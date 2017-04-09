ВЕНЕЦ СЛАВЫ.

Максим Рыбалко, Мелитополь, Украина, 5 марта. ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ. ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА! МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ РЫБЦЕХ ВАМ ПРИГОТОВИЛ ПОДАРОК - СУДАК ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ. Технолог Мелитопольского РыбЦеха. «Наш коллектив, как единая семья. Я православная, среди моих коллег есть баптисты, пятидесятники, но все мы – настоящие христиане, поэтому моя семья – это прообраз Бога. Есть правда еще исключение из правил, который предложил сделать судака холодного копчения. Взяли крупного судака, «хирург» Александр так ювелирно разделал брюхо, даже было трудно заправить его специями. Скажем так, судак холодного копчения на любителя. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И лишь по прошествии времени, приблизившись к Богу, эта зависть была неразумной. Наши желания Господу кажутся не завышенными, а заниженными. Судак - Lucioperca lucioperca (Linne) – самый крупный представитель семейства Окуневых. Продукт холодного копчения хорошего качества может быть получен из особенно вкусного КОПЧЕНОГО РЕЧНОГО ОКУНЯ. ПРОДУКЦИЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ ИЗ МОРСКОГО ОКУНЯ ОБЛАДАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБРАБОТКА ДЫМОМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШИТЬ ВКУСОВЫЕ СВОЙСТВА РЫБНОГО СЫРЬЯ, ТЕМ САМЫМ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. НАМ СЛИШКОМ МАЛО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ. ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ ЖИЗНИ – ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ С ИИСУСОМ. «Охранять природу – значит охранять родину. Михаил Пришвин. Мир состоит из маленьких организмов, так и человечество происходит от семьи, нации, расы. Желание разрушить национальный мир за собой приведет к краху семейных ценностей. Сегодня популярное глобальное движение преследует цель построения мирового правления и создание одной нации, считая, что традиционная семья – пережиток минувшего. Патриот – это тот, кто в первую очередь объединяет себя со своим народом и берет ответственность за свою родину. Эта ответственность выражается в том, что тебе не безразлична доля твоей отчизны, ты всеми силами ей готов служить. Быть патриотом – это значит трудиться на благо своего народа и просвещать свой народ. Это значит делать его таким, каким хочет видеть его Бог. Христианин, что служит своей Родине, служит Богу». Мы повторяем наш вопрос: «Почему подводный мир Средиземного моря богаче Балтийского? Или почему до недавнего времени Азовское море было продуктивнее, чем Каспий? Сказочную продуктивность Азова составляли осетровые и судак. Когда мы с вами в Нижнем Днепре начнем промысловую добычу осетровых, которая могла бы в настоящее время составить более 150 тонн!?». Это пока прославление нашего словесного венца. Заметьте, с началом эры Рыбы убивается пасхальный Агнец под видом Бога. Скифские сокровища Украины олицетворяют всю высоту могущества нашей страны. Миллионы людей любуются и восхищаются этими произведениями искусства. Знаменитая золотая пектораль стала своеобразной визитной карточкой Украины, на ней изображены сцены подготовки к празднику весеннего равноденствия. «И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу…». В тот день венец, который обычно является символом царственности и славы, стал орудием унижения и ненависти. Но Спаситель добровольно принял этот венец вместе с нашим грехом и позором. БЛАГОДАРЯ СЛАВЕ МОЕГО НЕБЕСНОГО ОТЦА, МОЕГО ПРИРОДНОГО ОТЦА АЛЕКСЕЯ РЫБАЛКО, ПРИЕМНОГО ОТЦА ВИКТОРА РОМАНОВА И КРЕСТНОГО ОТЦА ВИКТОРА ШИЯНА, Я, ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА В АЛФАВИТЕ – МАКСИМ РЫБАЛКО ПОЛУЧИЛ МИЛОСТЫНЮ ОТ МОИХ ОТЦОВ В ВИДЕ ПРОДУКЦИИ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ ИЗ МОРСКОГО ОКУНЯ И САЙРЫ. И МОЙ БРАТ МНЕ ПОДАРИЛ ВЕТВИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ПОЯВИЛАСЬ ПРОДУКЦИЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ ИЗ МОРСКОГО ОКУНЯ И САЙРЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ФИТОКОМПОНЕНТОВ. ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ БОЖЬЮ СИЛУ, СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ СВОЮ СЛАБОСТЬ.