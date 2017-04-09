EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Форум Украины(593260)
  12424  180
Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Путин (23604) ракеты (486) Россия (69829) Сирия (2316) США (12317) Кулеба (65)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился"

Ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат", который Россия официально осудила, может быть выгоден президенту РФ Владимиру Путину.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Пойди поищи на других ресурсах. Все ракеты достигли цели, как это ни печально для тебя. А пока - в спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На другой день с этого аэродрома уже взлетали самолеты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А 1 мая 1986 года в Киеве была проведена первомайская демонстрация ( а дозиметры скорее всего зашкаливали). И что? Показуха - визитная карточка всех тоталитарных режимов.

По ВПП удары не наносились, следовательно ничего не мешало самолетам взлетать и садиться. Даже в момент удара. Причем здесь это? Сирия заткнулась, а Иран и рашка завопили и сглотнули - цель достигнута. Всех поставили на место. Высокая точность и надежность старых американских ракет подтверждена - 44 цели уничтожены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) А мож їх і не було. Списали на кацапах, а бабло роздєрбанили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
расстроился и обосрался , это два глагола с ПРИМЕРНО одинаковым значением , но с разными последствиями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це і є параноїдальна маячня шизофреніка в гострій формі )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нет - здесь все гораздо серьезнее. Здесь докторов вызывать нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уе бан ты обкуренный кацапский - тебе лечится надо а не рассказывать людям о заветной мечте всего свинособачьего быдла !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Сиреневым пламенем дышат Большие кирпичные домны,
Противник на нашу погибель
Готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах,
Мы прячемся в черные дыры,
У нас есть такие приборы,
Но мы вам про них не расскажем!"
Группа "Манго-манго", песня "Аквалангисты"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши ученые ночью чуть-чуть наклонят земную ось... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще одна голимая версия для ваты, почему небо над Сирией оказалось "не совсем закрытым", как уверяли в мАцкве. Вот только вата уже не та. Она требует более внятных объяснений
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 9017
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оспади... Да они способны даже внезапный взрыв Кремля объяснить своей военной хитьростью. :D
Это ж записки умалишенных. Нафига только этот бред читать да еще и репостить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совецький народ СЄСЄСЄРЯ,теж кляв гниючий Захід і імперіалістичні США,а їм слава Богу було глибоко насрати на думку народів сєсєсєря і вони робили свою справу, і наразі сєсєсєря нема,схоже історія іде далі в правильному напрямку)))!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них было еще разочарование, когда Герой Советского Союза Абдель Насер на всех насер.
Извините за исторический каламбурчик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кулеба либо дибил, либо путиносос еще тот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего второе,и в он еще представляет нашу страну в Совете Европы,советует путину варианты пропаганды .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что х..ло по имени кулеба подпевает путинской пропаганде, а на самом деле за последние несколько лет поступок Трампа - это единственный реальный ответ на все выходки кремлевской мрази. И если бы не кулебы управляли Украиной, то война на донбассе давно бы закончилась, ну а кулеба предлагает лизать очко х-лу пока он бомбит кого захочет, лизать до тех пор, пока он не расслабится и пальчик с кнопки не уберет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем демонизировать ничтожество? Его нужно давить как надоедающее насекомое, типа комара
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кулеба в чём-то прав, но есть одно "но" : управляемый хаос легко может выйти из-под контроля и стать неуправляемым. А это уже опасно, что путяра должен бы был понимать.

Впрочем, он много чего должен бы был понимать, а ведёт себя, как-будто не понимает.

Моё мнение - если за ударом не последует серия дальнейших действий США по отстранению от власти Асада, тогда это цирк, направленный на отбеливание репутации Трампа у себя дома. Мол, я не путинская марионетка, смотрите . . .
А если последует, тогда путяру понемногу начинают ставить на место. Лишь бы последовательно это делали. А то он им дал там побомбить, они ему в Украине не ответят . . . Нам такой размен не в радость будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если не последует серия дальнейших действий США по отстранению от власти Путлера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крылатая ракета Tomahawk BGM-109 A/С/D

Базирование:

Надводный корабль, Подводная лодка
Система управления:
Программное управление, Коррекция по рельефу
Боевая часть:
Спецбоеприпас, Осколочно-фугасная
Применение:
Вода-земля, Стратегические
Страна:
США
Дальность:
2500 км.
Год разработки: )))) Ще при Брежнєву нас ними лякали.
1983 г.
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 5798Ракетный комплекс "Tomahawk" морского базирования включает крылатые ракеты с надводным или подводным стартом, пусковые установки, систему управления ракетной стрельбой и вспомогательное оборудование.
Крылатая ракета (КР) "Tomahawk" BGM-109 создана в двух основных вариантах: стратегическом (модификации A,C,D) - для стрельбы по наземным объектам и тактическом (модификации B,E ) - для уничтожения надводных кораблей. Их конструктивно-схемное построение и летно-технические характеристики идентичны. Все варианты благодаря модульному принципу построения отличаются друг от друга только головной частью.
Состав

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 5798КР выполнена по самолетной схеме (моноплан), имеет корпус цилиндрической формы с оживальным обтекателем головной части, складывающееся и утапливаемое в корпус крыло в центральной части и крестообразный стабилизатор в хвостовой. Корпус изготовлен из прочных алюминиевых сплавов, графитоэпоксидного пластика и радиопрозрачных материалов. Для уменьшения радиолокационной заметности на корпус, крыло и стабилизатор нанесено специальное покрытие.
Боевой частью стратегической ядерной КР "Tomahawk" BGM-109A служит боеголовка W-80 (масса 123кг, длина около 1м, диаметр 0.27м и мощность 200кт). Подрыв производится контактным взрывателем. Радиус зоны разрушения 3км. Высокая точность стрельбы и значительная мощность ядерной боеголовки стратегической КР "Tomahawk" BGM-109A позволяют с высокой эффективностью поражать сильно защищенные малоразмерные цели. По оценке американских специалистов, вероятность уничтожения защищенного объекта, выдерживающего избыточное давление 70 кг/см2, одной КР "Tomahawk" составляет 0.85, а БРПЛ "Poseidon-СЗ" - 0.10.
Стратегическая неядерная КР BGM-109C снаряжена моноблочной (полубронебойной) БЧ, a BGM-109D - кассетной, которая включает до 166 малокалиберных бомб BLU-97B комбинированного действия (масса каждой 1.5кг) в 24 связках.
Система управления и наведения КР "Tomahawk" BGM-109 A/С/D представляет собой комбинацию следующих подсистем (см.схему):инерциальной,корреляционной по контуру рельефа местности TERCOM (Terrain Contour Matching),электронно-оптической корреляционной DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator).
Инерциальная подсистема управления работает на начальном и среднем участках полета ракеты (масса 11кг). Она включает бортовую ЭВМ, инерциальную платформу и барометрический высотомер. Инерциальная платформа состоит из трех гироскопов для измерения угловых отклонений ракеты в системе координат и трех акселерометров, определяющих ускорения этих отклонений. Подсистема обеспечивает определение места КР с точностью 0.8км за 1ч полета.
В систему управления и наведения стратегических КР с обычной боевой частью BGM-109C и D включена электронно-оптическая корреляционная подсистема DSMAC , которая позволяет существенно повысить точность стрельбы (КВО - до 10м). В ней используются цифровые картины предварительно отснятых районов местности по маршруту полета КР .
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 5798Для хранения и запуска ракет "Tomahawk" на ПЛА используются штатные торпедные аппараты (ТА) или специальные установки вертикального пуска (УВП) Мк45 (см. схему, фото), а на надводных кораблях-установки контейнерного типа Мк143 (см. схему, фото1, фото2) или УВП Мк41.
Для хранения лодочного варианта ракеты применяется стальная капсула (масса 454кг), заполненная азотом под небольшим давлением (см. фотo1, фото2). Это позволяет сохранять ракету в готовности к применению в течение 30 месяцев. Капсула с ракетой загружается в ТА или УВП как обычная торпеда.
Американские ПЛА имеют по четыре носовых гидравлических ТА, размещенных побортно (по два) под углом 10-12° к диаметральной плоскости корабля и обеспечивающих стрельбу с больших глубин, что значительно снижает демаскирующие факторы. Трубы ТА изготовлены из трех секций: носовой, центральной и кормовой. Загрузка и правильное расположение капсулы с КР в трубах ТА осуществляются с помощью направляющих планок и поддерживающих роликов. Механизм стрельбы связан с приводами открывания и закрывания крышек аппарата. Задняя крышка оборудована водомерно-смотровым окном, позволяющим следить за заполнением (осушением) ТА, манометром, а также кабельным вводом, соединяющим приборы управления КР с пультом управления стрельбой. Гидравлическая система выстреливания КР имеет импульсный воздушный цилиндр высокого давления, гидроусилитель и нагреватель водяной системы. На каждую группу из двух труб ТА одного борта установлен гидроцилиндр. Гидравлическая система действует следующим образом. При подаче воздуха высокого давления из корабельной магистрали в воздушный цилиндр одновременно с перемещением его поршня перемещается сидящий на одном штоке с ним поршень гидроцилиндра. Последний работает на свою группу ТА и подает воду в них через нагнетательную цистерну, соединяющуюся с каждым аппаратом посредством щелевых прорезей. При движении поршня вода из нагнетательной цистерны под давлением поступает сначала в кормовую часть трубы ТА, а затем через отверстия в капсулу, создавая избыточное давление, необходимое для выброса ракеты из ТА. Рычаги привода открывания передних крышек ТА сблокированы таким образом, что одновременно может быть открыта только одна крышка в группе, а следовательно, один аппарат будет свединен с нагнетательной цистерной.
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 5798
Управление стрельбой, контроль за состоянием КР в ТА и УВП, их проверка, координация запуска и учет расхода ракет осуществляются с помощью системы управления стрельбой (СУС). Ее компоненты на ПЛА размещаются в центральном посту и торпедном отсеке. В центральном посту лодки находятся пульт управления, ЭВМ и блок преобразования данных. Отображение информации и вывод контрольных данных производятся на индикаторной панели пульта управления. На надводных кораблях СУС хранится в контейнере, установленном в помещении корабельного поста управления оружием. В системе используется математическое обеспечение и интерфейсы для ЭВМ, позволяющие выдавать целеуказание и координировать стрельбу КР "Tomahawk" по наземным объектам с одного корабля другим кораблям соединения или группы.
Функционирование ракетного комплекса происходит следующим образом. С получением приказа на применение ракетного оружия командир объявляет тревогу и переводит корабль в повышенную техническую готовность. Начинается предстартовая подготовка ракетного комплекса, на что затрачивается около 20мин. На ПЛА при стрельбе из ТА морская вода подается в трубу аппарата и через отверстия поступает в капсулу с КР. В этот момент в ракете начинает действовать устройство, создающее внутри ее корпуса избыточное давление, примерно равное внешнему, что предохраняет корпус КР от деформации. Лодка выходит на глубину пуска (30-60м) и снижает скорость хода до нескольких узлов. В систему управления и наведения КР вводятся необходимые для стрельбы данные. Затем открывается крышка ТА, срабатывает гидравлическая система выброса КР, и ракета выталкивается из капсулы. Последняя эжектируется из трубы ТА через некоторое время после выхода ракеты. Ракета связана с контейнером фалом длиной 12м, при разрыве которого (через 5с прохождения подводного участка траектории) происходит снятие ступени предохранения и включение стартового РДТТ. По мере прохождения толщи воды давление внутри корпуса КР снижается до нормального (атмосферного), и она выходит из-под воды на поверхность под углом 50°.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Собственному народу путлер парит что угодно едят и добавки просят ... есть еще те что цепляются за любую ниточку что зло не от роССии ... вот они то сидят в разных странах .. 17 лет мальчику из росс в Осло это просто пример слабоумия ... таких много ... только тот кто не знал войны ищет там романтику, а там смерть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю как там кто, а Рособоронэкспорт сейчас в холодном поту. Потому что Панцирь С1 экспортировали в ряд стран Ближнего Востока. И пусть там поют Средства Массовой Дезинформации Раиси, что это мол де автокраны сгоревшие, военных арабского и иного мира не проведешь

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 1778
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте на эту проблему посмотрим под другим углом зрения :
допускаю, что ТТХ "Панциря..." с определенными оговорками МОГУТ (теоретически) сбивать крылатые ракеты (обнаруживают за 28 км, и на критичном расстоянии в 14 км могут типа сбить) НО - для этого должен был быть отдан системе ПВО такой приказ. А никакого приказа "уничтожить томагавки" не последовало, хотя американцы предупредили касабов за 2 часа (чтобы избежать жертв среди "ихтамнетов" - формально они там в Сирии типа союзники - отдельное спс демократу Обаме и тете Макрели). Теперь сам вопрос, собственно - а способен ли вождь грязножопых фекалоидов отдать РЕАЛЬНЫЙ приказ на открытое противостояние военной машине США ? Ответ - нет, не способен. Паралич власти и политической воли.
Т.е. все зависит только от воли Вождя.
Именно замкнутось на "Первом" - на его гомноходовочки, и является тем, что лишает военную машину Эсесесера правильной, тактически взвешенной и СВОЕВРЕМЕННОЙ ответной реакции.
Это родовая болячка, которой изначально была поражена РККА, и в дальнейшем только усугубилась, и была одной из главных причин сокрушительного разгрома Сталинской военной машины в первые годы ВМВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело не в том, что отдавались приказы или нет. Томагавк не танк с экипажем. Это боеприпас. И от того что его собьют или дезориентируют, или он сам заблудится, противнику (в данном случае США) ни жарко, ни холодно. Дело в том, что РЭБ США просто заглушили все ЗРК раисян. Они не смогли увидеть приближающиеся ракеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%, израильтяне также умеют делать так, сто ПВО сирийцев " не видит" израильские самолёты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что посмеялось НАТО и над этими "теоретиками" ТЫЦ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну видишь - один "томагавк" он всё таки "уничтожил"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... не исключено, что этот "Панцирь" "уничтожил" и два "томагавка" - в Пентагоне заявили, что по некоторым целям выпускали по два "томагавка" ... )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опоры выдвинуты.. Это значит стояли в боевом положении? И где обломки стапиццот сбитых томагавков вокруг? На сувениры разобрали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще, у них на этой базе "шайтан" такой беспорядок - всё обосрано, кирпичи накиданы, автокраны пансирь валяются сгоревшие, бочки от химической дури использованные и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не совсем понял что там Кулеба выдумал про хаос, но этот ракетный удар прямой вызов авторитету Путина, как это ему может быть выгодно я вообще не вижу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это с какой ватно-кисилевской колокольни посмотреть. Могу тебя уверить, в чебурнете свидетели Хуйла полным ходом такие многоходовочные теории заговора сочиняют, что у нормального человека мозг из ушей бы вытек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В глубине души Путин не расстроился. Его глубина души, то есть )|(опа, теперь регулярно ищет приключений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Головне не ПРОВОКУЙТЕ!!!!
ПРОВОКАЦИЯ!!! ААА! ПРОВОКАЦИЯ!!

Дэбилы, донепровокувалысь что оттяпали Донецк и Крым, тху импотентны.
По шее Вове давным давно надо было дать.
А штаты сами виноваты что допустили этот писец, полмиллиона людей погибло, в мире беспредел начался, когда эта абама абизяна сидела и гадила себе в портки.
Все это можно было решить в 10 раз дешевле после первого использования химоружия, черножопый миротворец хренов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну кто-то ж должен исправлять ошибки предшественника.. Вот и исправляет.. А плеши остается только сопли глотать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло может рассказывать своим баранам все, что угодно - они и так живут в параллельной реальности, где рашка - мегагалактическая Империя всея Млечного пути )) так что одной херней в воспаленном боярой сознании человекоподобных существ больше, одной меньше - разницы никакой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут смешные рассуждения раисян, разводят руки и не понимают, как оно так получилось, что их "супероружие" не сработало ТЫЦ
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 2301
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Основная версия - Именно этот "панцырь-с" забыли окропить святой водой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я совсем не уверен в существовании души у Путина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну "Пернет" Вова???...Ну и Что???"обосремся"???Только-от испуга или от СМЕХА???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кукаляпам войнушка-мать родна-разжечь побольше вражды внутри и подсобить террористу №1,чтобы подольше властвовать и барыжить-иначе никак-время-бабло.обнаглели в доску,будуины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вам,не кажется что смысл цветной революции у вас в легализации вот этого? .... После ряда похищений иностранцев, 4 июля
2014 года США нанесли авиаудар по
военной базе Исламского государства,
известной как «лагерь Усама бен Ладена».
Два десятка бойцов подразделения
специальных операций США
десантировались у здания на территории
Сирии, где предположительно удерживались
заложники, включая американских
граждан. Однако никаких заключённых в
здании не оказалось и вскоре спецназовцы
оказались втянуты в перестрелку с
боевиками ИГ, которая длилась около трёх
часов. По крайней мере 5 террористов было
убито, а один американский солдат ранен.
Позже стало известно, что заложники были
перемещены из места высадки спецназа за
24 часа до начала операции.
В результате провала этой секретной
миссии на подконтрольной ИГИЛ
территории по очереди были казнены
пятеро американцев и позже двое
британцев.
Все они были жестоко обезглавлены
официальным палачом ИГИЛ, известным
сегодня под прозвищем «Джихадист
Джон ». Казни были записаны на видео, а
затем выложены террористами в Интернет........должны были спровоцировать россию на вторжение.но что то пошло,не так и они были вынужденный убить своих людей в сирии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любого распоясавшегося гопника кто-то должен остановить, потому что на любую силу всегда найдется другая сила.


МЫ ВАС ВЫЛЕЧИМ,ЧОКНУТЫЕ ДИКТАТОРЫ ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ:

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 8659


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а дальше стало это..... 26 августа США начали вести воздушную
разведку позиций ИГИЛ над территорией
Сирии, в том числе с использованием
беспилотных летательных аппаратов.
Разведка данных велась в целях
подготовки к нанесению авиаударов, при
этом США не запрашивали у правительства
Сирии разрешения на доступ в воздушное
пространство страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Великобритания и Нидерланды выразили
поддержку действиям коалиции [25] , а
Австралия, кроме этого, 3 октября 2014
года присоединилась к воздушной операции
против боевиков ИГ[26] . Нанесение
авиаударов одобрил также Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун[27] . В свою
очередь, Россия и Эквадор выступили
против этих действий, поскольку они не
были согласованы с правительством
Башара Асада.....после прочтения почему то сбитый боинг вспоминается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился"...

Ему не расстраиваться надо, а молиться
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 2994

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 4391
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здаётся мне, что малёха ошибается Кулеба...
Х@йлу что нужно было - сбить х@йлостадо в кучу с плакатами "Трамп-чмо" и поддерживать их в тонусе речёвками "Мы огого, Красная армия фсех сильней, савецкий цирк циркее всехъ цирков!", под мерное блеяние х@йлопланктона "дада, точно-точно, мы такие"...
Но теперь основному слою ватофауны становится понятно, что продолжение этой риторики вполне себе может завести их тупые "буйны-головы" под такие же томагавки, али ещё под чёнить посерьёзнее...
При чём - прилететь может от куда и от кого угодно...
Не думаю, что х@йло расчитывал так прилюдно обосраться, скорее это "экспромт", который писькову ещё предстоить, "превратить" в глазах соц-планктона 3/14дерации в "достижение" х@йлоплешивыша...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда... Тут передачей Соловьева не отделаешься. Писькову реально придется на изнанку вывернуться, чтобы "царя" отмыть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВМС РФ вслед за США,тоже отправили свою ударную группу к берегам КНДРПерекласти (російська)

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 9109


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо было ещё добавить, что амеры потратили на ракеты 93,6 млн. долларов , а сами ракеты производит фирма , подконтрольная Трампу. Вот оно чё, Михалыч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не расстроился... Просто немного обосрался
Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 8287
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тупая логика, характерная для прохуйловской Европейской левизны....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну предположим что травление газом это обычная тактика перед переговорами.
Приедет гос.секретарь и начнет как обычно уговаривать больше так не делать, а они будут торговаться что за больше не делать они хотят получить взамен.

Поэтому когда Трамп поступил по другому они были шокированы и не знают что делать дальше.

А подтверждение агрессивности США для народонаселения они и без США могут сколько угодно сочинить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...это доказательство теперь можно продавать немногочисленным союзникам и собственному народу"...
Ага, скоро этот народ не только плевать, но и блевать будет на лик своего "вождя"

Кулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился" - Цензор.НЕТ 2920
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныКулеба об ударе США по сирийской авиабазе: "Я совсем не уверен, что в глубине души Путин расстроился"
 Сейчас пишут
, , , , , , ,
Яков1, Oleg Petrenko 988be2bf, майор швейк
 Всего на сайте: 11 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти