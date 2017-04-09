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Теги: история (1306) Одесса (5450) реконструкция (184)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году. ФОТОрепортаж

Сегодня в Одесской области на берегу Куяльницкого лимана у села Ильинка к годовщине освобождения Одессы от нацистских захватчиков прошла историческая реконструкция событий 1944 года.

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куясе,да ты древний,как говно мамонта!
ладно,тебя уже хер переделаешь..
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Пардон зря штурмана забанили!
Я сразу не увидел,а он не шлимазл,он конченный долбо..б!
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Только дурак может гордиться тем, что бомбил кишлаки афганских крестьян, которые защищали свою землю от ватноголовых))
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Я думаю единственное что ты бомбил - это свой пердак...
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Так у вас потомственная семья убийц? Может деду стояло погибнуть?
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Одеським сепарам знову овес в дупі заграв, мабуть хочуть ще реконструкцію второє мая.
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Выглядит это всё тупо и комично, кучка ряженых, розжиревших, обрюзглых имбицылов. Нет я ничего не имею против реконструкций, пускай, просто выглядят как полнейшие дауны.
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Почему не от турок,или денег у рыгионалов не хватило.Опять у них кто-то скрысятничал.
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надо бы им реконструкцию 2 Мая устроить!)))
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Сейчас за правду на московии вы бы получили лет 5 , минимум . А раньше даже они об этом писали .
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Классический прием манипуляторов: отвлечь внимание чем угодно от главного события - тогда (то есть "раньше", как вы изволили заметить) как раз переходила власть из рук коммунистов(тех же НКВД) в руки НКВД(КГБ), вот и писали много о чем, лишь бы биомасса не заметила главного.
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Почему бы эти хреконструкторов не отправить в авдеевскую промзону???А то как дети в войнушку играют дибилоиды
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Как по мне , давайте сделаем реконструкцию захвата Украины винторогими -козломордами .
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Интересно, а Игаля Гиркинда,-известного реконструктора, запросили?
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Паруччик теперь будет по месту жительства в РФе реконструкции проводить. Войны Донской Риспублики с Маскавитским царством и Кавказким Халифатом.
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Скільки вже можна на ту війну дрочити?Задовбали з дідовоєвателями........
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Я с тобой согласен. Пора бы уже остановиться с дрочением на 2-ю мировую....
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Да вы дурак, а не бандоровец, подрочи своему деду полицию.
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При чем тут стройбатовец ко 2й Мировой? Думать надо головой, а не только в неё жрать.
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А американці так само роблять репродукціі про Ірак?Про висадку в Нормандіі? і тд?Придурки кінчені,в країні війна - а одеська вата дрочить на дідов..............
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Константин Райкин называет это некрофилией
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Все любители воспроизведения боевых действий, пусть идут на восточный фронт, под Авдеевку и там свой героизм показывают, а то поразжирали свои туши, что в ватные фуфайки не влезают, уже старые козлы, а всё в войнушки понарошку наиграться не могут.
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Это сделал Кучма....
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Сергей Д‏ @sd0107 4 ч.4 часа назад
Вот бы после слов: а вот в СССР всё было круто, человек отправлялся сразу же в СССР и оказывался бы в этой очереди, там бы всем рассказывал

Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 7145
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Надо бы провести реконструкцию,очереди за хлебом и за бухлом!
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Уже проводят, за субсидиями на коммунальные услуги.
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На самом деле румынскую оккупацию вспоминают, как одно из лучших времен Одессы.
При коммуняках, до и после, было хуже...
П.С.
А такие реконструкции проводят полуватники...
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Это вспоминают те, кто присваивал вещи и жилье убитых оккупантами одесситов.
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Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 2228
Маршал Жуков сказал: "Солдат не жалеть! Бабы ещё нарожают! "
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Всё освобождают и освобождают 73 года а зачем? Европа , в том числе и Германия просто стали жить после войны и развиваться. Пока советские старушки ходили в платках и страшных одёжках немецкие пожилые фрау делали причёсочки и следили за модой.
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СССР не сдох 8 декабря 1991, а мутировал в уродливое агрессивное существо с двумя головами. и отсутствующими мозгами.
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Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 1232 Семен Гризло Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 1232 9 апреля, 21:38

Гомики играют в свои ролевые игры.
Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 1232 Black_Sea Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году - Цензор.НЕТ 1232 9 апреля, 23:08

Та капец. В детстве чмырями были, их в войнушки играть не звали, теперь наверстывают… (
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Ну паскуда считай, что своих покупателей ты расстрелял.
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Пидрахуй и Вилкул в главных ролях . Спасали раненных отсосом Королевская и Бондаренко .
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Говорят при румынах в 43-44г. в Одеесе круто жили.
Продавец-100-150н.м.(немецких марок)
Электрик,чернорабочий-120-200н.м.
Хлеб(кг)-0.25н.мясо,сало-1.5н.м.
Яйца-1н.м.(потом правда подорожало почти в 2 раза)
ВОДКА(4 литра)-3 н.м.,потом 5н.м.
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Та ты шо? А знаешь как на пересыпи на рампе воробьёв ловили, знаешь как румыны всех кур и королей позабирали, а знаешь сука как это в своем родном огороде в окопе под бомбами на пересыпи сидеть. Сало, что ты.
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Хавальник запечатай, чмо казламордое! Мокша - топай садится на бутілку!
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Чудин, твоя земля за Уралом, а свои твои вяликие анальные мечты не стоит приписывать другим.
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Вот право слово,отправить реконструкторов,под Мариуполь!
А то напоминает пир во время чумы,какие то боевые пидорасы.
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Кстати это к томуже денех стоит не малых!Я так понимаю!?
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ГУЛАГ переміг Бухенвальд..яка радість..
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Во время войны тратить деньги на этот спектакль
Мне кажется что это полный маразм.
Бойцам разные вещи нужны, глушаки и оптика, разный обвес.
Раненым пацанам нужны операции, реабилитация, протезы.
Если за госсчет, то уволить и посадить чиновников за выкинутые на ветер деньги.
Если частное лицо, то узнать откуда деньги, бойкот бизнесу и разбить рыло.
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Пиздеж какойто...при поддержке авиации форсировали лиман и вступили в бой...Про авиацию верю, про форсирование с трудом, про бой нет...
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Короче,есть предложение сделать реконструкцию по копчению ваты, 2 мая в доме профсоюзов.
Всей вате добро так сказать,пожаловать!
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Один оккупант сменил другого, и это дерьмо до сих пор у нас называют "освобождением".

Мы очень медленно выздоравливаем и учимся смотреть на прошлое и на мир глазами українців, а не глазами манкуртов осколка недоимперии. Но все же, процесс выздоровления нации никак не остановить.
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Всех участников переписать фамилии и в военкомат-пущай повоюют. Ну или окопы покопают.
Вообще то это какая то самоидентификации ватников ,пархатых коммуняк,чтобы они мобилизовать ,объединились ,но а додуматься для чего не составит труда. И оружие ,может быть бутафорское,а может быть в любой момент не бутафорское .
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Нам путлер уже реконструировал на Донбассе.
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пособники врагам есть в каждой стране, в украине, например, сейчас вата помогает рассеянским фашистам...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПод Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году. ФОТОрепортаж
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