Песков о возможных новых санкциях США против РФ: Не слышали

5 копійок
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, romych
, La Figa56 ab2ed38e
, ShepelTatiana
, дин шан
, york_old
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, Марьяна
, ИгорьДВ
, Олег Андрощук 4c49420c
, Петр Петров 3145f8cd
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, dandelion wine
, Вла
, Коваленко Егор
, deni71
, зеленка
, getto
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, Олександр Багряний
, vivv555777
, Garsia UA
, Сергей Галонов
, віктор федорович 31ee1569
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, Губернатор Боронео
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, Севастополець
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, Gelena Cilinska
, EUkozak
, 133133
, Røbin Hood
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, Bob2
, Андрей Жуков b738201d
, andrew_sc
, Dmitri77
, Салаутдин
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, экзорцист
, растуди
, Україна ЮА
, Дмитрий Назаужды
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, Татьяна Абраменкова
, Яков1
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Kaba Mota
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, Константин 1041a131
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, V T 2fd9d4b9
, Ruslan Tkachenko
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, Login_133873
, НБ
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, Степан Булыга
, Sophia-Maria Duglass
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, WiM
, Грішний Зануда
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, Александр Должанский
, Мастер Автополив
, Герхард
, Юрий Юрьев ca54d047
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«Что, Трамп согласно своему принципу, кинул-таки Путина? Догадывались, но не так же скоро и цинично. Такие надежды возлагали на него, фактически протолкнули в президенты США, и он верно молчал, ни единого слова порицания в адрес своего покровителя не произнес. И все перевернулось за один день.
Конечно, все еще могут быть варианты. Однако, судя по реакции Никки Хейли, представительницы США в ООН, и госсека Тиллерсона, пока что никакого торга с обменом Украины на Сирию не предвидится. Теперь уже журналисты гадают, как Путин отомстит Трампу. Говорят, что он может не встретиться со своим орденоносцем, когда тот прибудет на следующей неделе в Москву. Короче говоря, у всех теперь голова идет кругом.
Вот так целых три года говорить, что Сирия не наше дело, нельзя туда соваться или вмешиваться, и всего за один день полный переворот в мыслях. Демократы тоже в большом конфузе. Оправдываются, мол, Конгресс не дал согласие на военные действия в Сирии президенту Обаме. Это так, однако, Трамп, скорее даже не знал, что надо просить у Конгресса разрешения. Как бы то ни было, по традиции, победителей не судят.
Победа в смысле сокрушающего удара по извечному врагу - Кремлю. Если дела пойдут таким образом, то скоро в Украине будут совершенные американские вооружения для отпора империи зла.
Решительность Трампа, если он продолжит дальше так, будет залогом того, что у Путина не останется никаких шансов удерживать как Донбасс, так и Крым. Ведь уже сообщили, что Конгресс спешит с пакетом новых, более суровых санкций против Русии»,- подытожил профессор Мирзоянов.
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В Одессе на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу состоялся митинг по случаю 73-й годовщины освобождения от нацистской Германии.
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недолго музыка играла, недолго фрайер ликовал...
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В выглядело, как наиболее эффективное за последнее время взаимодействие. Если бы раньше кацапов бомбанули, может не было бы резни в Алеппо.
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таки чмо
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"Мы еще от Томагавков "чуть пониже спины" не отошли, а вы уже о каких-то санкциях говорите. Дайте хоть чуть-чуть отдышаться!"
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