На Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - Кириленко

1431 38Теги: Евровидение (572) Кириленко (626) туризм (989) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 19:57 На Евровидение в Киев приедет 20 тыс. зарубежных гостей, - КириленкоНа мероприятия конкурса "Евровидение" в Киев приедет около 20 тыс. иностранных гостей. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сорри, ну не полюбляю.... бляЮ... блюю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прозорливЫй жир знає напевне,що Славута має текти від моря))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Она споёт и спляшет , а тем , кто к тому времени не проблюётся , она покажет стриптиз .
Ответить
Ответить
Ответить
22 марта в 15:24 ·
лучше б меня послали на Евровидение от родной России. Я специально бы ради такого случая написал и спел песню "Путин, уходи к хуям собачьим!" и выиграл бы стопроцентно. Дурачки там в кремле засели, что сказать) Теперь будут сосать свой обиженный хуй)
Ответить
Ответить
Ответить