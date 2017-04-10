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 Форум Украины(593523)
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Всі в Україні знають і розуміють звідки ростуть вуха цих "Конвертів"- з назабності можновладців!!! Тільки мовчать і користуються можливістю платити робітникам копійки і гребсти в оффшори собі гроші на старість! Хіба я не правий?....
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Поймали шестёрок-банщиков (которые оказывали предприятиям реального сектора экономикиИсточник:http://censor.net.ua/p435776
), которые отмывали....,
а самих засранцев, кто-то накажет?Источник:http://censor.net.ua/p435776)
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если суммировать все эти доходы от конвертцентров - нахер нам мвф ?
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Совершенно верно!!!
Если глава семьи - бездарь и лох, без кредитов не прожить!
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вам он может и глава, и семьи...
у нас на флоте говорили так: нахерс и забортс !
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Мне?
А ты не орал "Майдан! Майдан!"?
Вот и на тебе, отца и гаранта!
И не ной! Сам "за борт" сваливай.
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Если судить по новостям на цензоре, то ежедневно "накрывают" этих центров в среднем на 1 лярд грн. За месяц 30 лярдов, за го 360 лярдов. А Ани мозги парят чем наполнить пенсионный фонд? Хде деньги Зин?!!!!
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вес каждой купюры в один килограмм значительно затруднило бы перемещение этого мусора
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНалоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. ФОТО
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