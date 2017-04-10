EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Форум Украины(593523)
  1654  84
Материалы по теме:  Бюджет-2017
Теги: бюджет (4262) конфискация (345) Порошенко (12676) фракция (231) Янукович (32386) Гройсман (2767) Блок Петра Порошенко (1532) Гончаренко (212)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман надеются, что в ближайшее время госбюджет пополнится благодаря специальной конфискации денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А когда бедем разкуркуливать Коломойского и Ахметика?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно и самого гидранта начать... пока не сбег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пиз...ят"
Других комментариев от Януковича пока нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У населения уже давно "спецконфискацию" провели....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрел мельком ящик.. Мне показалось или ..У гонтаревой на левой щеке замалеванный синяк?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Катя,все-таки,утонула в пруду.несмотря на то, что была рыбой по гороскопу, бревном в постели и гавном по жизни....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сокровища Виктора Флинта не дают покоя Петру Сильверу по кличке "Окорок" и Володе Пью по кличке "Слепой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЛЕСИК объявил что черновол и пашинская в пролете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гроші Януковича переведині у банк Пороха,то які проблеми іх повернути,тоість тепер є проблема,бо барига іх не віддасть без бою
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурень думкою багатіє.
А 2 дебила - это сила, 3 дебила - зашибись...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко..."
Интересно, а что будет, когда "закончатся януковичи?" Где брать деньги??

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и я подумала - скоро ли крысаки начнут друг друга жрать? Государство не резиновое, а у всех дети, внуки... Народ уже ободран и гол, как сокол. МВФ может больше не дать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ уже ободран и гол, как сокол - это в какой области, рязанской или пензеской?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жрать они нас будут, еще земельку не раздерибанили, а там жирный кусок, да и пенсионный возраст пока еще не повысили. Ну и реформа здравохранения не за горами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос риторический, все давно уже знают откуда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без спецконфискации бюджет не выполнить никак! сказали выдатни рыхорматоры.
Это типа птицу в небе они запланировали на жаркое - основное блюдо, охотники хреновы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...расслабтесь - все уже спизжено до вас ! ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Все ва сміхуйочки та пісдохаханьки

Морфема «хуй» будет изъята из словообращения
25.08.10 12:16 | Читателей: 538578

Русский язык станет чище

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «хуй» в современном русском языке.

Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «хуй» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.

«Такая единица языка, как «хуй» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».

Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «хуй».

«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «хуй», но и все однокоренные слова, как то «охуенно», «хуёво», «нихуясебе».

«Русский язык не стоит на месте, он меняется и развивается, - поделилась академик в разговоре с корреспондентом Smixer.ru. - Нам очень приятно со страниц Вашего издания сообщить об очередном шаге навстречу таким переменам и развитию. Насколько нам известно, у «Смиксера» очень умная и образованная аудитория, являющаяся авангардом российского общества. То, что именно такая аудитория первой узнает об отмене слова «хуй» и первой перестанет его употреблять в разговорной речи, может стать важным и знаковым этапом в развитии нашего великого Русского языка».
 показать весь комментарий
Ответить
 
благодаря спецконфискации денег Януковича, Фирташа, Порошенко, Ахметова, Пинчука и еще ряда лиц-декларантов и оффшористов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надеялись на пополнение за счёт абонплаты за трубу и других тарифов только какого хера у людей денег нету?
алёша ёмаё
 показать весь комментарий
Ответить
 
В интернете сидим, значит деньги есть. Вот когда и в интернете не сможем сидеть, вот это будет настоящая победа шоколадных - никто на них физдеть не сможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вам, батенька, юра минстец морду набъет - за конкуренцию подползанию к телу !
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Президент и премьер-министр надеются Источник: http://censor.net.ua/n435771" - офигеть люди живут надеждой, а должны работать!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зря гончаренку на операции)) не примочили)
несет, как всегда всякую ахинею!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авжеж, сподіваються. Це в них професійне:

Гроші Януковича в банку Порошенка - доказ, що влада після Майдану не змінилася, - Березюк
24tv.ua/groshi_yanukovicha_v_banku_poroshenka__dokaz_shho_vlada_ pislya_maydanu_ne_zminilasya__berezyuk_n785406
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деньги Полубатька когда возвращать будем и ВОНЫ, которая украла фсё?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато в рейтинге по коррупции мы "быстрее, выше, сильнее". http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-vozglavila-reyting-po-korrupcii-v-biznese-1011678.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Не делайте мне смешно. Он таки самый настоящий акадэмик, знает почти все буквы.

Усьо уже украдено...
ЗОЛОТО ПАРТИ исчо вспомните...
)))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Янукович далеко не последний резерв, есть еще деньги Лазаренко-Тимошенко, Коломойского, Фирташа. А там и репарации с орды подоспеют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не забудь написать памятку своим пра-пра-пра-правнукам чтобы не пропустили "репарацию".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Известный музыкант указал на разницу между украинцами и россиянами
Порошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6920

Если украинский народ поборет коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго, то Украине уготована судьба "королевы восточной Европы". Такое мнение по итогам посещения Украины высказал известный советский и российский пианист и дирижер Андрей Гаврилов, проживающий в Швейцарии, на своей странице в Facebook.

"Народ прекрасен. Талантливый, добрый, креативный, красивый. Власть ужасна. Народ не освобожден. Коммунистически-олигархическое, бюрократическое иго не уничтожено. Надежды мало. Но, в отличие от РФ, иго ослаблено Майданом достоинства. Дракона надо добивать. Пока у него ослабли лапки. Промедление смерти подобно", - написал он.

Он также указал на разницу между Россией и Украиной, которая ему бросилась в глаза.

"Драматическая разница с РФ - тут нет быдлячего самодовольства. Ясно, что нет и имперскости. Освободить творческий потенциал: Украина - королева восточной Европы. Шансы есть, и немалые", - подчеркнул Гаврилов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно так-же три года назад строитель офшорных будок трындел, когда шел в презЫденты -- через три года вы страну не узнаете! А на самом деле -- все то-же, те-же яйца, только вид с боку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так что получается? Хорошо, хоть Витя в своё время денег натырил, а то бы сейчас и надеяться не на что было.. Всего ж три года прошло..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гроші потрібно вміло брати , які лежать навкруги .
1 . Люди знають всі корупційні оборутки на базарах , парковках , маршрутках - ось мільйони КОЖНОГО ДНЯ !!!!!!!
2 . Паркування автомобілів біля будинків - це свавілля чи Європейські Стандарти ?? - Ось де ще одні Мільйони ЩОДНЯ !!!
3 .. Корупція в садочках , школах , лікарнях - ось де вже МІЛЬЯРДИ КОЖНОГО ДНЯ !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В якій країні Світу ПЕРША доріжка зайнята , коли Земля належить всьому Народу України , а не окремим паркувальникам !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смешно, чесслово. Разводят нас как котят. У Яныка уже даже не слепой, а глухонемой траст.. сказочники из Винницы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какого бюджета....СВОЕГО? Никак не нажрутся СВИНЬИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко легалізував гроші Юри Єнаківського ,Злочевького і інших ригів.Ще чекає щоб Яника легалізувати.Що муділі Луценкові мішає конфіскувати кошти Яника?БЕЗДАРНІСТЬ і ЗЛОДІЙКУВАТІСТЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Станом на 1 березня 2017 року до спеціального фонду державного бюджету надійшли 5100 гривень, конфіскованих за корупційні правопорушення за рішенням суду. Така інформація міститься в звіті казначейства про виконання держбюджету за січень-лютий 2017 року, передає#Точно, проекту Радіо Свобода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Специально для сайта " censor.net.ua " предлагается бонус "Букмекерской конторы Леон" ( ввести в гугле ) дает до 100 долларов новым игрокам. При регистрации нужно указать эксклюзивный бонус код " censor ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Облезлый Плешивый никак не грабанет нефтепродукты Курченко . Как раз для этого и принимается это закон . Откат Плешивый с Черночол обещал Кананенку с Петей Гаранту конституции . А деньги Януковича никто не собирается забирать . Там видать Кананенка с Президентом Украины гарантом конституции Петей уже получили откаты. У кананенки строго . Предательство - сразу откат . Не пропустит . Деловой . Не зря Педафил его Ху.. ло уважает .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко и Гройсман надеются на скорое пополнение бюджета благодаря спецконфискации денег Януковича, - Гончаренко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Виталий Витальич, Галина Гусева, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Elena Italenna, Егор Тликов, Герхард, Semen Semenich, Oleg Youryevich, Антон Сперанский, укропбандерівець, Глеб Егорович Жеглов, Ira Koval 2155552b, Yevgeniy Balalaykin, Юра Юрьев 5a06e8f7, yakutua, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Леонид Богданов, I Am 644f2298, SergeL, 1970-kva, Wevelsburg, Богдан Подзізей, 5 копійок, Андрій Польщенко, Константин 1041a131, молодой рабочий, yeah, Roman Rjevskiy, Vlad shtm, V T 2fd9d4b9, VOLVO XC 70, Дмитро Черних, Змиевобандеровец, Alexx Lexton, marina marinina, Faina L, руслан кис, Свобода c4d0efb7, Aлександр Alexsis, сидней, Луиза Тумбочкина, Hanka Panyanka, Ivan2014, raimondas 2c3b20e6, дератизатор, Røbin Hood, Juli Schubs, Alex Magic, Роман Сикора 59a8da29, Прохожый, Ирина Склярова, Baks13, Petrov Viktor, Андрій Жаровський, fda, bag, Igor Strl, Cтарий Кінь, Богдан Просто, Miko R 798886a8, свободный человек b4fbfe90, Kenzo 065c7258, NonCFist, KharkovCity, Юрий Примак, Гыг с Вами, Сергей Козловец
 Всего на сайте: 211 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти