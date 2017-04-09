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 Форум Украины(593260)
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вот когда об этом климкин скажет, можно будет поверить...а доверять форумному троллю себя не уважать)
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Проект «Рашка-говняшка» прекратит существование

В Египте ввели режим чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 7711
Причина: прекращение финансирования

Многосерийный кинофильм «Рашка-говняшка» так и не будет снят. Об этом Smixer.ru сообщили продюсеры сериала.
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Даже на рекламный ролик " Мельдоний - сила , спорт - могила " денег нет . Деньги остались только на заставку " Но вы держитесь " .
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Вот и в Египте ввели чрезвычайное положение.
Сразу видно, что в стране есть власть и эта власть думает о безопасности народа и страны.
А в Украине и война и теракты, тысячи людей убиты, границы открыты, ездит, кто хочет из страны оккупанта, а власти плевать на свой народ и власти как будто и не существует.
Ну разве это власть, это какие-то не дегенераты.
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У Єбіпта нема спільного кордону з сатанатом.
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Неужели не хватает смальца в башке понять, что украинские спецслужбы тоже ездят куда надо, получая информацию, расширяя агентурную сеть, получая разведданные? И благодаря этому гибнет меньше украинцев...
"Чрезвычайное положение", " объявить войну"... Идиоты, мля!
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Оказывается в других странах идиоты, только в нашей стране сидят умники которые допускают подобный беспредел.
А может нужно признать, что такой дебильной власти наверное нет ни в одной стране мира.
Хватит уже строить из себя умников, что-то исключительное. Нужно власти вести себя так, как ведут себя власти в других государствах.
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Тю, серуни. У нас вже три роки війна і ніякого тобі чрезвичайного положенія.
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я как раз еду на отдых в Египет, чего-то стрёмно стало, пожелайте ни пуха ни пера
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Ну ж так и видно чьи уши торчат...ху..ла хотят попереть из Сирии, а он показывает, что игил не дремлет и томагавки ослабили его с асадом и игил пошел в ход...и что его нельзя выгонять из Сирии....он ж готовиться к приезду Ти-Рекса....
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Власти Турции и Египта потребовали, чтобы российские туристы фотографировались на загранпаспорт пьяными.

Даю наВодку....
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Сами держите у себя русских террористов на их базе.
Им теперь очень просто организовать любой терракт - вышел за ворота и делай, что хочешь!
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Не захотіли пропускати своєю територією москальських спецназівців у Лівію?
Чи придушили спроби москалів постріляти по Ізраїлю з Синаю?

По-любому це так пуйло "примушує до миру співпраці"
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Опять мусульмане, опять взорвали христиан. Почему это считается "новостями" ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Египте ввели режим чрезвычайного положения
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