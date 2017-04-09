Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун

726 36Теги: дети (3058) лекарства (681) Минздрав (1333) онкология (27) Супрун Ульяна (116) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 21:55 Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - СупрунНа этой неделе в Украину доставили первую партию лекарств от детской онкологии, приобретенных за средства 2016 года через международные закупки. читать источник x Мне нравится 1
Ответить
Ответить
Ответить
З.І.: пиши нормальною мовою, бо вашу собачу я не розумію
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З.І.: а до медицини я дійсно не маю ніякого відношення, лише такий собі судовий експерт (в минулому)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дуже дивне питання, дебільне якес....-----
Сегодня, если врач говорит, что вам нужно удалять почку, вы не знаете: действительно ли у вас всё так плохо, или врачу нужно расплатиться за ипотеку.
Пока мы живём в денежной системе, общество будет всё более фашистским.--- Когда вы научитесь забывать о своем ЭГО в пользу обмена идеями - это будет началом настоящего прогресса...
Не забывайте, когда вам встречается человек с огромным самомнением, он просто пытается удержать позицию превосходства.
Пояснение к цитате:
Жак Фреско, "С этим надо кончать!"
Ответить
Ответить
В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее - их ранят собственные ожидания.----
Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. И в этом смысле наше общество можно с легкостью признать сумасшедшим. --- Наука и образование, лишенные социального сознания и заботы о проблемах экологии и человека, не имеют смысла. Жак Фреско.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скільки дітей померло за цей час...
Ответить
Ответить