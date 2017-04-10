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 Форум Украины(593523)
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Теги: демография (183) здравоохранение (143) медицина (1458) Гройсман (2767) реформы (2550)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман

Продолжительность жизни в Украине на 7 лет меньше, чем в странах Европейского Союза.

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За воздух еще налога нет надо ввести тогда будут на 17 жить меньше.
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ты, винницкий уникум, и до 35 можешь не дотянуть)))
уйдешь в расцвете... будет справедливо и не жалко.
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ДА ОН УЖЕ ПЕРЕШЕЛ РУБИКОН. ТЕПЕРЬ ЕГО И ДОВБНЕЙ НЕ УБЬЕШЬ.
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еще 400 лет назад были варианты:
- премьер натягивается на кол так, чтобы острие кола высунулось через кончик языка...
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У больниц больше не будет стен, больные будут размещаться в гамаках, подвешенных под деревьями.
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а шо, на свежем воздухе процесс выздоровления пойдет куда быстрее. особенно если погода будет, как в эту зиму.... Тогда может и больниц никаких не понадобится. вообще.
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- Не критикуйте Головнокомандувача держави! Як ви можете! Це грає на руку Путіна.І не смійте згадувати його Ліпецьку фабрику чи обіцянки продати бізнес, чи офшорні історії. Будьте моральними. У нас війна!Будь-яка критика та вимоги - це зрада та розхитуванння ситуації у воюючій державі.А масштабні корупція, злочинна домовленість з олігархами, грабіж населення України на тарифах Роттердам+ на 10 млрд, торгівля з ДНР, відсутність через 3 роки покараних за розстріли на Майдані і ці бетонні глиби проти мирних зібрань в урядовому кварталі - це звісно, державницька позиція та патріотизм.Єдине, чого за ці 3 роки навчилася досконало АПУ - це маніпуляціям на найвижчому рівні та розмиттям усього на сіру зону, «війна», «не розхитуйте», «не вимагайте»…, все дуже складно, ви не знаєте деталей, безпека, єдність, патріоти, не питайте і не вимагайте.Яка єдність, друзі? Навколо чого? Навколо коаліції пана Ахметова та корупційних потоків?Інколи все дуже чорне-біле.Вже все зрозуміло.І в ці дні відчуваю це більш ясно, ніж будь-колиАльона ШКРУМ, народний депутат
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Ессно, Грося и его Патрон, небось, вечно жить собралися. Впрочем, как и все стадо (450 голов + помошчники+кабмин+судейские и чинуши всех мастей), хрюкающие у корыта.
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это что, предъява ?
так нам надо жить на 7 лет больше ?
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Він мав на увазі, що було б непогано, щоб ми не доживали до пенсії.)
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виноват...
идеология винницких жидов :
- вы должны доплатить еще за 7 лет пенсионных взносов перед выходом на пенсию !
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Гройсман - сусіди не знають , що таке Голод , отримуючи пенсію 50 доларів , віпрацювавши 50 років на свою Державу ..
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это не более чем игра на публику.
ТЫ серьёзно ДУМАЕШЬ он обеспокоен этим? наивный простак.
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Он ночами не спит , думая , чтобьі еще натворить для Украинского Народа , все "" реформьі видньі на Кладбищах Украиньі ..
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да у нас только на врио министра здравохранения глянешь уже жить не хочется...
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задраная тетка в рюкзачке с майдана вдруг US$17 M задекларировала...
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"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8449Роман Чернышев1 год · ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ ПОСТРовно через неделю - с 17 апреля вы перестанете слышать о том, как в Украине страшно и невыносимо жить. Исчезнут разговоры о коррупции и кумовстве во власти, вмиг растворятся все зрады и погаснет пламя требований досрочных выборов. И тарифы перестанут быть топ-темой. И про предательский характер Минска-2 все забудут. И про удушающий рост преступности. Вот прям 17 апреля проснетесь, и вас никто не будет спасать от преступной власти. И так будет целый месяц. Причем в стране ничего не поменяется. Просто оппозиция разлетится на майские праздники - в Раде каникулы аж на 4 недели. Боротьба боротьбою, а Лазурный берег Франции по расписанию. Потом уже приедут и продолжат любить народ. Загорелые #традиции#парламентаризма
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А им не страшно будет находиться в Храме на Пасху ??
Молиться будут не боясь БОГА ????
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Что-то меня мучат мутные сомнения. Наверно скоро на 17 лет будем жить меньше!
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Жалкое существование от З / П до З / П , нельзя назвать жизнью .
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Так мы не в ту сторону пенсионный возраст двигаем..
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Ну так наверное в год по несколько раз радуют, то повышением газа то света, то минималки на копейки и в этой связи рост цен на продукты питания и лекарства (в год по 10 раз), смотришь лет через 10 уже на 27 лет жить будут меньше. Так просто написал
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тоді тре підняти пенсійний вік на 7 років шоб ми вже всі повиздихали як руді миші
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"Украинские граждане живут на 70 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу и на 3 года дольше , чем душманы Афганистана", - Гройсман
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Ничего удивительного. Вы же твари способствуете всеми силами
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все ждут когда ГРОСЯ со всей дури надует щочки, зажужжит и улетит к еbеням собачим...... сам правда не могу представить это куда, но чертовски хотелось бы посмотреть )))
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спрашивают кардинала ватикана:
- а что вы делаете, когда чудо происходит ?
- молюсь... а еще, подталкиваю...
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Не, Вы все только представьте себе!!! Вот же живучие - "гады". Так про них там дбають и мінистри и премєри, а ви все Володимире - заздрите, та констатуєте. До чого це все....???
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"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман.

И подумал - " а должны жить на 10 лет меньше". Поэтому поднимука я ещё им тарифы.
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Це взагалі досягнення жити так довго на сміттєзвалищі. Ще й по засраності перше місце без сумніву. І по криворукості.
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Смотри какие украинцы живучие, как тараканы. Родная влада все старается, новыми рыхормами их травит, а они ни в какую! прям вредители, так и норовят страну по миру пустить своим расточительством.
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Гройсман, так ты еще больше цены на газ подними! В 10 раз поднял, подними еще в 20 раз! Продавайте его по цене французского коньяка! Установи арендную плату за дождь и воздух!
Может быть тогда украинский народ вообще передохнет, не будет мешать вам править???
"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 374
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Ну так спасибо вашей братве! Розенблат под видом масла сливочного продаёт пальмовое гавно и ничё. Так же и вся остальная братва- нас кормят и лечат всяким гавном по европейским ценам...
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та да, ваше кодло постаралось і скоро буде 10...
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Нас готують до нового податку? Родина буде платити за того хто прожив менше ніж середній європеєць?
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осталось народу определить ,а сколько лет из этих 7- ми пренадлежат правлению Гройсмана...и "жиди- по новому"
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Граждане Украины меньше живут!
И кто ж это сделал??
"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7614
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"Украинские граждане живут на 7 лет меньше..." __________________дык пусть вова попробует прожить на "пенсию" в ...949 гривен!
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Зачем он нам рассказывает банальные вещи. Он что, журналист?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Украинские граждане живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу", - Гройсман
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