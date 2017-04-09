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Теги: задержание (5459) коррупция (7125) пикет (706) протест (5387) Россия (69829) суд (20577) штрафы (679) активист (479)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции

Центральный районный суд Барнаула (Россия) оштрафовал участников митинга против терроризма, которых 8 апреля задержали с плакатами против коррупции.

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Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 1937Теперь пользоваться телефоном станет безопасно

Специальные парики, которые будут оберегать их владельцев от излучения сотовой связи, изобрел кандидат физико-математических наук, председатель Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Объединенный институт высоких технологий Российской академии наук» Андрей Кательников. Корреспонденту Smixer.ru удалось в числе первых испробовать на себе уникальное изобретение.
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БЕСПРЕДЕЛ! да как они смеют пойти против рузьких скреп! воровство и коррупция - истинно рузькие ценности на которых держится расея.
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От того и бесятся что такой спектакль приготовили к приезду Джонсона, а он их кинул. Столько бабла под хвост.
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На оппозиции зато отыграются, чтоб никто по митингам не шлялся.
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Ух ты ж, замахнулись на коррупцию! Странно, что их не расстреляли.
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В России вывели породу куриц для вегетарианцев
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Специальную безмясную породу куриц вывели в Российской академии сельского хозяйства. Такая пища подойдет для употребления вегетарианцами. Об этом корреспонденту Smixer.ru сообщили на официальной презентации нового продукта.
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Оригинал взят у Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 5341tvsher в Вот так писались доносы... легко и просто...

Секретное сообщение заведующего окрздравотделом т. Степанова Председателю Чусовского Райисполкома, 3.02.1928 г.
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А что это за полосочка перед tvsher, раньше такого не было,картинка какая-то ?
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:D
я думаю..что это ноу хау цензора при копипасте..
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суд Барнаула (Россия) оштрафовал участников митинга против терроризма(с)
а чего рабы ожидали..от государства - террористаРоссийский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 5351
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Позарились на СВЯТОЕ .... Это даже не против войны выступать ....
Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 9228

Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 7117
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Надо стоять не против коррупции,а за.Тогда мусора не тронут,а власти возьмут под крыло.
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Странные люди,выдумывают колесо,штрафуют кого-то ,вот в Украине власть просто забила на людей и занимается коррупцией во вселенских масштабах и им плевать,кто и где с какими плакатами стоит !
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...Ходорковского поймали на хамстве в отношении УкраиныРоссийский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 4243Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 619

http://antikor.com.ua/articles/161640-hodorkovskogo_pojmali_na_hamstve_v_otnoshenii_ukrainy
от такі вони гггуССкіє напівжидочки що в Україні що на паРаші....
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ну и шо? а у нас активисты, добровольцы, солдаты и волонтёры вообще по тюрьмам.
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ну оштрафовали не за то что стояли с плакатами, заголовок некорректный
а за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" Источник: http://censor.net.ua/n435604, т.е. их попросили убрать плакаты и прекратить несанкционированную акцию протеста, она же была несанкционированная? если всё так то действия полиции вполне правомерны
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как хорошо вы в россеюшкиных законах разбираетесь...
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В городской рекламе запретят использовать красный, желтый и зеленый цвета

Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 7122
Автомобилисты путают их с сигналами светофора

Сразу три цвета - зеленый, желтый и красный - исчезнут с рекламных растяжек, вывесок и неоновых реклам в крупных населенных пунктах России. Как стало известно Smixer.ru, соответствующий законопроект внесен для утверждения Советом Федерации РФ, и вступит в силу с 1 мая этого года.
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Я ориентировалась на украинское, так что да, могу и ошибится, но наверное в России и др. странах мира такое же самое, в таких случаях, могут быть конечно какие-то дополнения разные, т.е. где то у полиции больше прав при задержании нарушителей, где то менее, презумпция правоты правоохранителей, но в общем суть одна
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Да ладно вам...
Уже давно ориентируюсь в ваших ориентирах.)
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вы флудите? вы что меня троллить пытаетесь, а зачем
учитесь выражать свои мысли и если вам нечего сказать по данной теме то стоит ли вам вообще комментировать, тут же есть темы-флудилки, где общаются на разные темы ни придерживаясь какой-то одной
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Меня просто умиляют ваши попытки оправдать диктаторские методы и законы воцарившиеся на россии...
Пойти бы вам к единомышленникам на сру.ресурсы...
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1. процитируйте наше законодательство, как в подобных случаях действуют полицейские и какие административные или уголовные меры наказания, чтобы сравнить
2. это моё дело, а вы можете идти куда хотите
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1.Назовите мне хоть одного нашего активиста,которому суд выписал штраф за несанкционированный митинг или думаете таковые у нас никогда не проводились ?
2.Я ясно вижу вашу цель,не отпирайтесь.
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1. мне лень гуглить, поищите сами, кстати меня удивляет, как раз на цензоре.нет только и слышно то там патриотов прикрыли то там
2. а у меня есть цель на форуме?) такая же как и у остальных - просто пагаварить, кроме некоторых которые чего-то очень навязчиво рассказывают юзерам о цели их прибывания на форуме, а не дискутируют по теме, да вообще не дисскутируют а только обличают всё, а ни аргументируют ничего, странно да, чего ж они так, может с этими некоторыми чо то не так?
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1.Ничего вы не нагуглите.
2.Вы оправдываете действия рос.полиции по отношению к митингующим против коррупции(ваш первый комментарий),коррупция это есть рос.власть,следовательно вы поддерживаете путина и ту часть населения россии,ватную,которая сейчас убивает украинцев.
И что же с вами не так...
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фильма)))
1. а я и не собиралась, но вы на всякий случай попробуйте набрать запрос про преследование патриотов в Украин что-то вроде этого
2. хм) перечитайте мой комментарий -


ну оштрафовали не за то что стояли с плакатами, заголовок некорректный
а за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" Источник: http://censor.net.ua/n435604, т.е. их попросили убрать плакаты и прекратить несанкционированную акцию протеста, она же была несанкционированная? если всё так то действия полиции вполне правомерны

и найдите там что-то о моих политических убеждениях, поддержке кого-либо или чего -либо, или что вы там узрели, -

"Вы оправдываете действия рос.полиции по отношению к митингующим против коррупции(ваш первый комментарий),коррупция это есть рос.власть,следовательно вы поддерживаете путина и ту часть населения россии,ватную,которая сейчас убивает украинцев."

? выделите слова в моём комментарии где это говорится что ли
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? я никогда не работала в полиции, я не собираюсь, это не моё, образование у меня "экономика предприятия" но так получилось что одно время я работала у адвоката, просто с документами, как секретарь, юридического образования у меня нет,.И тем более я не могу работать в Рязани или в Казани так как у меня нет российского гражданства
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а в когституции рф про свободу собраний что сказано?

Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
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дайте ссылку я сама посмотрю, вы ж уже открыли
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Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31 Конституции России)

Граждане Российской Федерации вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Порядок реализации данного конституционного права детально регламентирован Федеральным законом «О собра­ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона.

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

Статья 16. Основания прекращения публичного мероприятиячастью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона.

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ)
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ну так что,федеральный закон имеет более юридическую силу,чем конституция(основной закон)?
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ФЗ регламентирует порядок реализации данного права,
ну это система, как если есть напр. права человека, Конституция, и есть законы, есть классификация нарушений этих прав и ст. УК и тд. всё это взаимосвязанно,
н допустим вы смотрите - виды нарушений - "нарушение общественного порядка" или что другое, потом см. что за это написано будет - см. соответствующую статью Кодекса Украины об административных правонарушениях или уголовного кодекса УК.
У меня знания в юриспруденции довольно поверхностны, так что навряд я вам правильно скажу
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я тоже не юрист ,но никакой "федеральный закон" не может заменить Конституцию,тем более речь идет о мирных собраниях,какие еще тут должны быть регламенты?
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он просто ограничивает права данные конституцией
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нет, не так, Закон принимается в соответствии с Конституцией, вы лучше детально поищите на эту тему, где всё подробно объясняется не сам текст Закона и статьи Конституции а как это вместе работает
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оно мне надо? я живу по Конституции Украины пусть ватники думают как им жить
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будет примерно так -
Статья 39. Конституции Украины
Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.
Ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.
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в Украине не надо "заблоговременно уведомлять органы"
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Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.
Ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предупреждения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Польский портал ONET.PL публикует скандальнейшие сведения о жене Путина. О бывшей жене, Людмиле. Она в 2009 году задекларировала аж 18 долларов дохода. А чуть-чуть позже, после развода с Путиным - вышла замуж и ...купила с мужем, который на 20 лет моложе её, ВИЛЛУ ВО ФРАНЦИИ, ЗА СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. Причём такие деньги появились у её мужа, молодого человека, занимавшегося организацией развлекательных мероприятий, но не бывшего успешным бизнесменом, Артура Очеретного сразу после регистрации брака с женой Путина...
Скандал разгорается, этим дельцем начинают заниматься серьёзные организации, борющиеся с коррупцией...
ПОДРОБНОСТИ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ.
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что вы хотите в банановой республике?что бы нацбогатства на всех делили? ой бл*...правильно в кутузку их нафуй,если три раза выбирали этого уепка во власть то этого еще мало,дубинами резиновыми по бошкам и что бы носа не высовывали
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Ну так нужно было митинговать не "против", а "за" коррупцию. А так остаётся сказать словами классика:
Российский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции - Цензор.НЕТ 227
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Скажіть мені, кацапи, протест проти корупції у вас це злочин?
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родиться в рашке,это уже преступление.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийский суд оштрафовал активистов, стоявших в Барнауле с плакатами против коррупции
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