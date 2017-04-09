КГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - Пантелеев

586 6Теги: КГГА (1918) Киев (16779) Киевская область (1454) мусор (332) свалка (145) отходы (60) Пантелеев (13) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 23:22 КГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - ПантелеевВ 2017 году Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует разработать план рекультивации свалки в селе Подгорцы Киевской области и превращения его в экологически безопасный объект. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Главное, что власть заботится о людях, пусть тратят сколько хотят, ведь деньги это зло.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить