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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: награда (1124) УПЦ КП (376) Донбасс (14003) офицер (106) волонтеры (2357) Антитеррористическая операция (16418)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж

Командира одной из рот 72-ой ОМБр Богдана Гарнага наградили церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине".

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72-га ОМБр - Славні Воїни, кращі Сини України!
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ага,впирод!!! Вас троллят,а вы во всеоружии))) забыли покричать-слава москалям)))
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очень даже может быть,шо я это уже где-то видел...
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Церква та громада нагороджує Героїв України, а влада в цей час нагороджує сторожевих псів!!! Захистникам бліндажи, а псам сторожевим квартири !!!))))
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Не дело церкви награды раздавать . В принципе.....
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Не дело церкви награды раздавать . В принципе.....

Дело священослужителей - подпевать в унисон власти.
Везде, во всех странах.
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и сопли винные тут же подтянулись...
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В Україні є багато людей яки заслуговують на цю медаль. В першу чергу волонтери. Якби не вони, то не булоб у нас армії.
А що до держслужбовців .... Ну ви мене зрозуміли.
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А от , в пана Рабіновіча , 2 ордени - один від УПЦ МП , а один від УПЦ КП ...
А з бойового офіцера і медалі вистачить ?
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А может он на храмы подавал,много...очень...
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не-не-не...на скользкую тропу ты сейчас ступил... Неважно,от кого,важно за что.
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А з бойового офіцера і медалі вистачить ?

Миколо, тобі медаль чи сто гривен? Далі всі знають. Так і тут
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тобі медаль чи сто гривен?

Це анекдот такий ?
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тебя поппросили или э то собственная инициатива?
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Филарет конечно бизнесмен от религии, как и почти вся вся церковная верхушка. Но он хоть умный и понимает, что выживание и процветание его бизнеса зависит от людей, которые сейчас там на фронте защищают страну. И если они не выстоят, то придут москали, отнимут церковный бизнес Филарета и отдадут своему ручному Онуфрию.
Вот всем бы бизнесменам такое понимание. А то например у нашего президента оно отсутсвует начисто. Да и большая часть элит тоже не понимает, что без государства они станут никем. А без армии не станет и государства.
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красиво гутаришь,прям за душу льёт...я,не очень верующий,учитывай разницу.Для меня,люди, обманутые церковью(моё мнение) ,являются таким же стадом,которое Вы называете паствой(не понимаю, в чем различие)...овцы есть овцы..А тут и настает нелицеприятный факт, когда этими овцами,начинают руководить лица,абсолютно не понимающие такие слова ,как :честь,достоинство,благодарность,любовь,вкратце,ничто,что связано с кацапией.
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Так и я о том же, если уж овцы не могут обойтись без пастуха, то пусть хоть пастух будет свой а не засланный от кремлевской гибни.
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Так болит душа,когда смотришь на ребят.Господи,спаси и сохрани их!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОфицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж
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