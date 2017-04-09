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Теги: дети (3058) лекарства (681) Минздрав (1333) онкология (27) Супрун Ульяна (116)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун

На этой неделе в Украину доставили первую партию лекарств от детской онкологии, приобретенных за средства 2016 года через международные закупки.

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15%, сцуко... желать ничего этим падлам не хочу, подтекст в уме
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То що, може зовсім не треба було ці 15% на початку року доставляти? Чи скільки по-твоєму треба було привезти у квітні від загального об'єму за рік?
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ааа, так начало второго квартала - это начало года? а ничего, что это "за средства 2016 года"?
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А як повинно бути і за яки кошти?
З.І.: пиши нормальною мовою, бо вашу собачу я не розумію
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як повинно бути, Ви зрозумієте, коли Ваша дитина чи Ви захворієте, а ліків вже другий рік немає.
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Ні, не розумію, закупівля ліків в цьому році почалась лише в цьому році, як їх не може бути другий рік? Ви Що, не в Україні живете?
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Ви, мабудь, не маєте ніякого відношення до медицини.
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На щастя я маю відношення до здоровогоглузду, а ви не знаєте що всі закупівлі в лікарнях йдуть у другому півріччі (якщо ви не знаете, це пов'язано з перерахуванням коштів на міста?
З.І.: а до медицини я дійсно не маю ніякого відношення, лише такий собі судовий експерт (в минулому)
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здоровий глузд до теперешньої медицини та забезпечення не має ніякого відношення
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Насправді, Наталко, ви для мене всі однакові, що зрадофіли, що пєтєботи, що путінососи, що упороті патріоти, бо всіх вас я бачив з середини. І повірте, ви нічим не відрізняєтесь від інших, тому не раджу лізти в ті справи, в яких ви зовсім нічого не тямите.
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ну, з Вами все ясно, як Божий день. я провізор-фармацевт, і, мабудь, небагато, але більше за Вас бачу, що сьогодні відбувається на фармацевтичному ринку.
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То пані провізор-фармацевт працює на Україну як державу, чи на якусь окрему контору, що зацікавлена у особистому прибутку?
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Я ж не винен що ви не розумієте словянських мов...
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Ее личная прибыль и пространство ясно ответили..... ---- Наталья Фукс

Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун - Цензор.НЕТ 1352 дуже дивне питання, дебільне якес....-----

Сегодня, если врач говорит, что вам нужно удалять почку, вы не знаете: действительно ли у вас всё так плохо, или врачу нужно расплатиться за ипотеку.
Пока мы живём в денежной системе, общество будет всё более фашистским.--- Когда вы научитесь забывать о своем ЭГО в пользу обмена идеями - это будет началом настоящего прогресса...
Не забывайте, когда вам встречается человек с огромным самомнением, он просто пытается удержать позицию превосходства.

Пояснение к цитате:

Жак Фреско, "С этим надо кончать!"
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Да! С моей точки зрения --- задавать правильные-точные вопросы это уже развитие, убирая словесный шум, так легче увидеть ситуацию такой какая она есть на самом деле.----
В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее - их ранят собственные ожидания.----
Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. И в этом смысле наше общество можно с легкостью признать сумасшедшим. --- Наука и образование, лишенные социального сознания и заботы о проблемах экологии и человека, не имеют смысла. Жак Фреско.
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Может будет интересно, есть над чем подумать. Ожидания - Жак Фреско - И про больных на рак то- же https://www.youtube.com/watch?v=REDLki2QB2M

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Я поважаю його думку, але далекий від футурології і філософії Фреско, трохи не той менталітет.
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Если хоть что то будет полезным --- это уже неплохо.
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Это хорошо, что в первую очередь детям поставляются медикаменты, но это очень мало, если посмотреть сколько детей больных онкологией. Но, к сожалению, никто не обращает внимания на пожилых, которые больны онкологией, у которых не достаточно пенсии или вообще нет средств на лечение.
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Главное закупать лекарства без прокладок, а напрямую у производителя!
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Саме так треба й робити. Але навіщо нищити всю медицину? Я про т.з. реформи медсестрички Супрун...
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Разделяю Ваш негатив, не дай Бог окунуться в круговорот нашей медицины. Это просто жуть.
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Тому треба робити приватну медицину (тобто відмінити всі податки на державну медицину), гроші з пацієнта ті самі, аде якість послуг буде буде на порядок вищою.
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Никто это не сделает сейчас, просто не выгодно властьимущим.
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Хто не зробить, хірург, травматолог, терапевт чи педіатр зі сраної районної лікарні? Не підуть та не зроблять власний кабінет для прийому хворих? Чи їм для цього потрібна чиясь згода?
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Згода или не згода, но за свои деньги это они точно делать не будут. А бабло держава пилит сама.
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Сволота... У боротьбі з раком важливий кожен день... А вони "за гроші 2016 року" доставили аж в середині квітня!
Скільки дітей померло за цей час...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПервая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун
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