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Тему создал: Цензор.НЕТ

Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО

Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак решил направить специальную комиссию на Чугуевский полигон (Харьковская область) для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады Вооруженных Сил Украины.

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Всё как всегда у этой рукожопой власти. Одно только хорошо получается - воровать.
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Без волонтерів - Петро переміг би значно швидше....
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Не накликай. А то мы скоро Петра на военном полигоне увидим. будет на камеры умывальники передавать бойцам. Хватит нам призедента-барыги. Не хватало еще позора с прехидентом-каптерщиком. Носки, мыльнорыльные и пр. "передовать".
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Прямо как в комедии "К нам едет ревизор".
Как всегда к приезду создадут вид, что все отлично, а после отъезда, как всегда опять бардак.
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Что это на фото ?
Поилки для свиней ?
А не обменять ли эти поилки на сантехнику из Дворцов этого Полтосрака , Матиоса и прочей енеральской шушары ?
Что у нас за страна такая ???
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В своё времячко когда в лётке курсантом служил то гоняли нас как сидоровых коз а особенно зимой ( Уфа) что сопли на морде замерзали да естественные нужды справить что то стоило но мы орлами стали и гордостью страны.
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Нормальные президенты и их назначенцы ведут свои страны и данные им в подчинение ведомства в цивилизацию, а бараны призывают вернуться стадом в дикарство и стойко к этому приспосабливаться.
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Это военный умывальник. Сконструирован так, что бы вражеские шпионы не поняли что это за х...ня.
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На фото шланг поливочный до трубы через хомут надетый, это только дебилы такое могли учудить.
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Я и сам служил , в далёких 76-80 гг., но такого свинства не видал ...
Знаете , если Порох с енералами так заботится о защитниках своих капиталов и своей же власти , то вы можете понять , как они "заботятся" о нас .
Впрочем , достаточно выглянуть в окно.
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Вспомню службу когда еще на Ту-16 мы сутками летали вокруг шарика и ни кофе ни туалета а в обычное цинковое ведро нужду справляли но никто из нас не жаловались на судьбу а гордились тем что являлись элитой страны а не как сейчас всякие педики да б@яди..тьфу мерзко и противно.
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надо показивать американцам и канадцам
на какие свинарники уходит ихнее бабло
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А мыло куда положить? Зубную щетку, пасту? Это не умывальник, а поилка для лошадей.
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Лошади должны быть меньше пони , судя по высоте конструкции .
Нет , таки для свиней ...
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Полторак. Подними свою жирную жопу, и сам лично убедись. Что там не так.
Пару раз приедешь, на базы, потом не нужно будет париться....
А зачем мы платим НАЛОГИ?!..... Лентяям.
Рыба гниет с головы.
Как-то так.
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Служил и в доблестной 54ке. Прошёл Черкасское, Ширлан (осень 2015) и Олежківські Піски (зима 2016). Ничего не поменялось.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО
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