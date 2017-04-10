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Теги: кино (1101) Донбасс (14025) Антитеррористическая операция (16430)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО (исправлено). ФОТО

В конце апреля начнется подготовительный процесс съемок военного детектива "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. Съемочная группа с 20 апреля проведет неделю на полигоне с инструкторами, чтобы лучше ощутить и понять реалии жизни военных. Только после этого они приступят к съемкам.

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Начались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО. ФОТО..............

В добрый путь! Хорошего проката.
руцкий мыр выпустил и рекламирует фильму о выходе Леонова в космос.....
Леонов красава! Его славить начали по - кумуняцки.... его лицо искренне изменилось...
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Задача Бандераса - обезвредить российского подрывника по прозвищу Ходок. Но проблема главного героя не только в том, что он столкнется с настоящим профессионалом. Дело усложняется тем, что операцию по захвату ему нужно провести возле своего родного села, жители которого считают его предателем.Источник:http://censor.net.ua/p435718
по сюжету Антон Геращенко вписался бы неплохо на главную роль

и название фильма поменять на ПОЗИВНИЙ ГЕРИЧ
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То 2014 рік. Марш ватніків на зажарку в дом профсоюзів. Уважніше.
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не специалист в кино, НО хотел бы, чтобы вы еще сделали 4-серийную версию фильма для телевидения))) кино мало смотрят...
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Цензор читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Проснулся, мои стирают и меня банят каждые три дня, почему три? Три дня бан длится. Тут свободы слова нет, дружок
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не переживай, и бурить вас будут - Хунта, она такая Хунта...
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Ходок...ну и прозвище у врага. А че не лично Путина обезвредить? Сценарий: хитрый украинец под ковром пробирается незамеченным в Кремль, его не заметили охранники, а пробегавшие мимо тараканы даже отдавали честь....но тут на него нападает лабрадор Путина Кони....украинец вынимает из шароваров своего ручного пуделя и лабрадор выскакивает за пуделем в дверной проем. Тогда наш герой бросает на Путина...злобный взгляд, и тот от страха начинает петь гимн Украины....и т. д. Надо фильм "Подвиг разведчика 2" назвать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНачались съемки фильма "Позывной Бандерас" о событиях в зоне АТО (исправлено). ФОТО
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