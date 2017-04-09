2937 47Теги: акция (2088) Запорожье (1491) сепаратизм (12704) флешмоб (122) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 22:43 В память о событиях трехлетней давности в Запорожье устроили флешмоб с зонтиками. ВИДЕОВ Запорожье состоялся флешмоб "Крапанка Zp". читать источник x Мне нравится 17
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Небось, сидели теперь дома по норкам и не отсвечивали.
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Им помогают выросшая преступность и зажравшаяся власть .
Регион агонизирует .
Впрочем , как и вся Украина ...
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Помню еще женский голос из толпы- "будем убивать..."
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Наша знакомая там была,живет неподалеку.Выбежала в халате, в тапочках,схватила,что было под рукой,видимо,не она одна.
Расправились дружно и оперативно.
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https://www.youtube.com/watch?v=1RC4HrpTNz8&html5=1
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Так він і зараз в українському МВС - "під прікритієм" на спецзавданні. Він взагалі дуже спецзавдальний хлопчина.
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поражаюсь как хуйло вообще мог расчитывать нам на что-то
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