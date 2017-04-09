Пора сменить колоду

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Игра украинского народа с неизменно представляющими власть в Украине безыдейными элементами не имеющими обоснованных украинских корней уже давным давно выглядит как организованное опытными каталами прилюдное раздевание в пух и прах проигравшегося лоха на курортном пляже. Время от времени каталы сменяют друг друга весело перемигиваясь, но строго вопрошая незадачливого любителя перекинуться в картишки "что теперь поставишь на кон?". В ответ бедолага потеет, жмется, но раз за разом все-таки достает из бездонных штанин очередную ценность. И каталы не против. Каталы знают, что рано или поздно, но даже и штаны лоха будут у них. Ничего не поделаешь - картишки. И картишки крапленые.
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