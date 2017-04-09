Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году. ФОТОрепортаж

5276 184Теги: история (1306) Одесса (5450) реконструкция (184) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 22:35 Под Одессой провели историческую реконструкцию боев по освобождению города в 1944 году. ФОТОрепортажСегодня в Одесской области на берегу Куяльницкого лимана у села Ильинка к годовщине освобождения Одессы от нацистских захватчиков прошла историческая реконструкция событий 1944 года. читать источник x Мне нравится 4
ладно,тебя уже хер переделаешь..
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Я сразу не увидел,а он не шлимазл,он конченный долбо..б!
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Вот бы после слов: а вот в СССР всё было круто, человек отправлялся сразу же в СССР и оказывался бы в этой очереди, там бы всем рассказывал
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При коммуняках, до и после, было хуже...
П.С.
А такие реконструкции проводят полуватники...
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Маршал Жуков сказал: "Солдат не жалеть! Бабы ещё нарожают! "
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Гомики играют в свои ролевые игры.
Black_Sea 9 апреля, 23:08
Та капец. В детстве чмырями были, их в войнушки играть не звали, теперь наверстывают… (
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Продавец-100-150н.м.(немецких марок)
Электрик,чернорабочий-120-200н.м.
Хлеб(кг)-0.25н.мясо,сало-1.5н.м.
Яйца-1н.м.(потом правда подорожало почти в 2 раза)
ВОДКА(4 литра)-3 н.м.,потом 5н.м.
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А то напоминает пир во время чумы,какие то боевые пидорасы.
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Мне кажется что это полный маразм.
Бойцам разные вещи нужны, глушаки и оптика, разный обвес.
Раненым пацанам нужны операции, реабилитация, протезы.
Если за госсчет, то уволить и посадить чиновников за выкинутые на ветер деньги.
Если частное лицо, то узнать откуда деньги, бойкот бизнесу и разбить рыло.
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Всей вате добро так сказать,пожаловать!
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Мы очень медленно выздоравливаем и учимся смотреть на прошлое и на мир глазами українців, а не глазами манкуртов осколка недоимперии. Но все же, процесс выздоровления нации никак не остановить.
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Вообще то это какая то самоидентификации ватников ,пархатых коммуняк,чтобы они мобилизовать ,объединились ,но а додуматься для чего не составит труда. И оружие ,может быть бутафорское,а может быть в любой момент не бутафорское .
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