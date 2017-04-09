Полицейские в Славянске сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн. ФОТОрепортаж

1942 42Теги: наркотики (1417) Нацполиция (6826) уничтожение (236) Донецкая область (3972) Славянск (2568) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 20:13 Полицейские в Славянске сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн. ФОТОрепортажВ Славянске (Донецкая область) полицейские уничтожили 20 килограммов наркотиков. читать источник x Мне нравится
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http://1news.zp.ua/mihail-saakashvili-predlozhil-zakryit-oblastnyie-administratsii-i-sokratit-kolichestvo-deputatov-vseh-urovney/
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1. Крымские ватники радуются "высоким" российским пенсиям: "Получила пенсию и обалдела от «щедрости» нашего правительства. Индексация, о которой много говорят, у меня на пенсию 9800 руб составила 14 руб. Интересно, это какой процент ноль целых хрен десятых? А где хотя бы 0,38%, как об этом говорили? (прим. Это было бы АЖ 37 руб). Или это на местах такое творят? Ничего не пойму. Может, кто получил как положено?????". Ответы: "Мой знакомый получал пенсию по инвалидности 8000, а сейчас 7000. Тоже обалдел", "Страна богатая - чё. Ни в чём себе не отказывайте", "А вы еще не в курсе, что прожиточный минимум понизили? Инфляция в одну сторону движется, прожиточный минимум и реальные доходы - в противоположную. Это просто гениально", "Во всей алмазно-золотой газонефтяной россии - нищие пенсионеры. Во всём зависимом от природных ресурсов Европейском Союзе пенсионеры путешествую по мировым морским круизам. Так что, «оралы» «расея-расея», вас, да и нас всех, ждёт такая нищая пенсионная жизнь. Воры в россии не переведутся никогда!!!", "Да уж, куда мир катится? Пенсию снижают, а цены на продукты и лекарства, наоборот, повышают. И это еще великая страна называется. Капец", "У нас в доме был такой недовольный мужик. Сделали перерасчет - так 5 000 убрали из пенсии, теперь 10 000 получает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/850456026654662656 (скрин).
2. Предатель Ленур Усманов выгребает от оккупантов: "Я являюсь владельцем земли с 2010 года. У меня имеются документы на право собственности, которые признаются в россии, согласно ФКЗ №6 о принятии Крыма и Севастополя в состав россии, за что я боролся и о чем знают все в Крыму! Мне представляется, что на меня наступают, чтобы другим неповадно было справедливо критиковать власть. Я сильно разочарован в этой власти. Мы так и не дождались справедливости. Но все же я надеюсь на справедливость суда. В противном случае, я готов совершить акт самосожжения на Красной площади, о чем я уведомлю врио губернатора Севастополя Овсянникова". Предатель получил две медальки от оккупантов за помощь в захвате Крыма http://flashcrimea.com/news/krymskiy-obshchestvennik-usmanov-gotov-sovershit-samosozhzhenie-na-krasnoy-ploshchadi
3. Оккупанты взяли под контроль личную жизнь КАЖДОГО крымчанина: SMS-сообщения, интернет-трафик, телефоны и т.д. Тех, кого заподозрили в нелояльности режиму, либо привлекают по "террористическим" статьям, либо делают своими шестёрками. Прочтите подробней > https://twitter.com/Nastromo2015/status/851025149159772161 (скрин).
4. До оккупации, въезжая в Крым с материка, вас встречала стела. Теперь, чтобы все понимали, что Крым превратился в зону строгого режима, возле стелы установили смотровую вышку. Посмотрите, как это выглядит https://twitter.com/OccupyYalta/status/850882795916447744 (фото).
5. Оккупанты намерены забрать в оккупационную армию 150 жителей Симферополя. Уклонистам обещают не только уголовное преследование, но и "публикацию в прессе фамилий тех граждан, кто отказывается от выполнения своего конституционного долга по обороне своей родины" http://ru.krymr.com/a/news/28419079.html
6. У некоторых родителей сдают нервы от победобесий: "ВЫ СОШЛИ С УМА!!!!! Зачем вы деток к войне приучаете??? Какая солдатская форма и пилотки? Зачем??? Что вы всё ВОВ гордитесь?! Зачем вы детей УРОДУЕТЕ??? Дети должны быть свободными, умными, ездить и передвигаться по всей Европе и земному шару!!!!!! Что ж вы сами не жили и детям не даёте? К чему эта СОЛДАТНЯ? Хотите, чтобы они подохли в Сирии?!!", - написано в адрес организаторов шабашей "Мы наследники победы". Организаторы в ответ оттявкались в стиле "низабудимнипрастим" https://twitter.com/KrimRt/status/851052527143575552 (скрин). Вылезла и местная пропагандонская училка, которая заявила, что они "не заставляют детей", а учат их быть "достойными гражданами СВОЕЙ страны". После освобождения таких будет люстрировать https://twitter.com/KrimRt/status/851053090765754369 (скрин).
7. Посмотрите новые шокирующие фото из Джанкоя, где раньше встречали миллионы счастливых туристов, а теперь - "поезда победы" в окружении детей в военной форме и с оружием https://twitter.com/KrimRt/status/851046609639141377 (фото). Тем временем оккупанты продолжают активно зазывать вату на войну под лозунгами "Победили в 45-м - победу можем повторить!". Для подростков будут проводить "уроки истории, мужества и патриотизма". На плакате изображены российские террористы в масках https://twitter.com/KrimRt/status/851058554505232384 (фото).
8. Новости скреп: в Керчи прошел автопробег "Спасибо деду за победу!" - с красными тряпками и по убитым дорогам http://kerch.fm/2017/04/09/v-kerchi-proshel-avtoprobeg-spasibo-dedu-za-pobedu.html (фото).
9. Закрытую месяц назад дорогу Севастополь-Симферополь оккупанты пока сделать не могут - нет ни мозгов, ни денег. Уже понятно, что к обещанному сроку ничего не восстановят http://primechaniya.ru/home/politics/aprel_2017/polzushhie_v_tumane/ (фото).
10. "Никто ничего не потеряет", говорили они: оккупанты решили обанкротить крымских кондитеров. Московские фабрики "Красный октябрь" и "Рот Фронт" выставили претензии на десятки миллионов рублей Симферопольской кондитерской фабрике за использование советских названий конфет. Декоммунизация по-крымски http://podpricelom.com.ua/read/economy/rossyyane-bankrotyat-krymskyh-kondyterov-smy.html
11. Жители Гурзуфа продолжают пребывать в ужасе от намерений оккупантов отобрать дома и землю у местных жителей, которых впихнут в пока ещё несуществующую 18-ти этажку на Мёртвой долине https://twitter.com/KrimRt/status/851032731869999104 (скрин). Также вата ошарашена тем, что "СВОБОДНЫЙ доступ к морю директор Артека называет отвратительной ПРИВЫЧКОЙ местных жителей Гурзуфа, с которой он решил покончить раз и навсегда". Зато без бандер! https://twitter.com/KrimRt/status/851050239670833152 (скрин).
12. Оккупанты отбирают землю крымчан: "70% садовых товариществ Крыма не смогли пройти перерегистрацию до 1 марта 2015 года. Следовательно, люди лишены права на приватизацию земли в таких СТ. Добрыня (жена сестры Гоблина, заведует грабежом земли в Крыму) считает этот вопрос БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ. И ещё ей не понравился тон доведённых до отчаяния садоводов". РА-СИ-Я!!! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ! https://twitter.com/KrimRt/status/851034381904949248 (скрин, фото и видео).
13. Понаехавшие оккупанты продолжают переть в Крым, как саранча. Хотят все удобства, да ещё и за небольшую оплату. Ватница из Тверской области пробивает информацию в Щёлкино https://twitter.com/KrimRt/status/851039553628647425 (скрин). Тем временем над Щёлкино продолжает кружить авиация оккупантов https://twitter.com/KrimRt/status/851042046798442496 (фото).
14. Информация для предателей, которые думали, что россия - это сверхдержава, и ждали российскую медицину: "По прогнозам экспертов, число больниц в россии до 2020 года снизится в 3 раза в сравнении с 2000 годом и достигнет показателей 1913 года. На протяжении 2000-2015 гг. количество больниц уже сократилось с 10,7 тыс до 5,4 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 27,5% в городах и на 40% в селах. Закрываются и поликлиники: за период 2000-2015 гг. их число сократилось на 12,7%" http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/kolychestvo-bolnyts-v-rossyy-skatyvaetsya-u-urovnyu-1913-goda.html
15. У большинства врачей в Крыму печати еще украинские. Недосмотр! Уволить всех! Скрытые бандеровцы!
16. Сегодня в маршрутке бабуля: "С такими ценами я бы ему, черту лысому, яйца покрасила бы", - имея ввиду путина. Мелочь, а приятно.
17. Трамп, чтоб ты знал - небо над севастопольским Гардемаринском закрыто! Надежно, как в Сирии закрыли! https://twitter.com/KrimRt/status/850983653312262144 (фото).
18. Трампыч, я тут как-то С-300 в районе Фиолента видел. Я ни на что не намекаю, но…
19. Патриоты из Севастополя передали всем привет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/851003725472825344 (фото).
P.S. Сегодня в Крыму видел пассажирский автобус, на стекле которого была наклейка с изображением танка и надписью "На Берлин". Сегодня видел, как тысячи жителей Швеции вышли на скорбный митинг после совершённого теракта. Вышли САМИ, бесплатно, без идиотских плакатов и без смотрящих со списками. Сегодня я в очередной раз осознал, кака
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Забористая... забористая трава. https://www.youtube.com/watch?v=eFZc7wXsAjA
20 кг. Ну... ну.....
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Лицемерство поганное.
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-Как, как... Скурили...
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Если свинья или кабан распотрошит эту яму, их с дерева не снимешь. У нас коза, от этой дури, в реку лучьше водолаза ныряла.
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