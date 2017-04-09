Совбез ООН осудил атаку террористов на христианские храмы в Египте

1575 82Теги: взрыв (3936) Египет (673) ООН (2033) теракт (2066) Совбез ООН (526) ИГИЛ (482) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 20:55 Совбез ООН осудил атаку террористов на христианские храмы в ЕгиптеСовет Безопасности ООН назвал террористические атаки на христианские храмы в Египте "чудовищными и подлыми" и призвал все страны активно сотрудничать с египетскими властями для привлечения ответственных за эти нападения к правосудию. читать источник x Мне нравится
На стороне Украины буду оставаться уже всегда - Александр Тверской
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Так мы дойдём до крестовых походов и чумы , опустошившей пол-Европы ...
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Так что я думаю что вы правы втом что ока за ока и зуб за зуб.
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Так что распад этога клуба уже свершившийся факт но они пака об этом еше не знают
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Не удивлюсь , если через 10 лет терракты в ЕС и в светском Египте буду происходить каждый день .
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А европе нечего не гразит если они во главе угла начнут ставить интиресы европы а не свадить все к тупой барьбе с исламом и с платками
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Военные Египта прекрасно понимали что останься все как есть, уже сейчас бы шла война.
И в Европе будет война и США снова будут воевать в Франции и Германии.
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В европе вайны не будет по прастой пречине она не выгодна не тем кто как бы хочет напасть не тем кто как бы хочет зашишаться
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Я правда не очень в курсе что там на вастоке но это знаю им выделяют не малые датацыя чтобы они были сыты
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Но как только удары усилятся, а они усилятся, все и начнется.
А на востоке все по прежнему, слабых сразу загрызут и скажут что так и было
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Вазможность раскочать было год назат когда власть упускала сигмент вранья в интернете
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Но есть одно маленькое "но" . Толерантность (т.е. доброта) должна быть только для тех, кто признает европейские ценности . Кто не пропогандирует насилие , нетерпимость , религиозную ненависть и диктат своей религии .
А вообще , я против любой религии , против любой идеалогии ...
Все остальные должны либо вернуться к страны исхода, либо прописаться пожизненно в европейских тюрягах . Кто будет оказывать сопротивление - уничтожать при попытке нападения .
Все , кто приехал в Европу устанавливать в ней свой Халифат должны быть немедленно депортированны туда , откуда приехали .
Если этого не сделать - будут терракты не только каждый день , а каждый час !
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А кто та унас тут хочет устроить халифат? Как я это за десеть лет не заметил))))
Не несите чёш
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В разные годы и я вижу разницу . Вижу те районы , где явно этническая преступность .
Где в мечетях почти открыто проповедуют джигад против неверных ... И это видят копы , с которыми мне приходилось общаться .
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А вот вы я вижу начитались (прессы) каторые за интирес нагнитают обстановку и это я знаю по чеченцам каторых обевляли исчадием ада))) когда их по мелочи задерживали.
Или единицы техники каторые по сваей глупасти в сирию свалили.
Копы задерживали наших как преступников при прессе а адпускали тих и для каментариев они становились не даступны.
Так что в авсри можно скозать в русском панимани нет ваобше преступности в працентном отнашени
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