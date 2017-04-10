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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (3718) Одесса (5456) таможня (1336)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На взятке $600 задержан заместитель начальника одесской таможни, - прокуратура. ФОТО

В понедельник, 10 апреля, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в области и УВБ ГФС в области во время получения взятки разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Одесской таможни ГФС-начальника таможенного поста "Черноморский". Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни ГФС, а должность в Одесской области занимает по командировке.

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на такій посаді поссяти за такі гроші не ходять..
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У нього ж робота колядувати. Що дають, то й гребе, в любих розмірах.
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Звучит как анекдот. Что уже дефолт, мы что- то пропустили?... Всего за шесть сотен? Нет, ну точно ...анекдот.
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Для зама начальника таможні якийсь смішний хабар.
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там заглавие громкое,а по сути таможенный пост!
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Задержан - ВЗЯТОЧНИК, разрушитель страны и уверенности народа! Да. В чем подвох? В самом фото... А так быть - не должно!
На взятке $600 задержан заместитель начальника одесской таможни, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8767
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)
Измельчали зам начальников.
Похоже плохи дела там у вас, если мелочью не гнушаются.
А если серьезно- именно коррупция и тотальная продажность своих, а не война и кацапы погубятстрану
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Марушевскую за 500 грн. премии к 8 марта гнобили, пытались засадить, а тут насировские высирыши капусту косой япашат и хоть - бы куй. я думаю в ближайшем, когда уляжется, дадут хероя, плять.
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ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПАПЕРЕДНИЦА. ОСТАВИЛА АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ. ..(шутка)
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Пока этих тварей не будут наказывать всенародно, толку не будет.
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Тут Вы правы. Мой знакомый "хлопал" таможенника, на выходе год условно. А долюбатни ему , дежурному следаку прокуратуры и иже с ними включая наружку в выходной день (писанина и санкции олл инклюзив). Та нихрена , как он сказ добьем. Страх нужно прививать.
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А в чем же дело? Марушевская была плохая? Выписала премию на 8 марта по 500 грн! Поставили своего, сказали брать только по крупному, а его жадность погубила. $600! Балбес, нужно инструкции Насралова выполнять...
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Мелочь пузатая. Но и ее ловить надо. Не ловить же ахметовых...
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заместитель начальника одесской таможни !
на взятке $600 !
задержан !

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цензор, харе пургу постить
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Я представляю, как Марушевская, узнав эту новость, улыбнулась.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа взятке $600 задержан заместитель начальника одесской таможни, - прокуратура. ФОТО
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