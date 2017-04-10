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Теги: ВР (22352) Порошенко (12670) фракция (230) Гройсман (2764) Блок Петра Порошенко (1530) Герасимов (42) Супрун Ульяна (118)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко и Гройсман сегодня посетят заседание фракции БПП, - Герасимов

Сегодня состоится заседание фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и Президента Украины Петра Порошенко.

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Надо поддержать подельников словами"Спокойно-сядем ВСЕ" !!!!
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Час порахувати псів в буді і накрутити ім хвости , щоб завзятіше гавкали !!!!)))
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И кто же их посадит? Аваков с Юриком и нашим самым гуманным судом в мире? Мечты-мечты...
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Ну у остальных-то наций не хватило мозгов остальные нации так нагнуть (окромя афроамериканцев). Так что молодцы.
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Обнести - мало. Бросить бы туда пару бутылок, шо горят
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Новый курортный сезон в Севастополе объявляется открытым!
Первые сеансы солнечных ванн принимают особо скрепоносные посетители города русской славы!

Порошенко и Гройсман сегодня посетят заседание фракции БПП, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7712
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Ну Порошенко понятно, он почетный руководитель фракции своего имени, но вот "каким боком" там будет присутствовать Гройсман, который позиционирует себя, все политических партий и течений, непонятно. Правда, непонятно это только на первый взгляд, "если посмотреть на небо вооруженным глазом", там можно разглядеть все звездочки на ванильном небосводе.
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Будут давать наставления,как поддерживать и всячески выхвалять нашего великого "рехформатора" и олигарха (судя по последней декларации) Гройсмана,в часы правления которого люди стали ещё беднее,а цены ещё выше.
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Президенту. Доповідна записка.
Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!

У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Мацдан!

Усе село Вас матюками криє!
А голова сільради Кабанець
сказав, що треба гнати Вас у шию,
бо Украіні настає... капець!

А ще він каже, трясця його мати,
що той "безвіз" стосується лиш Вас.
Бо буде змога швидко утікати,
не витрачаючи на кляті візи час.

У центрі, біля нашоі сільради,
Одарчиних два сини-байстрюка,
хреста з брусів дубових збили гади!
Подейкують - для Вашого Крука!

І буцім-то за те, що він, зараза,
з легкоі, батьку, Вашоі руки
ввів абонплату зо доставку газу,
бо зовсім зажиріли селюки!

Та я не вірю! Певно Ви не знали,
що Ваш підлеглий з фабрики "Рошен"
своє небрите, мишаче хлєбало
усуне в Ваші схеми, суверен!

Скажу Вам чесно - і в мою дружину
вже цілий рік неначе чорт закравсь!
Бо як побаче Вас, шановний, у новинах,
то репетує - щоб ти, падло, всравсь!

Тож накажіть Авакову відразу,
чи Грицаку скажіть, вельможний пан,
нехай пришлють дивізію спецназу,
щоб вгамувати путінських селян!

Нехай пакують всіх іх без розбору!
Бо Вас зжеруть, немов кожуха міль!
Уклін Вам, батьку! І до зустрічі, до скороі.
Ваш шанувальник - Головко Василь.
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какие истинные цели этого сходняка? - раздача довольствия)) и мобилизация за госю?!
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Гадаю, що це черговий фінт вухами від імітаторів рехворм!! Гадаю що амери трохи притиснули псевдорехворматорів !!)))
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За бабло вони не журяться, по любе з України, як з Буратінки витрусят, але зберегти Україну, як буферну зону конче потрібно ))))
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Україна потрібна Раші, для відновлення статуса наддержави!! Україна потрібна Європі, як буферна зона від орди!!! Україна, як незалежна держава , потрібна лише українцям !!!))))Тому захід надає транши, щоб утримати України в стані протистаяння і спроможності протистояння Раше)))
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Швидше чергова імітація бурхливої діялності !!!))))
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Будут обсуждать заявление Трампа.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив українську владу в геноциді власного народу. Відповідну заяву він зробив в ході виступу у Вашингтоні перед представниками "Ділового круглого столу". За його словами, ситуація в Україні продовжує стрімко погіршуватися, а фінансова допомога, яка надається Києву, йде в "невідомому напрямку", не надаючи позитивного впливу на економіку. Дональд Трамп зазначив, що влада України, ймовірно, не в змозі вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя своїм громадянам. Він підкреслив, що в країні процвітає корупція і небажання виконувати покладені функції щодо розвитку промислового сектора і відновленню економіки. Американський Президент повідомив, що в українська влада робить все, щоб ще більше знизити рівень життя українців, а це, по суті, є геноцидом власного народу.
http://7dniv.info/politics/88969-tramp-zvinuvativ-ukraiinsku-vladu-u-genocid-vlasnogo-narodu.html
А что с ним шутки плохи они уже знают точно, как и х..ло.
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Прикро, але надій на те що українці власноруч позбудуться цієї злодійсьеої влади практично немає, лишається сподіватись на волю амерів, нажаль !!!)))
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Почему нажаль? В нашей ситуации, где большинство однотуровые, я думаю, это не худший вариант. К тому же как известно, кто платит деньги, тот его и танцует.
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Прикро, що українці, не поводяться, як гідна нація !!!))))
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"Порошенко и Гройсман сегодня посетят заседание фракции БПП", - на котором наверно будут решать как спасти 60% украинцев живущих за чертой бедности. Или такая "ерунда" их не интересует?!
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Все идет к досрочным парламентским и президентским. Винницкие, пока еще могут рулить избирательным процессом походу решили запустить процесс.
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Цей процес ніколи і не припинявся, але актівізація наочна !!)))
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Радзiвiл Слуцкi‏ @patriotbelarus 10 мин.10 минут назад
Иркутский обком КПРФ призвал всех присоединиться к протестам дальнобойщиков....
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В Одессе потасовка между патриотами и сепаратистами: Десятки задержанных. ПС объявил "мобилизацию"

InfoResist

В понедельник, 10 апреля, в Одессе в парке Шевченко около трех десятков «любителей России» собрались для того, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Об этом сообщает сайт города Одесса.
Отмечается, что на акцию патриотов и журналистов явилось едва ли не в несколько раз больше, чем сепаратистов. Поначалу акция придерживалась канвы самого дня, однако затем сепаратисты стали петь оды террористам Донабасса лозунгами «Донбасс, мы с тобой!» и «Крым - Россия!».
«Полиция же в свою очередь, позволяла сепаратистам петь песни «Хотят ли русские войны» и рассказывать о том, как «украинские войска убивают мирных жителей Донбасса». Также полицейские напали на журналиста», -пишут местные СМИ.
В частности, во время нападения сепаратистов на общественного деятеля Сергея Стерненко, полиция вместо того, что восстановить порядок, попыталась украсть телефон Стерненко, применила силу, а также незаконно задержала нескольких сепаратистов. Сергей Стерненко заявил, что полиция полностью повторяет действия зимы 2013-2014 года.
По информации издания «Думская», позже между активистами патриотических организаций и их оппонентами произошла потасовка. Сначала задержали шестерых активистов.
Затем произошла еще одна потасовка. На этот раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от «куликовцев». При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.
В свою очередь, одесская организация «Правого сектора» объявила «срочную мобилизацию». Так, правые призывали своих сторонников прибыть к Приморскому отделу полиции, куда доставили задержанных у памятника Неизвестному матросу патриотов.
«В частности, они запаковали руководителя правой молодежи Роланда. Полиция ведет себя агрессивно», - отмечают в ПС.
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Будут матюки гнуть,как овощ на встрече с рыгами.
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будут обсуждать план внедрения передового опыта общения с народом -
бпп понравилась комбинация титуханов режущих граждан ножами под охраной порошенковой соевой гвардии
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко и Гройсман сегодня посетят заседание фракции БПП, - Герасимов
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