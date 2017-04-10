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Теги: Катынь (17) кладбище (180) Польша (3783) провокация (1136) Россия (69849)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Информационная доска на кладбище в Катыни - это провокация России, - Институт нацпамяти Польши

На доске размещена информация о 157 тысячах солдат Красной Армии, взятых в плен поляками, из которых 75 тысяч не вернулись на родину.

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Вообще история штука тёмная .
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та да....особенно, если написана российскими историками
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На доске размещена информация о 157 тысячах солдат Красной Армии, взятых в плен поляками, из которых 75 тысяч не вернулись на родину.

большинство из них, навидавшись "благ социализма" - просто решили свалить из СовДепии пока есть возможность.
Дело в другом: сколько из вернувшихся 82 тысяч - пережили голод и репрессии 30х годов?
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Та все єто херня по сравнению со страшным и ужасным Бандерой и его культом в Украине
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поляки перестаньте врать и покайтесь в своих грехах,публично
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Может ты, козломордый, уточнишь в чем состоит вина поляков перед лапотниками, которые в 1922 году в лаптях и обмотках полезли в Польшу за шоколадом в красивой обгортке?
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После войны советами была сочинена история Хатыни...И началась игра слов и смысла. Дескать в Хатыни зверствовали кляти нимци. А где Хатынь и где Катынь и что - где было размывалось в сознании социума.
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Параша навека войдёт в историю как страна:
вор, предатель, лжец, фальсификатор и убийца.
Страна которой 17 лет управлял педофил, страна имеющая по всем составляющим фашистское устройство государства.
По своей сути это - государство состоящее из ублюдков на 80% , а посему удивляться их очередной подлости не приходится.
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Еще бы россияне написали о судьбе тех пленных красноармейцев ,которым "посчастливилось" вернуться в СССР после войны , там счет уничтоженных на миллионы пойдет .
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И не известно ещё, не уплыли ли эти пленные красноармейцы освободившись в Австралию или в Штаты подальше от советского строя.
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Золотой Фонд СССР пополнился, а в тундре выросло больше ягеля.
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))) Ляхи як діти малі.Кацапи нашкрябають, що літак з їхнім презом самі ж поляки і підірвали щоб опорочити вЯлікую расЄю.
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ну а шо?

ху-ло реформировал не только свою армию, но также армию Украины и все армии стран НАТО.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 2 часа назад

В Екатеринбурге горит завод гражданской авиации, выпускающий беспилотники «Форпост» для российской армии.
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Артем Бардиж‏ @Timongi 2 часа назад

В ответ @Segozavr
туда пару недель назад Шойгу приезжал с инспекцией. А вообще Вексельберг завод этот отжал (
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та то Правый Сектор его пылью присыпал..
и воовбще докажите тчо горит.. какие ваши доазательства
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Все эти гнилые отмазки кацапов идут оттого, что подсознательно они осознают, что мера подлости и мерзости сотворенной ими за века бездонная. И осознают они, что суд над ними таки будет рано или поздно. вот и пытаются для самоуспокоения делать что то, что, как им кажется, может их оправдать, и они снова в который раз пропетляют. Не получится, чаша терпения не бездонная.
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Интересная штука сначала вы захватываете ЗУНР, при этом берете на себя обязательство предоставить автономию украинским территориям, потом начинаете издеваться над местным населением заселяя своими и давая своим лучшие наделы и властные полномочия, устраиваете акции устрашения. И в конце когда запуганный и измученный народ получает возможность отомстить обидчикам и сполна реализует это желание вы выскакиваете и кричите что это была несправоцированная агрессия и вообще это неправильно. Действительно неправильно, но на какой результат вы рассчитывали? Если вы несправедливы то и к вам применят несправедливость.
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поляки обвининяют Украину в геноциде, когда у них умерло 75 тысяч людей...не ворошить прошлое..
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Что делали в Польше 157 тыс. красных солдат взятых в плен на доске не написано почему-то. Странно, правда?
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ОГО.. 157 тыщ... с такой армией, не пробиться и попасть в плен.. хм.. мда эпичный проеб армии Бронштенйна (Лейба Троцкий основатель РКкА) .....
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>>Что делали в Польше 157 тыс. красных солдат<<
Можна одним словом: здохли!
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Берко. Не скажу що приємно було познайомитися. Дебіл - це французбке прізвище?
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коли про людей кажуть, що вони здохли - до таки людей немає поваги ..там могли бути чиїсь батьки, діди..так, вони були не ангели, але вони були солдати, а не заградотряди...
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Кацап способен насрать даже на могилы своих предков, если ему покажется, что за это барин даст ему калач.
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"Зачем создан культ деревни #Хатынь ? Чтобы затмить и заслонить преступление в #Катыни . Это #прием #карточных #шулеров - передернуть карту. Мы задаем вопрос об одном, а нам дают ответ о чем-то совсем другом." ..
"Затраты на строительство колоссального комплекса в Хатыни себя оправдывали. В 1974 году Президент США Ричард Никсон во время официального визита в СССР посетил Хатынь в полной уверенности, что вечный огонь горит на могиле польских офицеров. Никто из советских официальных лиц не пытался вывести высокого гостя из этого столь Кремлю желанного заблуждения. В то же самое время ряд польских организаций в Лондоне пытался пробить разрешение на возведение скромного обелиска жертвам Катыни. Отказ властей Лондона был мотивирован просто и убедительно: зачем скромный монумент в Лондоне, если есть грандиозный в Хатыни!
Но вот рухнул Советский Союз, и некоторые тайны приоткрылись. И последний президент Советского Союза Горбачев, и первый президент России Ельцин полностью признали вину Сталина, коммунистической партии и НКВД в уничтожении польских офицеров." // #КАТЫНЬ-2 відео. 18+ / #KATYN-2 "Nie zabijaj nas!" ("Не вбивай нас!"): Для тих, кому потрібні #докази #Смоленського #теракту (відео, 16+) // The #death of #Russia and #Putin / #SARIN #GAS #ATTACK // #РУССКИЙ #МИР = #LEBENSRAUM / #РОССИЯ = #ИГИЛ ( запрещена в #россии #блееать !!! )
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Розстріл поляків в Катині був помстою москалів за розгром червоноі орди глодранців під Варшавою. Ця ганебна поразка кацапні де дає ім спокою по сьогоднішній день. Звідси і така ненависть до поляків, що не проходить вже майже століття.
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И есть существенная разница. Советские солдаты - оккупанты пытавшиеся захватить Польшу и уничтожить государство. Польские военнослужащие цинично расстрелянные после пленения при защите своей страны от оккупантов.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИнформационная доска на кладбище в Катыни - это провокация России, - Институт нацпамяти Польши
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