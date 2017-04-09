2674 23Теги: Днепр_город (2554) пожар (3127) ГСЧС (916) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 23:32 В торговом центре Днепра произошел пожар. ФОТОВ Днепре произошел пожар в здании торгового центра. Жертв и пострадавших нет. читать источник x Мне нравится
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Вы были в больших торговых центрах? Там же кругом легковоспламеняющиеся предметы. Одежа, обшивка кинотеатров, детские атракционы...
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А вообще у нас в 2009-м сгорела Славянка, от киоска с чебуреками. Чебуречница загорелась.
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