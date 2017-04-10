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Теги: Аваков (2472) обвинение (320) Матиос Анатолий (468) Семенченко Семен (222) Голубан (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко (фракция "Самопомич") прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса по поводу его биографии.

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Когда Костя Гришин создавал батальон "Донбасс", тогда у авакова к нему вопросов не было. Как только вырвался из-под опеки - сразу ведра компромата полились. Мавр сделал свое дело.
Рюкзак, ты б как-то с трусами и крестиком определился.
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голубан соево - ватный уепан. мусор короче.
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"героический" мусор днр? Награжденный за это другим мусором (в прямом смысле этого слова).
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а кто есть Аваков Матиос интересный вопрос между прочим
предатели Украины ДА
враги Украины ДА
перекупленные и перевербованные разведками мира ДА ДА
сволочи ДА
подонки ДА
преступники ДА
не УКРАИНЦЫ-- В СМЫСЛЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭТНОСА... ДА-ДА-ДА-ДА
им пора сидеть в Гуантанамо ДА-ДА-ДА
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Ну Семенченко показывает документы а не просто трындит как Матиос
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тоху плачущего прокурорчика трогать нельзя, а то тепловизор на всех нападет.
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Аваков, он такой Аваков!

Видео задержание участников митинга за отставку Голубана под МВД
https://www.facebook.com/www.business.ua/videos/1288646721203730/
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Семенченко и Парасюк опустили Петю типа Президента на границе с Лугандоном. Вот он и продолжает отсасывать у них.)))))
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Семенченко для них сейчас враг, а Голубан кто? Все дружно молчат.
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Верю Сёме,СОВАКОВ и МАТЕУС,БРЕХУНЫ и ПОДОНКИ....ИМХО.
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Вспоминается эпизод из фильма "Криминальный талант", когда аферистка угрожала следователю, что обвинит в попытке изнасилования. Так она сказала, они потом конечно разберутся, но крови попортят.
По этом принципу действует Авакян, голословные обвинения, а человек должен оправдываться, а раз оправдывается, значит виноват. Лучше бы Авакян рассказал, за какие такие заслуги прятался в Италии.
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"оружейника" авакова давно сраной метлой гнать,только за Княжичи этого уепана под суд надо отдать,за "титушек" отброськина (кстати отброськин тоже из Севастополя,чмо героическое)
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а за "реформу" полиции вообще яйца оторвать,в Одессе сепаратюги под защитой полиции уже крылья распустили
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может у Авакова или Матиоса , есть ранения? может они под градами в окопах сидели? закройте хлебала , суки народа, да именно хлебала, вы хлебалом воюете и хлебалом воруете, .... придет время за ваши дела ответите,вы не вечны у корыта !!!!
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а шо,ранение в задницу сеня в окопах получил?
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нет, на диване с Деевой, об рюкзак-тепловизор укололся
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ну да...и заспамить.любимое действо на цензоре
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не льсти себе, я не спамил, и без меня на тебя спрос есть ...
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та мне пофиг...а то те,кто спамит не с твоей кучки .та же зрада.
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а может у тебя нейтральная тайная поклонница, заигрывает
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почему ны ныны, могли луизка с танюшкой, или маринка тебя приголубить, я не знаю, я же не всезнающий говорящий камод сабакава
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шота не на шутку сеня самопиаром занялся...никак в президенты готовится?по типу захарченки?
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Знищення Редуту "Богдан". 10 квітня 2017
https://soundcloud.com/user-228852655/zachistka-redutu-bogdan-10-kvtnya-2017 …
фсё..зачистили,40 чоловiк затримали..
А ЩО НАРОД?.
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Что Аваков с Матиосом, что Гришин - проходимцы и мошенники. Очень обидно, что итогом борьбы за правильные ценности и идеалы, стало то, что страна оказалась в лапах этих мерзавцев. Вместо коррупции мы получили мегакоррупцию, вместо ментовского беспредела - мегабеспредел с откатом до уровня "лихих девяностых", вместо возрождения нации - обезбашенный вышиватизм.
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Реформа + люстрация = сепаратисты на всех руководящих постах МВД..Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес - Цензор.НЕТ 9112.
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Здаётся мне, щас Семенченку начнут тулить подделку документов, а именно справки о несудимости. Главный мусор и военный прокурор такие предсказуемые.
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Чи ділянку мамину перекопує. Заодне і схудне трохи.
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сумніваюся, шо воно буде ділянку перекопувати. Попатякати всяке це її, але від патякання не худнуть.
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По-ходу Голубан, что-то знает про Авакова, раз тот его так защищает, не жалея живота своего...
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А на Гепу, Допу, других там усяких рыгов нехорошего злочынного режиму тепловизоров видать не хватило...Все идут на Семенченко, Парасюка, Гриценко и других шатунов
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єто шедевр " спецшкола вгик" а в гнесинском училилище есть такое ??? разведывтельная кансерватория типа
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Цензор http://censor.net.ua читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.


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Прохання не лаятись на форумі та не дублювати  коментарі з посиланнями, що є флудом.
Адміністратор форуму
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"в 2008 получал дополнительное высшее образование в ВГИК (институт кинематографии) на факультете режиссуры"

ага, то він ще й режисер? а що з кар"єрою режисера не склалося?
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а как разнесло простого афериста а)

этот поц совсем не уважает народ, что это за объяснения
топорно да, лучше б ему орифлеймом заниматься, конечно
через некоторое время он смотает удочки и в России домой уедет
и всё будет ясно даже бронированным тормозам, но могут же и тут
его накрыть, свои же на всякий случай,
хотя( в Украине как заповеднике для коррупционеров воров и тд. может быть он ещё министром станет
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Для меня лично важно, как кто себя проявил в критическое время, весной 2014. Семена было слышно, в Донеце он призывал организоваться для защиты страны. В Луганске Темур Юлдашев. А что такое матиос-я не знаю. Голубан, так тот помогал сепарам, плюнув на присягу Украине. А вот теперь Семен плохой, помог им удержать власть и теперь не нужен.
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Голубан не помогал. Голубан убивал украинцев, героев Майдана.
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На самом деле к Семенченко достаточно вопросов. Но не собакову и редкому дерьму матиосу их задавать. Прежде должны ответить за свои деяния.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСеменченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ
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