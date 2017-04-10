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 Форум Украины(593523)
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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: Беркут (10362) ГПУ (8474) избиение (11098) Киев (16786) пытки (441) суд (20584) евромайдан (7998)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трое "беркутовцев", обвиняемые в пытках участников Майдана, предстанут перед судом

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в Печерский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников батальона милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД в Харьковской области.

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дадут по медальке и грамоте от Панам Оффшорыча.....и усе!!!!
Извинится и отпустить!!!
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Ты откуда Виорел? А кто Чаушеску расстрелял. Наверно амеры проклятые?
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Это тебе кто рассказал, цивилизованный ты "наш"? Про беспредел? Небось соловьев с киселевым нашептали? Так мы еще здесь старушек парализованных насилуем, мальчиков, тех что в трусиках распинаем, питаемся исключительно снегирями и имеем, в хорошем смысле, по два раба каждый. Ты к нам не приезжай, а то не равен час, со старушкой перепутают...
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Орден не меньше светит! Такие люди НАМ нужны! А то придет размазня всякая и жди от них защиты.
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Ну, и нахера эта формальность? Нет чтобы сразу отпустить..
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Условный срок, затем оправдательный приговор, затем квартиры от Авакяна и должность в подчинение Атброськина. Все уже в курсе.
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А есть списки- сколько этих беркутовцев уже отпустили? И сколько под судом добровольцев? Ведь нервы у народа сдадут и этих судей порвут.
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Лучше бы они перед Богом предстали, он бы точно справедливо осудил.
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Перші претеденти на медальку і стати поліцаєм в нацполіції
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У Росії арештували викладача математики через акції 2 квітня

У Москві суд на два місяці арештував викладача математики Дмитра Богатова, обвинуваченого у закликах до тероризму і масових заворушень під час неузгодженої акції протесту у російській столиці 2 квітня. Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчого, повідомляє «Медіазона».
25-річного Богатова, викладача Московської фінансово-юридичної академії, затримали 6 квітня. За версією слідства, він під вигаданим ім'ям закликав у соціальних мережах до насильства під час мітингу 2 квітня. Сам Дмитро Богатов звинувачення відкидає.
Раніше слідчі вже вимагали арештувати Богатова, проте 7 квітня суд відмовив у задоволенні цього клопотання, пославшись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс Росії не передбачає взяття під варту у справах невеликої тяжкості, у тому числі за звинуваченням у закликах до масових заворушень.
Відразу після цього, у ніч на 8 квітня, викладачеві пред'явили нові звинувачення: у підготовці до організації масових заворушень і закликах до тероризму. Російські слідчі знову звернулися до суду з вимогою заарештувати Богатова.http://www.radiosvoboda.org/a/news/28421589.html
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...люди всякие важны, люди всякие нужны...
...
а как вы думали ?
нахера шокохряк на тракторе возражал против штурма администрации президента ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрое "беркутовцев", обвиняемые в пытках участников Майдана, предстанут перед судом
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