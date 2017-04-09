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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: армия РФ (6351) воровство (559) подделка (237) подлог (8) проверка (439) разведка (1659) растрата (105) терроризм (20110) хищение (273) махинации (442) Донбасс (14003) Донецкая область (3972)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Командиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведка

Комиссии российского командования проводят работу в соединениях и частях "1-го" (Донецк) и "2-го" (Луганск) "армейских корпусов" Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

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Нискажу...
Кто соберёт целого впопучленца - тому прыз...
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Я не розумію, навіщо "розвідка" робить регулярно такі заяви? На кого вони розраховані?
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Михайло Стрижка с Семеном Семенченко и еще 33.
1 ч ·

7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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А нам , собственно , какое дело ?
За своими Полторасраками с Матиосами смотреть нужно .
А то война идёт , а они себе дворцов понастроили за непонятно какие шишы .
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Усьо железо в парашку- сгодитца скора тама!!!
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Лучше бы пересадку головы бы себе сделали, что б не нашли.
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Так всегда было кацап за бутылку оружие обменяет а ночью от него и здохнет.
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Угу - а у нас просто клади підривають ... "за допомогою квадрокоптера" ...
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Яркий пример, того, что называется пропагандой. Сначала нас кормят сказками про обстрелы своих позиций, и при этом называя это красивым украинским словом взагали. Теперь этой басней кормят. А установить, где и сколько находится наших парней они как то не в состоянии.
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Нашей разведке больше заняться нечем, чем изучать положение с хищениями в лугандонских "армиях"?
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Ну прям як аваков з голубаном своїм носиться. Все таки тарговий партньор. Курва мать
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Хорошо, что она вовремя определилась с работой, а могла и в депутаты пойти...
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А наши тупо спаливают целые склады с боеприпасами! БЕЗНАКАЗАННО!!! Кого наказали за бабах на складах недавний? НИ КА(о) ГО!
...
Тут не кирпич на голову свалился
Тут не цунами, ни метеорит.
Опять непострадавшая столица
Нам что-то про пажарчик говорит.
Про виноватых даже ни полслова,
Ответственных вообще в природе нет.
Да больше пользы принесла б корова,
Когда б ее в министров кабинет.

По чьей же тут вине погибли люди?
Кто под арестом, кто смещен с постов?
Когда хоть что то по Закону будет?
Пойду спрошу я лучше у коров.
(полностью: Рукотворная катастрофа в Сватово )
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розкрадають... підробляють... а продають кому? у воєнторг? чи один одному?
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з рубрики - "про що не напише ЦН" -
Михайло Стрижка з Ромою Патріком та ще 33.
2 год. ·
7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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Так це ж він був "под прікритієм" на спецзавданні ...хіба ви не знали ?
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Так він і зараз в українському МВС - "під прікритієм" на спецзавданні. Він взагалі дуже спецзавдальний хлопчина.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКомандиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведка
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