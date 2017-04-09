Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в Сирии

5297 117Материалы по теме: Война в СирииТеги: визит (2118) Россия (69829) Сирия (2316) США (12317) уничтожение (236) химическое оружие (81) Тиллерсон (43) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 20:39 Тиллерсон намерен призвать Россию выполнить обязательства по ликвидации химоружия в СирииГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратится к властям России с призывом выполнить обязательства по ликвидации химического оружия в Сирии. читать источник x Мне нравится 6
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http://social.eadaily.com/blog/43502405513/SMI:-%C2%ABBelyie-kaski%C2%BB-ubivali-detey-dlya-realistichnyih-kadrov?utm_source=smi2
Хотя где-то что-то подобное я уже слышал... А да - мороженные трупы в малайзийском Боинге.
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Снова россосея всех наипала...
И, похоже, госдеп начинает это осознавать...
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