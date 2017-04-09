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 Форум Украины(593260)
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Пора сменить колоду

Игра украинского народа с неизменно представляющими власть в Украине безыдейными элементами не имеющими обоснованных украинских корней уже давным давно выглядит как организованное опытными каталами прилюдное раздевание в пух и прах проигравшегося лоха на курортном пляже. Время от времени каталы сменяют друг друга весело перемигиваясь, но строго вопрошая незадачливого любителя перекинуться в картишки "что теперь поставишь на кон?". В ответ бедолага потеет, жмется, но раз за разом все-таки достает из бездонных штанин очередную ценность. И каталы не против. Каталы знают, что рано или поздно, но даже и штаны лоха будут у них. Ничего не поделаешь - картишки. И картишки крапленые.

Тому, кто сам решил сесть играть с шулерами и не может отказаться от очередной раздачи невозможно помочь. И только одна возможности имеется для того, чтобы остановить явный грабеж... Смените колоду, каталы, замените карты, шулеры. Требовать этого можно при каждой раздаче, и только доверчивый лох проигрывая продолжает играть в великодушие игнорируя эту возможность, чем приводит жулье в восторг.

На картах политической колоды, сдаваемой в Украине на каждых выборах уже давным давно клейма просто негде ставить, дело дошло до того, что для каждой шестерки найдется не одна крапленая пара на замену. Каталы готовы откликнуться на требование колоду заменить предложением любой другой крапленой колоды. Да только есть и другая возможность картишки сменить, и она любому доступна. Следует требовать колоду у заведения, а не у катал. Пусть новая игра будет разыграна тем, что место где игра происходит предложит. И это единственный выход для незадачливого лопушка, попавшего в игру к опытным шулерам.

Раз уж Украина назвала себя страной демократии, то, соответственно, претендовать на управление ею могут только демократические силы. Демократические силы не могут унижать народ ни в каком из всех возможных вариантов проявления унижения. А это прежде всего означает то, что демократические силы не могут призывать голосовать за какие-либо персоналии, отдать голос в пользу той или иной личности означает признание ее превосходства над народом, что идентично унижению народа. Только и сугубо идеи. Демократические силы лишь тогда подтверждают свой статус демократических сил, когда предлагают голосовать за идеи и

 
 
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