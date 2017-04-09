С фестиваля в центре столицы украли огромную писанку

4456 33Теги: воровство (559) Киев (16779) фестиваль (258) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 22:31 С фестиваля в центре столицы украли огромную писанкуНа Софийской площади в центре Киева с фестиваля писанок украли одно из яиц. читать источник x Мне нравится
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Неужели Янык в Украину вернулся?
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Треба було собаку всередину писанки посадити.
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Наврочив ..((
П.С - там же камер повно , хіба не зафіксували ?
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шо бля ?
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