b9, VOLVO XC 70, Змиевобандеровец, Alexx Lexton, marina marinina, Faina L, руслан кис, Свобода c4d0efb7, Aлександр Alexsis, сидней, Roman Rjevskiy, Луиза Тумбочкина, Hanka Panyanka, Ivan2014, raimondas 2c3b20e6, дератизатор, Røbin Hood, Juli Schubs, Alex Magic, Роман Сикора 59a8da29, Прохожый, Ирина Склярова, Baks13, Petrov Viktor, Андрій Жаровський, fda, bag, Igor Strl, Cтарий Кінь, Богдан Просто, Miko R 798886a8, свободный человек b4fbfe90, Kenzo 065c7258, NonCFist, KharkovCity, Юрий Примак, Гыг с Вами, Сергей Козловец, Oleksandr Makhmut, Sergii Ustim
Всего на сайте: 208 писателей
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На каких основания вы делаете выводы о высоком уровне коррупции?
1 - СМИ
2 - знакомые платили взятки в последние 6 месяцев
3- лично платил
Это ежегодный опрос IRI
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жиды прощаются - и не уходят...
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Так, це не жарт!
Топ-експертом фіналу конкурсу інженерних стартапів #VernadskyChallenge стане особисто Джеймі Хайнеман - ведучий легендарної програми "Руйнівники міфів"!
Приходьте побачити кумира всіх експериментаторів та інноваторів світу, а також дізнатися першим, хто з фіналістів стане переможцем #VernadskyChallenge2017!
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Нам, народу, нужен государственный распорядитель!!!
А таких людей у властьимущих нет!
Они все хозяйственники, правда лишь на свой карман...
Как-то так...
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