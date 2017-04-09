Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж

3447 25Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: награда (1124) УПЦ КП (376) Донбасс (14003) офицер (106) волонтеры (2357) Антитеррористическая операция (16418) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 21:16 Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортажКомандира одной из рот 72-ой ОМБр Богдана Гарнага наградили церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". читать источник x Мне нравится 23
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Дело священослужителей - подпевать в унисон власти.
Везде, во всех странах.
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А що до держслужбовців .... Ну ви мене зрозуміли.
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А з бойового офіцера і медалі вистачить ?
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Миколо, тобі медаль чи сто гривен? Далі всі знають. Так і тут
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Це анекдот такий ?
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Вот всем бы бизнесменам такое понимание. А то например у нашего президента оно отсутсвует начисто. Да и большая часть элит тоже не понимает, что без государства они станут никем. А без армии не станет и государства.
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