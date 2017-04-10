"Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко..."

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Всего на сайте: 211 писателей
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Других комментариев от Януковича пока нет.
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А 2 дебила - это сила, 3 дебила - зашибись...
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Интересно, а что будет, когда "закончатся януковичи?" Где брать деньги??
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Это типа птицу в небе они запланировали на жаркое - основное блюдо, охотники хреновы
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Морфема «хуй» будет изъята из словообращения
25.08.10 12:16 | Читателей: 538578
Русский язык станет чище
Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «хуй» в современном русском языке.
Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «хуй» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.
«Такая единица языка, как «хуй» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».
Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «хуй».
«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «хуй», но и все однокоренные слова, как то «охуенно», «хуёво», «нихуясебе».
«Русский язык не стоит на месте, он меняется и развивается, - поделилась академик в разговоре с корреспондентом Smixer.ru. - Нам очень приятно со страниц Вашего издания сообщить об очередном шаге навстречу таким переменам и развитию. Насколько нам известно, у «Смиксера» очень умная и образованная аудитория, являющаяся авангардом российского общества. То, что именно такая аудитория первой узнает об отмене слова «хуй» и первой перестанет его употреблять в разговорной речи, может стать важным и знаковым этапом в развитии нашего великого Русского языка».
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алёша ёмаё
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несет, как всегда всякую ахинею!
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Гроші Януковича в банку Порошенка - доказ, що влада після Майдану не змінилася, - Березюк
24tv.ua/groshi_yanukovicha_v_banku_poroshenka__dokaz_shho_vlada_ pislya_maydanu_ne_zminilasya__berezyuk_n785406
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ЗАЯВА ИЗВЕСТНОГО ВОЛОНТЕРА БЬЕТ РЕКОРДЫ В СЕТИ: Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживает | BOMBANEWS
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Усьо уже украдено...
ЗОЛОТО ПАРТИ исчо вспомните...
)))))))))))))
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Если украинский народ поборет коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго, то Украине уготована судьба "королевы восточной Европы". Такое мнение по итогам посещения Украины высказал известный советский и российский пианист и дирижер Андрей Гаврилов, проживающий в Швейцарии, на своей странице в Facebook.
"Народ прекрасен. Талантливый, добрый, креативный, красивый. Власть ужасна. Народ не освобожден. Коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго не уничтожено. Надежды мало. Но, в отличие от РФ, иго ослаблено Майданом достоинства. Дракона надо добивать. Пока у него ослабли лапки. Промедление смерти подобно", - написал он.
Он также указал на разницу между Россией и Украиной, которая ему бросилась в глаза.
"Драматическая разница с РФ - тут нет быдлячего самодовольства. Ясно, что нет и имперскости. Освободить творческий потенциал: Украина - королева восточной Европы. Шансы есть, и немалые", - подчеркнул Гаврилов.
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1 . Люди знають всі корупційні оборутки на базарах , парковках , маршрутках - ось мільйони КОЖНОГО ДНЯ !!!!!!!
2 . Паркування автомобілів біля будинків - це свавілля чи Європейські Стандарти ?? - Ось де ще одні Мільйони ЩОДНЯ !!!
3 .. Корупція в садочках , школах , лікарнях - ось де вже МІЛЬЯРДИ КОЖНОГО ДНЯ !!!!
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