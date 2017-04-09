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 Форум Украины(593260)
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Молодцы запорожане, зачетный замес вате сделали. Респект и уважуха потомкам козаков.
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А как тогда в 14 году руснявых свиней красиво опустили. Те в стойло сбились как паршивые овцы и если бы не мусора то порвали бы русню на клапти.
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А где мука? Помнится, вату тогда обслужили по полной программе, хоть блины на лопате ешь.
Небось, сидели теперь дома по норкам и не отсвечивали.
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большую часть свиней завезли из мелитополя а туда из крысма. Тогда Мелитополь был рассадник ватной заразы. Сейчас свиньи руснявые там даже хрюкнуть тихо не могут.
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А кажуть Запоріжжя , зараз - вотчина Ахмєтова і там рулять ригоАнали-БППшники ...
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В Запорожье сейчас рулят нищета и безработица .
Им помогают выросшая преступность и зажравшаяся власть .
Регион агонизирует .
Впрочем , как и вся Украина ...
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Город реально становится депрессивным ,к сожалению..
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Звиздять як завжди, хоча вам з росії мабуть видніше
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Особенно мне понравился "инцидент" с подпаленным автозаком,на котором пытались эвакуировать колорадов,замордованных яйцами,мукой и молоком...
Помню еще женский голос из толпы- "будем убивать..."
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Водители не хотели эту скотину перевозить.
Наша знакомая там была,живет неподалеку.Выбежала в халате, в тапочках,схватила,что было под рукой,видимо,не она одна.
Расправились дружно и оперативно.
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Запорожье тогда было на высоте
https://www.youtube.com/watch?v=1RC4HrpTNz8&html5=1
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верить себе и ни в коем случае не шыкаладной петушне и руснявым свинособакам.
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а может он внедренным агентом был, таким себе штирлицем?
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судя по всему, агентов подобных процентов девяносто
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В память о событиях трехлетней давности в Запорожье устроили флешмоб с зонтиками - Цензор.НЕТ 9073 счастливый даунбасенок
Так він і зараз в українському МВС - "під прікритієм" на спецзавданні. Він взагалі дуже спецзавдальний хлопчина.
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Навіщо , такі акції , анонсувати завчасно - аби мєнти встигли , як слід , приготуватися ?
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запорожцы оказались самыми гуманными по отношению к колорацкой мрази, хотя самый козацкий край
поражаюсь как хуйло вообще мог расчитывать нам на что-то
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там сейчас всё плохо ((( Ахметов рулит городом, а в связи с ухудшением уровня жизни настроения не очень
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В Запорожье и Херсоне из южных и восточных областей с сепарами еще более и менее дела обстоят. В Одессе, Харькове и Николаеве - хуже. Областные СБУ там (здесь, я из Одессы) по-прежнему дырявые, проходной двор, абсолютно нет четкой политики подбора кадров. И все это тлеет увы. Все ватники сидят по нычкам только потому, что кремлевского ублюдка держат на коротком поводке. Не дай бог поводок чуть отпустят...
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Мятежными регионами по-прежнему правят прорашистские силы. Со времен яныка мало что изменилось. Посмотрите на фамилии чиновников - там 90% бродили по пророссийским митингам еще пару лет назад. Они все во власти в Одесской области, к примеру.
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Хоча треба було яйцями не кидати, треба було яйця відривати, як ми... в Києві ))
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пойди голубану яйца оторви или шуфричу. вся шваль сепарская в Киеве сидит
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Твій голубан не в Києві, то може приїдеш і тобі відірвуть? Чи тобі з-за порєбріка не зручно?
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аха-ха-ха, шо обосрался, поцреот? а матиосу, бойко, сабакову, и прочей сепарской твари сцикотно пойти крашенки отбить, только в инете за мову можешь тявкать? у меня за поребриком, в Днепре, сепары сидят и пердануть боятся, а у тебя в Киеве, все каналы на телеке забиты любителями руцкаго мира, и продвиженцами руцкой культуры.
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Мені насрати і на матиоса і на бойко, і на сабакова, і іншу сепарску тварюку, мені насрати навіть на тебе, кацапе, бо ти для мене не людина, та для мене - тварина. В мене, в Києві, сепари і носа не сунуть, бо ссуться.
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тогда советы свои, кому и как надо было делать, засунь себе в нижнюю чакру, баран.
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А можеш це мені сказати не собачою мовою, а нормальною
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ память о событиях трехлетней давности в Запорожье устроили флешмоб с зонтиками. ВИДЕО
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