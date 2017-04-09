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Теги: КГГА (1918) Киев (16779) Киевская область (1454) мусор (332) свалка (145) отходы (60) Пантелеев (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

КГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - Пантелеев

В 2017 году Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует разработать план рекультивации свалки в селе Подгорцы Киевской области и превращения его в экологически безопасный объект.

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А сколько денег выделят на разработку плана в 2017 году
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Не в деньгах счастье. (с)
Главное, что власть заботится о людях, пусть тратят сколько хотят, ведь деньги это зло.
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Да там что бы эту свалку рекультивировать,лет 300 понадобиться!
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Кличко надо отмыть деньги побыстрее.. нет у него 300 лет в запасе.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - Пантелеев
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