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 Форум Украины(593375)
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Материалы по теме:  Отставка Гонтаревой
Теги: отставка (2281) посольство (397) США (12322) Гонтарева (628)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"

США позитивно оценивают вклад главы Национального банка Валерии Гонтаревой в развитие банковской системы Украины.

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100% кто бы еще смог так ПОЗИТИВНО поставить всех рак..м?
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надо им туда отправить схемы по которым работала Гонтарева..пусть прикуеют слегка))
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США хвалять Гонтареву за ліквідацію помийних говнобанків, але ліквідація тільки розпочалась, потрібно ліквідовувати ще сотні банків, лишитись має 5-10 українських банків і мають зайти в Україну найбільші банки світу. Поки що все це нереалізовано!
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США хвалят
Кацапы ругают.

ну что ещё нужно знать? )))
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конечно изменили, они поверить не могли, что можно столько украсть, будучи тупой гнидой.
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)))будучи кумой Панам Оффшорыча))))
Уточняй что ты имел в виду под тупой гнидой
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Геракл Платонович, вы не удивляйтесь. Это хрен знает кто сказал! Может Цеголко нашел в Мировой прессе . (Хотя сомневаюсь).
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об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter. Источник: http://censor.net.ua/n435692
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И очистила карманы простых украинцев, мой в том числе.
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вот ты любитель британской кухни...даже пудинг с большой буквы пишишь .или ты хуйла так завуалировал?
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Человек не понимает, что нам надо сплотится вокруг фирмы "Рошен".
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нуу с точки зрения МВФ как раз это и является благодетельством...
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В сообщении отмечается, что теперь на эту должность важно назначить профессионала...

Тонко.
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"... що тепер на цю посаду важливо призначити професіонала, щоб він міг просувати вперед реформи в Нацбанку..."

и я сначала подумал типа что за фигня - а у амеров фсё канкретна!
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За этим дело не станет. В Рашене ищо много прафиссионалов, везде понатыкали, но даже еще до уборщиц не добрались.
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Зато уборщици добрались до Цензора и экспертно оценивают главу НБУ.
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ну если это с американского бока) позитив, то нада поднять сткакан за валькустакан!
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А поступления на её счета за время работы в НБУ проверили, прежде чем петь дифирамбы?
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Дипломатия... Смысл высказывания - ну, наконец-то ты сваливаешь!
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Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины" - СОГЛАСЕН, НО НАДО ИЗМЕНИТЬ ОДНО СЛОВО: НЕ "ИЗМЕНИЛИ", А "ДОБИЛИ"!
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"В сообщении отмечается, что теперь на эту должность важно назначить профессионала, чтобы он мог продвигать вперед реформы в Нацбанке."

Звучит весьма двусмысленно
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"...изменили банковскую систему Украины" ---- В худшую сторону !!!
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вот те на...а чо кацапская амбассада сказала?
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А при каких делах та или иная амбасада. Насколько я помню курс по 12 это спекулянты проклятые сделали. а по 24 это объективный курс. Конечно, когда "исчезают" пол триллиона, то 24 может быть и объективный,
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это ты за кацапов отчитался? вместо "немытой головы"?
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А при каких делах кацапы. Я цитирую лерку и всё. И констатирую факт
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Кстати, Лерка - фигурант будущих слушаний в Конгрессе по коррупции в Украине... Вэлкам ту ЮСА, Лера
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Мы также все очень рады, что Америке понравилось!
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О, патриоты на американцев рычать начали... Ниче не перепутали?
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Ты лучше посмотри как вы козломордые Трампа хотели! А теперь не хотите?
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с 8 до 27!!!)))
Вот это КАМАСУТРА!!!)))
Шо тока с нами за эти годы не делали?))))
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Богатые стали еще богаче...
Нищеты стало в разы больше...
а мифический средний класс с авто-кредитом и чмошной ипотекой вообще исчез)))
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за ФОПом молчу)))
их уже давно ху...ми обложили со всех сторон
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Иксперды по банковской системе тут свои выперды-комментарии на цензоре с критикой и гонтаревой и пороха очень бодро распространяют)))
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В таком случае у США появился отличный шанс на привлечение такого "ценного" кадра к управлению банковской системой США. Чего мелочиться-то? "Лучшего банкира" всех времен и народов!
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Видимо, Лазаренко в американскую тюрьму тоже так "приглашали".
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ну ,зраду все равно не переубедишь...им как и хуйлу с йуляхой лучше всего чтоб ваще никого во главе НБУ не было...потому и дальше будут метать навоз,вместо того,шоб петухов из него лепить
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Почему же Петя свою хатынку в Киеве продает. И в декларации её как то не наблюдается. Или украсть три лимона, это нормально ?
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Конечно. Объясните нам сирым как исчезло из банковской систему ПОЛОВИНА ТРИЛЛИОНА !!!!!!!!!!! ГРИВЕН. Это почти бюджет Украины. найдите ещё такого проффесионала !!!!!!!
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тему читал? да и моя реплика далека ль бреда тобой выливаемого.иди фантазируй где нить в другом месте.
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Вот вам и все! Нечего на Лерку АБЛИГАЦИЮ переть бочки. Она лучший банкир Мира и окрестностей.
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так в посольстве США пока еще либерасты заправляют(у Трамп пока руки не дошли их отозвать) поэтому ничего удивитильного
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В сообщении отмечается, что теперь на эту должность важно назначить профессионала, чтобы он мог продвигать вперед реформы в Нацбанке.- єто заявление указывает на то.что до сих пор, в Нацбанке сидела ставленник рошена-полный делитант,которая тянула, професионально, реформы назад ,для успешного реформирования счетов панамских патриотов.....
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все пойду напьюсь ... теперь назначат профессионала ... или не .. воля важна была для позитива.. вот же бляцтво .. короче я в хлам
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ZN.UA Зеркало недели‏Подлинная учетная запись @zn_ua 1 ч.1 час назад
Порошенко, Гройсман и Яценюк вывели Украину на первое место в рейтинге коррупции

Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции E&Y 10 апреля в 12:38
https://t.co/ZIDmwLlDJu
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины" - Цензор.НЕТ 5152
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таки похоже, что транши пилятся вместе с людьми Лагард
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Изменила банковскую систему, уничтожив половину банков. Хорошенькое изменение.
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"Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"

http://uainfo.org/blognews/488065-polnyy-spisok-promahov-prezidenta-poroshenko.htmlТакже в ноябре была обнародована скандальная информация, что глава НБУ Гонтарева и руководитель Фонда гарантирования вкладов Ворушилин - бывший председатель набсовета «Международного инвестиционного банка», который принадлежит президенту Петру Порошенко - помогают экс-главе «Минсдоха» по-дешевке скупать украинские банки.

12. Принадлежащий президенту Порошенко «Международный инвестиционный банк (МИБ)», несмотря на кризис и войну, продемонстрировал в прошлом году чудеса роста. Активы этого банка с начала года года выросли почти на 50% (до 2,5 млрд грн), говорится в отчете банка за III квартал 2014 года. Тогда как активы всей банковской системы Украины увеличились всего на 5%.
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Да, так изменить банковскую систему. вернее так угробить, нужно было очень постараться. Первая крыса пошла.......
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Да никуда она не пошла, набила свое брюхо, обленилась, лежит и двигаться не может, просто освободила место для другой тощей крысы, голодной и более энергичной.
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Да, нет улиняет она очень быстро. Крысы никогда не бегут в другой угол корабля, а только за борт.
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А какой ей смысл сейчас линять, если Порошенко остается на посту? Если он Насирова не позволил осудить, то Гонтареву тем более не позволит. Будет пока сидеть в Украине, но то, что при первой же опасности быстро слиняет, в этом вы правы.
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еханый бабай, щас зарыдаю , какое счастье хочет нас покинуть
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Теперь лерка к этим присоединится,сестры по стакану
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины" - Цензор.НЕТ 6876

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хосподии иии ииииии..!!
.какие страшные..
как только выезжают в мордор , то становятся страшнее яги..
экология или ватанизм так влияет ?))
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Та американцы дали сракана и сказали:с глаз долой-с сердца вон!Петина кума не котируется!
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 3 ч.3 часа назад
"Власти"Севастополя закрыли для движения две дороги на Симферополь, почти отрезав себя от остального полуострова
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Andreas Banderas‏ @a_demchenko 5 ч.5 часов назад
Вообще не понятно, как Кремль ответит Трампу, с одной стороны сами русские не пострадали, а с другой США не продаёт помидоры в Россию
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Всё уже понятно, как ответят!
И русский ответ будет страшен! Путен поджег 4000 гектаров леса на полигоне в Бурятии!
Вот вам, бездуховные пендосы! Шах и мат! )))
https://ria.ru/incidents/20170410/1491880253.html
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Прикиньте, целое "Посольство США" Гонтаревой что-то сказало!
Не человек, а "Посольство США"
Ждем когда ей что-то скажет Эйфелева башня и Пизанский собор??
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины" - Цензор.НЕТ 8017
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теперь на эту должность важно назначить профессионала - трудности перевода или тонкий троллинг?
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Так кто она на самом деле ? Хорошая или плохая , непонятно ! Там хвалят , здесь осуждают , где правда ? Если такая хорошая зачем уходить ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"
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