"Никто не верит в долгосрочное существование "ЛНР-ДНР", - докладчик ПАСЕ Варейкис

Дмитро Черних
, I Am 644f2298
, Галина Гусева
, Виталий Витальич
, Яночка Пупкина
, Герхард
, Tom B
, Володимир Науменко a6a66e08
, Олександр Багряний
, Андрей Лавриненко
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Roman Rjevskiy
, Ira Koval 2155552b
, Elena Italenna
, Yuriy Voloshkevych
, Проверка на вшивость
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Петр Петров 3145f8cd
, Alex Smith bb5fe51c
, Отец Федор
, Semen Semenich
, yeah
, bag
, Yevgeniy Balalaykin
, Oleg Youryevich
, Константин 1041a131
, yakutua
, VOLVO XC 70
, Леонид Богданов
, Антон Сперанский
, Егор Тликов
, Vovcheg Zak
, Ivan2014
, Vlad shtm
, укропбандерівець
, Иван Афанасьев
, Глеб Егорович Жеглов
, Алекс Ермоленко
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, молодой рабочий
, SergeL
, 1970-kva
, Kristo Dubinin
, Водки нет, иди домой.
, 5 копійок
, Wevelsburg
, Ron Ma
, Alexx Lexton
, Patriot2015
, Bander_ua
, Богдан Подзізей
, Великая Исландия
, Андрій Польщенко
, EUkozak
, Свобода c4d0efb7
, fda
, Aлександр Alexsis
, raimondas 2c3b20e6
, Олег Сербин 10d6f9ec
, V T 2fd9d4b9
, goldshrek shrek
, Игорь Иванов 0876ff42
, Семен Семенович d33d3741
, сидней
, _Серж_
, Змиевобандеровец
, Данило Галицький 1c1ee858
, Alex Magic
, marina marinina
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Hanka Panyanka
, Луиза Тумбочкина
, Oleksandr Makhmut
, Fidel Desperado
, Faina L
, Maks Kolorto
, Степа Лыходэев
, Aqua Forrest
, руслан кис
, Сдержаный
, Павел 44 521f088a
, Juli Schubs
, Oleksa Skira
, этнический украинец
, Вася Городской
, Røbin Hood
, Юрий Примак
, Baks13
, Petrov Viktor
, vad
, Володимир Логойда
, Прохожый
, vlasta
, Александр Теселкин 381f7545
, Vlad1606
, Igor Strl
, дератизатор
, Ирина Склярова
, spel 68dbbe31
, KharkovCity
, Adelaida Adaprokopchuk
, Николай Масло
, Роман Сикора 59a8da29
, Александр Тихий
, Крымваш и лугандония впридачу
, Антон Куприянов
, Владік
, ndruh
, Богдан Просто
, Банду-геть
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Андрей Петров b7cee86a
, свободный человек b4fbfe90
, Bogdan Suvorov
, Гыг с Вами
, vivv555777
, Андрій Жаровський
, Осел Лопоухий
, Сергей Козловец
, Cтарий Кінь
, Марко Кандиба
, Kenzo 065c7258
, TheAlextoday .
, Maxim Maximov 2f107a94
, Miko R 798886a8
, Diesel_Sasha
, Речь Брежнева
, Sasha Hubar
, Alina alina 66f1d10f
, Oles Ivanov
, Unleashed
, Игорь Карпов
, Sergiy Nimuy
, кацалапый хряк
, Sergii Ustim
, NonCFist
, Прощай немытая раССея
, Alex Dolin 5390fec5
, Глеб123
, Laslo Gogovats
, Василий Романюк
, Genadiy Gena
, Юго-Восток
, Алексей Черняк dc59afc1
Виталий Витальич, Галина Гусева, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Elena Italenna, Егор Тликов, Герхард, Semen Semenich, Oleg Youryevich, Антон Сперанский, укропбандерівець, Глеб Егорович Жеглов, Ira Koval 2155552b, Yevgeniy Balalaykin, Юра Юрьев 5a06e8f7, yakutua, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Леонид Богданов, I Am 644f2298, SergeL, 1970-kva, Wevelsburg, Богдан Подзізей, 5 копійок, Андрій Польщенко, Константин 1041a131, молодой рабочий, yeah, Roman Rjevskiy, Vlad shtm, V T 2fd9d4b9, VOLVO XC 70, Дмитро Черних, Змиевобандеровец, Alexx Lexton, marina marinina, Faina L, руслан кис, Свобода c4d0efb7, Aлександр Alexsis, сидней, Луиза Тумбочкина, Hanka Panyanka, Ivan2014, raimondas 2c3b20e6, дератизатор, Røbin Hood, Juli Schubs, Alex Magic, Роман Сикора 59a8da29, Прохожый, Ирина Склярова, Baks13, Petrov Viktor, Андрій Жаровський, fda, bag, Igor Strl, Cтарий Кінь, Богдан Просто, Miko R 798886a8, свободный человек b4fbfe90, Kenzo 065c7258, NonCFist, KharkovCity, Юрий Примак, Гыг с Вами, Сергей Козловец
Всего на сайте: 211 писателей
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В Болграде не смотря на то что дивизия біла реорганизована в 45 (расформирована и восстанавливается заново) и 25 бригады (ушла в Новомосковск) до сих пор пожинаем советскую вонь...
А в ПМР стояла 14 армия подчинявшаяся кОдВО что хрен редьки не слаще
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Представители так называемой "ДНР" организовали экскурсию на футбольный стадион "Донбасс Арена" в Донецке.
Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса".
Так называемый председатель "народного совета ДНР" Денис Пушилин сказал, что домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" посетили члены "ДНР" и участники молодежного движения "Молодая республика" для ознакомления с "перспективами восстановления нормального функционирования стадиона после обстрела в 2014 году".
По словам Пушилина, "ДНР" хочет сохранить коллектив стадиона и его "энергетику". Однако заявление о том, что "Донбасс Арена" начнет функционировать, он не делал.
Также посещение стадиона членами "ДНР" прокомментировали журналист Алексей Мацука.
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все эти образования могут исчезнуть за пару лет вместе с "величием"
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Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) во время саммита в Италии планируют обсудить вопрос поддержки Украины, заявили в МИД Канады.
"В этом году главы МИД стран G7 обсуждают ряд насущных вопросов, среди которых обострение насилия и использование химического оружия в Сирии и поддержка суверенитета Украины", - отметили в канадском МИД, передает Укринформ.
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1. Оккупанты целенаправленно разрушают и воруют историко-культурные ценности на полуострове, заменяя их памятниками тиранов или "вежливых людей". Прочтите подробно статью об уничтожении Крыма и его наследия http://qha.com.ua/ru/turizm/rf-metodicheski-unichtojaet-i-vivozit-kulturnie-tsennosti-iz-krima/172823/ (фото).
2. Севастополь. Проезжал мимо городского водохранилища. Сомневаюсь, что на лето хватит воды. Ранее дефицит покрывала вода из Днепра. Теперь - утренняя роса.
3. Феодосия. Помните бандитов из Липецка, которые приперлись "работать" в Щебетовку? Один из них доработался уже… с 17-ти летней девицей. Об этом стало известно, когда оба попали в ДТП. Девица в детской больнице http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/chinovnik_iz_lipecka_razbilsya_pod_koktebelem_s_nesovershennoletnej_passazhirkoj_socseti/
4. Сегодня услышал неимоверное количество нецензурной брани и проклятий в адрес россии с пожеланием "чтоб они там все сдохли" от ватного водителя маршрутки. Причина: "В Симферополе крымских автоперевозчиков заменят на российских" http://podpricelom.com.ua/read/transport/krymskyh-avtoperevozchykov-zamenyat-na-rossyjskyh.html
5. В Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Ничего делать не умеют - только хвастаться ворованным http://ru.krymr.com/a/news/28420651.html (видео).
6. Оккупанты за неделю поймали в Симферополе 35 узбеков-стихийщиков, половина из которых уже депортированы. Предатели ждали инвесторов, а дождались "узбеков-стихийщиков" http://www.c-inform.info/news/id/51307 (фото).
7. ЮБК. 11 детских санаториев закрывают и уворовывают, в том числе и уникальные, которые до оккупации прекрасно работали на благо деток: "Уважаемые ялтинцы! А вы знаете, что 11ДЕТСКИХ санаториев Министерства здравоохранения передали в ведение Министерства экономического развития Крыма с целью дальнейшей приватизации (читай продажи). Среди них ЕДИНСТВЕННЫЙ на ЮБК детский санаторий пульмонологического профиля (не туберкулезный) - санаторий имени Розы Люксембург (ныне ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями Ай-Тодор» в Гаспре). Здесь проходили лечение дети в возрасте от 6 до 17 лет с заболеваниями верхних дыхательных путей, астматики, дети с частыми ОРВИ, с ЛОР-заболеваниями. По статистике, такое лечение показано большинству детей. Но у руководства Крыма свои аргументы - нет денег на санаторно-курортный комплекс. С переходом Крыма в россию все ждали перемен к лучшему в этой отрасли, а получается наоборот. При Украине санаторий существовал, никто не осмелился его приватизировать и лишить детей права не бесплатное лечение в санатории. А что сейчас будет???" https://twitter.com/KrimRt/status/851415297089306624 (скрин).
8. Предатель Александр Талипов возмущен тем, что в российских городах во время футбольных матчей рекламируют предстоящий Чемпионат мира по футболу с картой россии без Крыма https://twitter.com/KrimRt/status/851388493859356673 (фото-скрин).
9. Ахаха, знакомые из Волгограда поедут в этом году не в Крым, а в Одессу. У них "Крымнаш", но на пляж в Одессу.
10. По информации оккупантов, лидером по отдыху россиян на майские праздники оказалась Турция. После Турции пользуются популярностью Греция, Кипр и Чехия. Оккупированный Крым лишь на пятой строчке http://15minut.org/news/170748-otdyh-v-krymu-dlya-rossiyan-perestaet-byt-privlekatelnym
11. Новости туристического Крыма: "В маршрутках Феодосии появятся видеокамеры от террористов". Напоминаю, что пока не было россии - не было и террористов http://fresh.org.ua/novosti/131228/v-marshrutkakh-feodosii-poyavyatsya-videokamery-ot-terroristov_2017-04-10 . Тем временем сегодня полицаи и гоблинцы перекрыли центральную площадь Симферополя из-за найденной книги. Наверное, это был "Кобзарь" Тараса Шевченко http://www.sobytiya.info/news/centr-simferopolya-perekryli-iz-za-knigi-u-pamyatnika-vozhdyu-foto (фото).
12. Исследования оккупантов: "Жители Крыма путешествуют меньше россиян из-за бедности" http://fresh.org.ua/novosti/131215/shiteli-kryma-puteshestvuyut-menshe-rossiyan-iz-za-bednosti_2017-04-10
13. Количество понаехавших в Джанкой оккупантов настолько велико, что в городе появились машины маклеров с наклейками "Жильё посуточно", что до оккупации наблюдалось только в туристических городах https://twitter.com/AlexDobrinin/status/851443473366568964 (фото).
14. Севастополь. На оптовой фирме из 15 машин на маршруте всего 3 - нет заказов. Просто весна! Просто денег нет! Просто держимся! Просто гавань!
15. В сети "Мир Бургер" в Крыму мороженое будет продаваться под брендом "Фекальный сталагмит", а шоколадный кекс - "Якутский петух".
16. Коварный Трамп (уже официально) расставил ловушки на дорогах Симферополя! https://twitter.com/KrimRt/status/851467777546362880 (фото).
17. В жарком политическом диспуте мой оппонент назвал меня "бандеровцем". Он ушел, так и не поняв, почему я улыбался.
18. Пока в россии победобесы устраивают милитаристские шоу, в Украине внуки и правнуки победителей над нацизмом воюют в рядах ВСУ за свою Родину против победобесов.
19. А ведь в случае Третьей Мировой жителям Симферополя откроется небывалый вид на ядерный гриб со стороны Севастополя. Пореферендили?
20. путин теперь стал грозным только для внутреннего потребителя. Это как старую одежду отвозят на дачу: выкинуть жалко, а огород копать - самый раз.
P.S. Как Кремль ответит Трампу? С одной стороны, россияне при авиаударе не пострадали, а с другой - Америка не продаёт помидоры в россию. Что будут давить? Очень переживают ватники, очень…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа(35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и
1-е место по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля(23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов(23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
1-е место в мире по запасам осетровых,крабов,минтая в 200 мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам олова,цинка,титания, ниобия.
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений.
1-е место в мире по запасам торфа.
Где деньги, Зин?( с)
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е место - по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров (после США).
-67-е место в мире по уровню жизни
-71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
-72-место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина
-127-е место в мире по показателям здоровья населения
-111-е место в мире по средней продолжительности жизни
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин
И опять же впереди планеты всей:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей,брошенных родителями.
1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению спирта и спирто-содержащих продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя
1-е место в мире по продаже табака
1-е место в мире в мире по числу взяток при поступлении в ВУЗы.
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2-е место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ.
1-е место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА(21% мирового производства)
1-е место в мире по количеству АВИАКАТАСТРОФ( в 13 раз больше среднемирового уровня)
-159-е место место в мире по уровню политических прав и свобод.
И это далеко не полный перечень…
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"Вооруженные силы ЛНР внимательно следят за провокационными маневрами ударной группировки США в Тихом Океане" - Президент Плотницкий
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Абхазія
Осетія
Карабах ...
мало вам 26 років ?! І це так само буде !
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