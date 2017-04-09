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 Форум Украины(593260)
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там и забор довольно высокий.. это ж надо было умудриться..
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Я не киевлянин, Киев плохо знаю Интересно, кому она понадобилась?
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Нет. Это "анекдотическая" криминогенная обстановка в столице.......
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С фестиваля в центре столицы украли огромную писанку

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Неужели Янык в Украину вернулся?
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жалко, но их там настолько много, что +- 1 писанка для зрителей не важно.
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а для автора?Там всі писанки-авторські роботи.
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Писанку украли после обеда. На ней изображена собака

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Треба було собаку всередину писанки посадити.
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Ничё. Не велика потеря, видимо. Если бы так дорожили, то удосужидись бы выставить охрану. Наши люди и большее теряют.......
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Дивився виставку писанок і ще й подумав - стоять от так просто , на відкритому повітрі , і ніхто не чіпає - вочевидь дійсно культурни , в нас , стає потроху більше ...
Наврочив ..((
П.С - там же камер повно , хіба не зафіксували ?
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Як завжди... гроші розікрали, а поставили муляжі за 100 грв. А вони чомусь, нічого не фіксують.
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А втім - хороша реклама. І писанки її варті.
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Цензоре,а хоча б фото цієї писанки можно було розмістити? А то побачимо десь,і не впізнаємо
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Огромную писанку погрузили незаметно краном на камаз и украли !!! повезли к другой огромной писанке в битки поиграть .... так насколько огромную то ???
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А чем интересно занимаются аваковские орлы - а ну да некогда селфи возле этой писанки делалали
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Объясните тугодуму, что должно означать огромная? Или яйцо было страусиное?
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Дело в том, что "сувенирные" писанки, очень часто и давно изготавливают из дерева...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС фестиваля в центре столицы украли огромную писанку
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