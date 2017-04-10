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Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин своевременно подал в Раду годовой отчет о своей работе и готов к дискуссиям, - Кубив

Кабинет министров Украины своевременно подал в Верховную Раду Украины годовой отчет о своей работе и готов обсуждать приоритеты на 2017 год.

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В России только сейчас поняли и запаниковали: Сакнции от Трампа убьют рубль и вернут Россию в стойло.
Внесенный на рассмотрение конгресса США законопроект способен вызвать еще одну взрывную девальвацию рубля по сути уничтожив валюту.
Внесенный на рассмотрение конгресса США законопроект о новых антироссийских санкциях, по мнению экспертов, способен сильно повлиять на курс рубля и стабильность российской экономики. Предложенный американскими конгрессменами законопроект подразумевает целый ряд новых санкций. Среди них, в первую очередь, - санкции против физических и юридических лиц, инвестирующих в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. Как отмечают эксперты, он фактически запрещает крупные вложения в ценные бумаги всех без исключения российских нефтегазовых компаний.
Пишет журналист Виталий Глюдзо
Кроме того, новые ограничительные меры могут полностью прекратить финансирование всех проектов «Газпрома», включая «Северный поток -2» и «Силу Сибири», так как в случае принятия законопроекта под санкции попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Также законопроект предполагает полный запрет на операции покупки российских гособлигаций физлицами, банками и компаниями. Причем санкции за его нарушение предлагается распространить как против компаний и граждан США, так и против лиц из третьих стран. Все введенные ранее санкции не запрещали покупать долговые бумаги российского правительства, чем иностранные банки активно пользовались.
Как отмечают эксперты, бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки облигаций федерального займа и сильно повысит стоимость займов для правительства РФ. Также оно может привести к резкому падению курса рубля. «Курс в последние несколько месяцев рос именно благодаря усилиям заграничных игроков, которые конвертировали валюту для инвестирования в российские активы», - приводит Finanz мнение аналитика eToro в России и СНГ Михаила Мащенко. С тем, что с выходом иностранцев из российского госдолга «избежать быстрого обесценения рубля вряд ли будет возможно», согласны и эксперты Высшей школы экономики. А как считает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин, одобрение законопроекта может привести к повторению сценария взрывной девальвации рубля 1998-го, 2008-го и 2014 годов.
Как стало известно ранее, акт «О противодействии российской агрессии 2017» был подготовлен конгрессменами как ответ на «вмешательство» России в президентские выборы в США, «невыполнение» Москвой Минских соглашений, а также «аннексию» Россией Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Он был внесен на рассмотрение конгресса США 28 марта. Перед тем, как законопроект поступит на голосование, его должны одобрить восемь комитетов конгресса.
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Как только начинают писать про рукожопых украинских правителей , вумные всё русских пытаются впихнуть. Да какое нам дело до русских ? Что сдохнет Россия барыга меньше воровать будет ????????
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Напомнило "Собачье сердце" - Я бы с Вами подисскусиравала...

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Единственное достижение этих во главе с мордой похожей на жопу это "выравнивание" цены на газ, попросту увеличение в 2 раза. Вот и всё, других достижений нет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин своевременно подал в Раду годовой отчет о своей работе и готов к дискуссиям, - Кубив
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