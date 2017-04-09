Командиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведка

1586 30Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: армия РФ (6351) воровство (559) подделка (237) подлог (8) проверка (439) разведка (1659) растрата (105) терроризм (20110) хищение (273) махинации (442) Донбасс (14003) Донецкая область (3972) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 20:54 Командиры террористов в Донецкой области подделывают документы, чтобы скрыть хищения оружия и боеприпасов, - разведкаКомиссии российского командования проводят работу в соединениях и частях "1-го" (Донецк) и "2-го" (Луганск) "армейских корпусов" Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ. читать источник x Мне нравится 1
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Кто соберёт целого впопучленца - тому прыз...
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1 ч ·
7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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За своими Полторасраками с Матиосами смотреть нужно .
А то война идёт , а они себе дворцов понастроили за непонятно какие шишы .
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...
Тут не кирпич на голову свалился
Тут не цунами, ни метеорит.
Опять непострадавшая столица
Нам что-то про пажарчик говорит.
Про виноватых даже ни полслова,
Ответственных вообще в природе нет.
Да больше пользы принесла б корова,
Когда б ее в министров кабинет.
По чьей же тут вине погибли люди?
Кто под арестом, кто смещен с постов?
Когда хоть что то по Закону будет?
Пойду спрошу я лучше у коров.
(полностью: Рукотворная катастрофа в Сватово )
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Михайло Стрижка з Ромою Патріком та ще 33.
2 год. ·
7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
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