Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"

5 копійок
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, Севастополець
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, Плюю на Путю
, Small Jerboa
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, CА
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, Влад Волков
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Кацапы ругают.
ну что ещё нужно знать? )))
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Уточняй что ты имел в виду под тупой гнидой
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Тонко.
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и я сначала подумал типа что за фигня - а у амеров фсё канкретна!
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Звучит весьма двусмысленно
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КАК ПОСТРОИТЬ СТРАНУ БЕЗ КОРРУПЦИИ И ПЛЕВКОВ НА ЗЕМЛЮ! СИНГАПУРСКОЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
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Вот это КАМАСУТРА!!!)))
Шо тока с нами за эти годы не делали?))))
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Нищеты стало в разы больше...
а мифический средний класс с авто-кредитом и чмошной ипотекой вообще исчез)))
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их уже давно ху...ми обложили со всех сторон
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ПРИЗНАЛ ВСЕ-ТАКИ!!
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Порошенко, Гройсман и Яценюк вывели Украину на первое место в рейтинге коррупции
Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции E&Y 10 апреля в 12:38
https://t.co/ZIDmwLlDJu
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http://uainfo.org/blognews/488065-polnyy-spisok-promahov-prezidenta-poroshenko.htmlТакже в ноябре была обнародована скандальная информация, что глава НБУ Гонтарева и руководитель Фонда гарантирования вкладов Ворушилин - бывший председатель набсовета «Международного инвестиционного банка», который принадлежит президенту Петру Порошенко - помогают экс-главе «Минсдоха» по-дешевке скупать украинские банки.
12. Принадлежащий президенту Порошенко «Международный инвестиционный банк (МИБ)», несмотря на кризис и войну, продемонстрировал в прошлом году чудеса роста. Активы этого банка с начала года года выросли почти на 50% (до 2,5 млрд грн), говорится в отчете банка за III квартал 2014 года. Тогда как активы всей банковской системы Украины увеличились всего на 5%.
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.какие страшные..
как только выезжают в мордор , то становятся страшнее яги..
экология или ватанизм так влияет ?))
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"Власти"Севастополя закрыли для движения две дороги на Симферополь, почти отрезав себя от остального полуострова
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Вообще не понятно, как Кремль ответит Трампу, с одной стороны сами русские не пострадали, а с другой США не продаёт помидоры в Россию
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И русский ответ будет страшен! Путен поджег 4000 гектаров леса на полигоне в Бурятии!
Вот вам, бездуховные пендосы! Шах и мат! )))
https://ria.ru/incidents/20170410/1491880253.html
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Не человек, а "Посольство США"
Ждем когда ей что-то скажет Эйфелева башня и Пизанский собор??
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