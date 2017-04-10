Порошенко и Гройсман сегодня посетят заседание фракции БПП, - Герасимов

5 копійок
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, дин шан
, york_old
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, Марьяна
, ИгорьДВ
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, Петр Петров 3145f8cd
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, dandelion wine
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, зеленка
, getto
, kolja fasolja
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, vivv555777
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, віктор федорович 31ee1569
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, Губернатор Боронео
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, Севастополець
, Zemchenko Bogdan
, Злий Грицько
, Gelena Cilinska
, EUkozak
, 133133
, Røbin Hood
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, Плюю на Путю
, Small Jerboa
, Виктор Степаненко
, Андрей Бессонов
, Mganga Zambezi
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, Ватофакер
, Евгений Пво
, Baks13
, Fobos
, 3-М-22
, CА
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, Константин Коц
, Bob2
, Андрей Жуков b738201d
, andrew_sc
, Dmitri77
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, Дмитрий Назаужды
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, V T 2fd9d4b9
, Ruslan Tkachenko
, Debor
, Login_133873
, НБ
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, Sophia-Maria Duglass
, piligrim
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ой вэй, шалом, какие люди)
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Первые сеансы солнечных ванн принимают особо скрепоносные посетители города русской славы!
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Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!
У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Мацдан!
Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає... капець!
А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.
У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!
І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату зо доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!
Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!
Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!
Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!
Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скороі.
Ваш шанувальник - Головко Василь.
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив українську владу в геноциді власного народу. Відповідну заяву він зробив в ході виступу у Вашингтоні перед представниками "Ділового круглого столу". За його словами, ситуація в Україні продовжує стрімко погіршуватися, а фінансова допомога, яка надається Києву, йде в "невідомому напрямку", не надаючи позитивного впливу на економіку. Дональд Трамп зазначив, що влада України, ймовірно, не в змозі вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя своїм громадянам. Він підкреслив, що в країні процвітає корупція і небажання виконувати покладені функції щодо розвитку промислового сектора і відновленню економіки. Американський Президент повідомив, що в українська влада робить все, щоб ще більше знизити рівень життя українців, а це, по суті, є геноцидом власного народу.
http://7dniv.info/politics/88969-tramp-zvinuvativ-ukraiinsku-vladu-u-genocid-vlasnogo-narodu.html
А что с ним шутки плохи они уже знают точно, как и х..ло.
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В Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходит акция. Участники требуют уволить командира роты спецназа полиции Донетчины Юрия Голубана и открыть против него уголовное производство. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».
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Иркутский обком КПРФ призвал всех присоединиться к протестам дальнобойщиков....
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InfoResist
В понедельник, 10 апреля, в Одессе в парке Шевченко около трех десятков «любителей России» собрались для того, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Об этом сообщает сайт города Одесса.
Отмечается, что на акцию патриотов и журналистов явилось едва ли не в несколько раз больше, чем сепаратистов. Поначалу акция придерживалась канвы самого дня, однако затем сепаратисты стали петь оды террористам Донабасса лозунгами «Донбасс, мы с тобой!» и «Крым - Россия!».
«Полиция же в свою очередь, позволяла сепаратистам петь песни «Хотят ли русские войны» и рассказывать о том, как «украинские войска убивают мирных жителей Донбасса». Также полицейские напали на журналиста», -пишут местные СМИ.
В частности, во время нападения сепаратистов на общественного деятеля Сергея Стерненко, полиция вместо того, что восстановить порядок, попыталась украсть телефон Стерненко, применила силу, а также незаконно задержала нескольких сепаратистов. Сергей Стерненко заявил, что полиция полностью повторяет действия зимы 2013-2014 года.
По информации издания «Думская», позже между активистами патриотических организаций и их оппонентами произошла потасовка. Сначала задержали шестерых активистов.
Затем произошла еще одна потасовка. На этот раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от «куликовцев». При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.
В свою очередь, одесская организация «Правого сектора» объявила «срочную мобилизацию». Так, правые призывали своих сторонников прибыть к Приморскому отделу полиции, куда доставили задержанных у памятника Неизвестному матросу патриотов.
«В частности, они запаковали руководителя правой молодежи Роланда. Полиция ведет себя агрессивно», - отмечают в ПС.
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бпп понравилась комбинация титуханов режущих граждан ножами под охраной порошенковой соевой гвардии
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