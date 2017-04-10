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 Форум Украины(593523)
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Материалы по теме:  Блокада ОРДЛО
Теги: блокада (1701) задержание (5469) конфликт (674) Луганщина (3807) Нацполиция (6837) Донбасс (14025) активист (480)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Конфликт между блокировщиками и полицией на Луганщине: активисты говорят о задержаниях, полиция - о добровольном переносе редута

В Луганской области произошел конфликт между полицейскими и участниками блокады оккупированного Донбасса.

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шыкаладный цех по шумок восстановил полностью гешефт с русней. Ибо тамжынашилюди. а русня вообще - онижыдети.
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ЦЕ СЛОВА ЛІДЕРА НАЦІЇ ЧИ МОРАЛЬНОЇ ПОТВОРИ ?!?

"Російська армія найсильніша в світі і
Україна не може їй протистояти", - Порошенко

Суспільство - Володимир Пиріг, 28
січня

http://zaxid.net/news/showNews.do?rosiyska_armiya_naysilnisha_v_sviti_i_ukrayina_ne_mozhe_yiy_protistoyati__poroshenko&objectId=1338500



Порошенко: "Украина
и Россия это один народ. Мы не должны воевать"

http://vybor.ua/article/Persons_and_personalities/poroshenko-ukraina-i-rossiya-eto-odin-narod-my-ne-dol-ny-voevat.html
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Агггааа!!! ШаКАЛадникавым"кровосісям" кровушки Народной не вистачає!!
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У нас на цирлах у Кремля все правительство и все мусара как не крути ...
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Барыге мешают протестующие. Торговые партнёры обижаются. Скоро вновь пойдут попытки убрать блокадников
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Не заважайте людям заробляти на рекламі бренду ...
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В дремучія савковыя года один купил футболку за поребриком (лично свидетєль),
таки там было написано " ABIBAS"..МЫ "давились" со смеху неделю, потом обѣяснили-
шо "В" и "D" разныя буквы... Пострадавший был врачем, ну, прикончил мединститут..
)))
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скорее всего неправду говорят в полиции,вероятность 97%.
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В полиции никогда не говорят неправду, там просто все время лгут, причем цинично и безапелляционно.
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авакова в отставку,заепала тварь конченная
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к сожалению его не снимут, потому, что в этом случае коалиция развалится..
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а Украину насиловать каждый день всей коалицией? импичмент-перевыборы эта власть обречена
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хіба можна собаківським сепарам вірити? все це мутки офшорно-соєвого гідранта
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Мне интересно найдет ли время администрация США проверить коррупцию чинушей в Украине и куда уходят транши и другая фин помощь?
все таки обещал контролировать расходы.
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важко сказати що для Штатів важливіше: стабільність виснаження кацапії в Україні чи справжні реформи в Україні адже водночас добитися двох цілей не реально поки рулить Барига
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Млять, да сколько можно онанировать то на Европу, то на США, которые дескать должны покарать шоколадку, януковича, ющенко и т.д. по списку. Да с какого это хрена они должны проверять коррупцию в Украине, если мы жопы от диванов оторвать не можем, все акции протеста против этой банды набирают по несколько тысяч человек, зато в интернете настоящие бури в стакане и желание переложить задачу по свержению жидошоколадного ига на кого угодно, лишь бы самим не напрягаться. Кроме того как ЕС, так и США в общем выгодна эта банда грабящая Украину - они выводят награбленное на запад, они берут кредиты там же, они усиленно продвигают продажу земли по требованию кредиторов, они делают все для того чтобы Украина и дальше была сырьевым придатком и поставщиком дешевой рабочей силы. Так зачем им что-то там проверять? (тем более что они и так в курсе).
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А мне все равно теперь. Эти "достижения" рэволюции гидности еще не проявились во всей красе. Так что, это ожидаемо. Может хоть так дойдет до эуропэйцев...что их имели....просто, чтоб до кормушки добраться.
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ну у нас мирные революции - не вырезали всяких кремлевских подстилок хоть и надо было ...
Протест закончился сменой власти а то что к власти прийдут мрази не кто гарантии не давал - народ Украины в илюзии не прибывает и все видлит ...
просто наступит время и эту власть сменят на щло кацапским мразям которые покаления под Хуйлом ростят ...
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Репоед ,Яночка Соскина. Когда уже до вас, руснявого стада дойдет, что пуйло поставил раком и поимел прежде всего вас - глупое , козломордое быдло. Вы немножко обросли жирком , во время повышения цен на энергоносители, но после кражи Крыма вас опять загнали в нищее, грязное и голодное стойло.
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Клава и эктаз...Покакай и петУха слепи-на отвлекайся на НАС-УКРОПОВ!!)))
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
3 год ·

ЗНИЩЕННЯ РЕДУТУ «БОГДАН». РОЗПОВІДЬ ОЧЕВИДЦЯ
Про те, що сьогодні, 10 квітня, відбулось на Редуті «Богдан» розповідає учасник блокади торгівлі з окупантами....
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доверия к ментам и нацикам у народа- 0 и создавали их для защиты барыжной власти за наши с вами налоги,чем они отличаются от беркутни?
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Знищення Редуту "Богдан". 10 квітня 2017
https://soundcloud.com/user-228852655/zachistka-redutu-bogdan-10-kvtnya-2017 …
фсё..зачистили,40 чоловiк затримали...

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Их не только задерживать нужно, нужно их сажать. Пару сотен этих тварей пересажать, у остальных может желание пропадет.
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Чепушило ватное , ты уже пол сменил , пидарок? Фантазии у русни всегда не хватало: Яночка Пупкина, Леопольд Пупкин... Дебилы бля.... ПНХ на срувесну.
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Приехала мусорня ( нац гвардия) и разгромили редут . Видать пазванила Педофил Ху,, ло Мардеру Петр президенту , что блокадники мешают заниматься кантрабасом . Президент Украины сразу подлизал сраку Ху.. лу падельнику по контрабасу и послал мусорню . Мусорня стоит на второй линии обороны - усратые , но боевые получают . Этих гандонов Петя откармливает что бы расстреливать украинцев .
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bamr‏ @bamr69 19 мин.19 минут назад
В «Роскосмосе» усомнились в высокой эффективности разработок Илона Маска.Напомню ,что доля расии в косм.запусках в 2017 - 0,2%.Спецы бл///ть.
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 36 мин.36 минут назад
Министр Обороны США Меттис Ударом крылатых ракет США в Сирии разрушили 20% боеспособных сирийских самолетов
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Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 49 мин.49 минут назад
Пам'ятаю, як з трибуни Майдану погрожували беркутівцям, що знайдуть їх всюди, де б вони не ховалися. Просрали все. Вони вже не ховаються.
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Цензор http://censor.net.ua читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Если это был добровольный перенос редута - то что там делала полиция?
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Регулировала правила дорожного движения, чтобы во время переноса редута не была создана аварийная обстановка.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами4 год. ·
АВАКІВСЬКІ ПСИ ЗАТРИМАЛИ ЧЕРГОВИХ РЕДУТУ "БОГДАН" І ВІДВЕЗЛИ У РАЙВІДДІЛОК

Щойно з'явився зв'язок із Редутом "Богдан", куди приїхали озброєні
нацгвардійці і разом з тітушками розгромили табір Редута. Аваківці
безпідставно затримали спостережну групу блокадників, що несла
чергування. На місці Редута знаходиться близько дванадцяти невідомих
озброєних людей в балаклавах.
Ми були готові до такого розвитку подій, тому, незважаючи на такі дії поліції, спостереження за залізничною г... Показати більше...
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На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. - вот это мне нравится..., я бы посоветовала главарям так называемых "ДНР" и "ЛНР" связаться напрямую с аваковым, чтобы "порешать" вопросы...
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Сегодня день мусорского произвола?
Одесса, Харьков, Луганск...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКонфликт между блокировщиками и полицией на Луганщине: активисты говорят о задержаниях, полиция - о добровольном переносе редута
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