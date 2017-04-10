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 Форум Украины(593375)
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Материалы по теме:  Санкції проти Росії
Теги: Пєсков (239) Росія (5536) санкції (914) США (1960)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Песков о возможных новых санкциях США против РФ: Не слышали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о новых санкциях со стороны США по отношению к России

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Решительность Трампа, если он продолжит дальше так, будет залогом того, что у Путина не останется никаких шансов удерживать как Донбасс, так и Крым, пишет в Фейсбуке американский профессор Вил Мирзоянов.
«Что, Трамп согласно своему принципу, кинул-таки Путина? Догадывались, но не так же скоро и цинично. Такие надежды возлагали на него, фактически протолкнули в президенты США, и он верно молчал, ни единого слова порицания в адрес своего покровителя не произнес. И все перевернулось за один день.
Конечно, все еще могут быть варианты. Однако, судя по реакции Никки Хейли, представительницы США в ООН, и госсека Тиллерсона, пока что никакого торга с обменом Украины на Сирию не предвидится. Теперь уже журналисты гадают, как Путин отомстит Трампу. Говорят, что он может не встретиться со своим орденоносцем, когда тот прибудет на следующей неделе в Москву. Короче говоря, у всех теперь голова идет кругом.
Вот так целых три года говорить, что Сирия не наше дело, нельзя туда соваться или вмешиваться, и всего за один день полный переворот в мыслях. Демократы тоже в большом конфузе. Оправдываются, мол, Конгресс не дал согласие на военные действия в Сирии президенту Обаме. Это так, однако, Трамп, скорее даже не знал, что надо просить у Конгресса разрешения. Как бы то ни было, по традиции, победителей не судят.

Победа в смысле сокрушающего удара по извечному врагу - Кремлю. Если дела пойдут таким образом, то скоро в Украине будут совершенные американские вооружения для отпора империи зла.
Решительность Трампа, если он продолжит дальше так, будет залогом того, что у Путина не останется никаких шансов удерживать как Донбасс, так и Крым. Ведь уже сообщили, что Конгресс спешит с пакетом новых, более суровых санкций против Русии»,- подытожил профессор Мирзоянов.
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Так сезон шашлыков открывается! Приезжай, лаптеногий!
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массовые?! ну, если три десятка совкодрочеров это массовая акция, тогда и вправду массовые...
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Ничего, скоро не только услышите, но и почувствуете (прочувствуете)
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Песков о возможных новых санкциях США против РФ: Не слышали - Цензор.НЕТ 6624
недолго музыка играла, недолго фрайер ликовал...
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Якщо притулити до вуха порожню пляшку з під шампанського, то можна почути як десь далеко заплакав Жиріновський.
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своими действиями в Сирии США показали полное нежелание взаимодействия по Сирии

В выглядело, как наиболее эффективное за последнее время взаимодействие. Если бы раньше кацапов бомбанули, может не было бы резни в Алеппо.
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Та да - ну не хотят штаты "взаимодействовать" с %уйлом в газовых атаках на сирийцев .
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Говорите, что не слышали? Ну ничего, ничего... США - прекрасный проктолог-иллюзионист. Прочистят ухи ректальным методом так, что и моргнуть не успеете.
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Их и не надо слышать, их надо почуствовать (что в скором времени и произойдёт).
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Песков,сидя в бункере Ямантау о ядерной зиме на рашке: Не слышали.
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это ничего, шо не слышит, введут ))) потом увидим!
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Песков:
"Мы еще от Томагавков "чуть пониже спины" не отошли, а вы уже о каких-то санкциях говорите. Дайте хоть чуть-чуть отдышаться!"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПесков о возможных новых санкциях США против РФ: Не слышали
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