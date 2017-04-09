4113 22Теги: взрыв (3936) Египет (673) теракт (2066) чрезвычайное положение (97) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 23:08 В Египте ввели режим чрезвычайного положенияПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения. читать источник x Мне нравится
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Причина: прекращение финансирования
Многосерийный кинофильм «Рашка-говняшка» так и не будет снят. Об этом Smixer.ru сообщили продюсеры сериала. →
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Сразу видно, что в стране есть власть и эта власть думает о безопасности народа и страны.
А в Украине и война и теракты, тысячи людей убиты, границы открыты, ездит, кто хочет из страны оккупанта, а власти плевать на свой народ и власти как будто и не существует.
Ну разве это власть, это какие-то не дегенераты.
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"Чрезвычайное положение", " объявить войну"... Идиоты, мля!
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А может нужно признать, что такой дебильной власти наверное нет ни в одной стране мира.
Хватит уже строить из себя умников, что-то исключительное. Нужно власти вести себя так, как ведут себя власти в других государствах.
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Даю наВодку....
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Им теперь очень просто организовать любой терракт - вышел за ворота и делай, что хочешь!
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Чи придушили спроби москалів постріляти по Ізраїлю з Синаю?
По-любому це так пуйло "примушує до
мируспівпраці"
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