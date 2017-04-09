Климкин примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки" 12 апреля

327 5Теги: МИД (4014) безвизовый режим (1111) Вышеградская четверка (72) Климкин (1246) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 23:29 Климкин примет участие в заседании глав МИД "Вышеградской четверки" 12 апреляМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свое участие в заседании министров иностранных дел "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля. читать источник x Мне нравится 1
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Уху ели? Вот в Словакии такого беспредела нет. Зато такой закон принят в рашке 29 декабря 2016 . Филатов наверно сотрудник ФСБ.
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