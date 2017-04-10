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 Форум Украины(593523)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: депутат (2854) ПАСЕ (1014) Россия (69849) терроризм (20114) Донбасс (14025)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис

Западные политики не верят в то, что т. н. республики "ДНР" и "ЛНР" будут долго существовать на оккупированном Донбассе.

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Приднестровье живет потому что Молдаване позволяют. Не зря они кацапскую марионетку ВЫБРАЛИ!!
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А все потому что стояла там , свирская дивизия вдв! И появилось приднестровье и Армения вассал параши тоже появилась тогда-1991-1992 +,-
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Свирская дивизия ВДВ стояла в Кишиневе (300 пдп) в Болграде и Веселом Куту...
В Болграде не смотря на то что дивизия біла реорганизована в 45 (расформирована и восстанавливается заново) и 25 бригады (ушла в Новомосковск) до сих пор пожинаем советскую вонь...

А в ПМР стояла 14 армия подчинявшаяся кОдВО что хрен редьки не слаще
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Где 3 года там 5, а где 5 там и 10. Если руководство страны не хочет с этим ничего делать значит будет ДНР и ЛНР - они фактически уже есть.
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Прыщ - гнойник на теле Украина ...... его выдавят , прощать сепаров нельзя - слишком много горя они принесли .
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ты тоже какой-нибудь богомерзкий сквернялис? или просто дебиловскис
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Как будто он его построил: в сети резко ответили на пафосное фото главаря "ДНР" на "Донбасс Арене"

Представители так называемой "ДНР" организовали экскурсию на футбольный стадион "Донбасс Арена" в Донецке.
Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".
Так называемый председатель "народного совета ДНР" Денис Пушилин сказал, что домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" посетили члены "ДНР" и участники молодежного движения "Молодая республика" для ознакомления с "перспективами восстановления нормального функционирования стадиона после обстрела в 2014 году".
По словам Пушилина, "ДНР" хочет сохранить коллектив стадиона и его "энергетику". Однако заявление о том, что "Донбасс Арена" начнет функционировать, он не делал.
Также посещение стадиона членами "ДНР" прокомментировали журналист Алексей Мацука.

"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис - Цензор.НЕТ 1743
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Домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" посетили члены, приверженцы главного кацапского члена.
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Вот тут дениска петушилин хорошо получился.
"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис - Цензор.НЕТ 9142
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Блин, как глянешь на эти рыла - тошно становится. Как это Захер здесь не засветился? А звучит ведь: Захер, Пенис Душилин. Не помню остальных, но тоже тянет на эту тему выразиться!
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зря, ДЫРА надолго, пока не прикончим Ахметок, Тарут, Ефремок и им подобных
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При этой власти это никогда низакончится!!!!
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Вот нахрена про такую муйню вообще куздеть? Им там что, делать нехрен?
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все зависит от действий США ,на них смотрит Европа и остальной Мир !
все эти образования могут исчезнуть за пару лет вместе с "величием"
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чогось так думаю, що США зацікавлені в довгостроковому конфлікті. Швидке рішення питання може призвести до розвалу Росії, а це значно посилить Китай, якому не буде кому протистояти в Євразії і США опиняться сам на сам з Китаєм з 2 млрд населення. Тому будуть потихеньку, щоби змінити путінський режим, але не зруйнувати Росію. За рахунок України.
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Все анклавы образованные росией, будут существовать пока у власти (можно читать как жив) пуйло, с его смертью они тоже умрут, не ранее.
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Пока на этом будут зарабатывать деньги это не кончится НИКОГДА. А наш харант сказал, что по другому никак, нет другой альтернативы. Так что как минимум еще два года, пока шоколадный у власти, это продлится.
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Плохой вам Порошенко? Ну, ничего в 2019 придет Бойко Юра или Ляшко - и тогда, война точно закончится быстро.
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В МИД Канады заявили об обсуждении украинского вопроса на саммите G7

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) во время саммита в Италии планируют обсудить вопрос поддержки Украины, заявили в МИД Канады.
"В этом году главы МИД стран G7 обсуждают ряд насущных вопросов, среди которых обострение насилия и использование химического оружия в Сирии и поддержка суверенитета Украины", - отметили в канадском МИД, передает Укринформ.
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на крысме:
1. Оккупанты целенаправленно разрушают и воруют историко-культурные ценности на полуострове, заменяя их памятниками тиранов или "вежливых людей". Прочтите подробно статью об уничтожении Крыма и его наследия http://qha.com.ua/ru/turizm/rf-metodicheski-unichtojaet-i-vivozit-kulturnie-tsennosti-iz-krima/172823/ (фото).
2. Севастополь. Проезжал мимо городского водохранилища. Сомневаюсь, что на лето хватит воды. Ранее дефицит покрывала вода из Днепра. Теперь - утренняя роса.
3. Феодосия. Помните бандитов из Липецка, которые приперлись "работать" в Щебетовку? Один из них доработался уже… с 17-ти летней девицей. Об этом стало известно, когда оба попали в ДТП. Девица в детской больнице http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/chinovnik_iz_lipecka_razbilsya_pod_koktebelem_s_nesovershennoletnej_passazhirkoj_socseti/
4. Сегодня услышал неимоверное количество нецензурной брани и проклятий в адрес россии с пожеланием "чтоб они там все сдохли" от ватного водителя маршрутки. Причина: "В Симферополе крымских автоперевозчиков заменят на российских" http://podpricelom.com.ua/read/transport/krymskyh-avtoperevozchykov-zamenyat-na-rossyjskyh.html
5. В Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Ничего делать не умеют - только хвастаться ворованным http://ru.krymr.com/a/news/28420651.html (видео).
6. Оккупанты за неделю поймали в Симферополе 35 узбеков-стихийщиков, половина из которых уже депортированы. Предатели ждали инвесторов, а дождались "узбеков-стихийщиков" http://www.c-inform.info/news/id/51307 (фото).
7. ЮБК. 11 детских санаториев закрывают и уворовывают, в том числе и уникальные, которые до оккупации прекрасно работали на благо деток: "Уважаемые ялтинцы! А вы знаете, что 11ДЕТСКИХ санаториев Министерства здравоохранения передали в ведение Министерства экономического развития Крыма с целью дальнейшей приватизации (читай продажи). Среди них ЕДИНСТВЕННЫЙ на ЮБК детский санаторий пульмонологического профиля (не туберкулезный) - санаторий имени Розы Люксембург (ныне ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями Ай-Тодор» в Гаспре). Здесь проходили лечение дети в возрасте от 6 до 17 лет с заболеваниями верхних дыхательных путей, астматики, дети с частыми ОРВИ, с ЛОР-заболеваниями. По статистике, такое лечение показано большинству детей. Но у руководства Крыма свои аргументы - нет денег на санаторно-курортный комплекс. С переходом Крыма в россию все ждали перемен к лучшему в этой отрасли, а получается наоборот. При Украине санаторий существовал, никто не осмелился его приватизировать и лишить детей права не бесплатное лечение в санатории. А что сейчас будет???" https://twitter.com/KrimRt/status/851415297089306624 (скрин).
8. Предатель Александр Талипов возмущен тем, что в российских городах во время футбольных матчей рекламируют предстоящий Чемпионат мира по футболу с картой россии без Крыма https://twitter.com/KrimRt/status/851388493859356673 (фото-скрин).
9. Ахаха, знакомые из Волгограда поедут в этом году не в Крым, а в Одессу. У них "Крымнаш", но на пляж в Одессу.
10. По информации оккупантов, лидером по отдыху россиян на майские праздники оказалась Турция. После Турции пользуются популярностью Греция, Кипр и Чехия. Оккупированный Крым лишь на пятой строчке http://15minut.org/news/170748-otdyh-v-krymu-dlya-rossiyan-perestaet-byt-privlekatelnym
11. Новости туристического Крыма: "В маршрутках Феодосии появятся видеокамеры от террористов". Напоминаю, что пока не было россии - не было и террористов http://fresh.org.ua/novosti/131228/v-marshrutkakh-feodosii-poyavyatsya-videokamery-ot-terroristov_2017-04-10 . Тем временем сегодня полицаи и гоблинцы перекрыли центральную площадь Симферополя из-за найденной книги. Наверное, это был "Кобзарь" Тараса Шевченко http://www.sobytiya.info/news/centr-simferopolya-perekryli-iz-za-knigi-u-pamyatnika-vozhdyu-foto (фото).
12. Исследования оккупантов: "Жители Крыма путешествуют меньше россиян из-за бедности" http://fresh.org.ua/novosti/131215/shiteli-kryma-puteshestvuyut-menshe-rossiyan-iz-za-bednosti_2017-04-10
13. Количество понаехавших в Джанкой оккупантов настолько велико, что в городе появились машины маклеров с наклейками "Жильё посуточно", что до оккупации наблюдалось только в туристических городах https://twitter.com/AlexDobrinin/status/851443473366568964 (фото).
14. Севастополь. На оптовой фирме из 15 машин на маршруте всего 3 - нет заказов. Просто весна! Просто денег нет! Просто держимся! Просто гавань!
15. В сети "Мир Бургер" в Крыму мороженое будет продаваться под брендом "Фекальный сталагмит", а шоколадный кекс - "Якутский петух".
16. Коварный Трамп (уже официально) расставил ловушки на дорогах Симферополя! https://twitter.com/KrimRt/status/851467777546362880 (фото).
17. В жарком политическом диспуте мой оппонент назвал меня "бандеровцем". Он ушел, так и не поняв, почему я улыбался.
18. Пока в россии победобесы устраивают милитаристские шоу, в Украине внуки и правнуки победителей над нацизмом воюют в рядах ВСУ за свою Родину против победобесов.
19. А ведь в случае Третьей Мировой жителям Симферополя откроется небывалый вид на ядерный гриб со стороны Севастополя. Пореферендили?
20. путин теперь стал грозным только для внутреннего потребителя. Это как старую одежду отвозят на дачу: выкинуть жалко, а огород копать - самый раз.
P.S. Как Кремль ответит Трампу? С одной стороны, россияне при авиаударе не пострадали, а с другой - Америка не продаёт помидоры в россию. Что будут давить? Очень переживают ватники, очень…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Россия по статистике ООН, занимает:

1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа(35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и
1-е место по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля(23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов(23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
1-е место в мире по запасам осетровых,крабов,минтая в 200 мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам олова,цинка,титания, ниобия.
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений.
1-е место в мире по запасам торфа.
Где деньги, Зин?( с)

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е место - по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров (после США).
-67-е место в мире по уровню жизни
-71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
-72-место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина
-127-е место в мире по показателям здоровья населения
-111-е место в мире по средней продолжительности жизни
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин
И опять же впереди планеты всей:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей,брошенных родителями.
1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению спирта и спирто-содержащих продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя
1-е место в мире по продаже табака
1-е место в мире в мире по числу взяток при поступлении в ВУЗы.
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2-е место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ.
1-е место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА(21% мирового производства)
1-е место в мире по количеству АВИАКАТАСТРОФ( в 13 раз больше среднемирового уровня)
-159-е место место в мире по уровню политических прав и свобод.
И это далеко не полный перечень…
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Но про газ и нефть эти цифры уже не актуальны
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:D

"Вооруженные силы ЛНР внимательно следят за провокационными маневрами ударной группировки США в Тихом Океане" - Президент Плотницкий
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/Пока их поддерживают наши барыги они могут существовать вечно
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А ты может знает человека который с раковой опохолью долго жил бы -я такого челвека не знаю -он может жить только максимум при поддержании химией несколько лет а без химии несколько месяцев -так что не строй себе илюзий -луган-дон -это и есть раковая опухоль если ты не понял то я тебя просвещаю и не надо народу лапшу на уши вешать что с раковой опохолью можно долго прожить.
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"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР"... кроме полутора миллионов перемещенных лиц. прошло уже 3 года их страданий и нет никаких оснований думать - что сам по себе лугандон развалится.
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Естественно развалится -пусть только мировое общество займется путином и его преступлениями против человечности -как не удивительно США всегда несло демократию в народы а совок а сейчас россия диктатуру и смерть.
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Приднєстровя
Абхазія
Осетія
Карабах ...
мало вам 26 років ?! І це так само буде !
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Угу - щаз-з-з ... Хто ж дозволить в себе стільки бабла відібрати ?
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Правильно -если есть раковая опухоль на теле организма Украины то ее или лечат или вырезают бо иначе она перейдет на весь организм тела Украины и это все прекрасно знают .
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Эльдорадо для коллекционеров скоро будет - всякие бряцкалки, фейковые паспорта из лугандонии будут после падения этих марионеточных режимов скупать.
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Сложные такие рассуждения, не учитывая Гарантий. Обычный вопрос: "Сколько еще украинцев - должно погибнуть, что бы поверить, во "временное явление?".
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Цензор.НЕТФорум Украины"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис
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