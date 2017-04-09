Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТО

1936 20Теги: армия (7622) Минобороны (4965) проверка (438) военнослужащие (3508) полигон (191) Полторак (796) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 16:03 Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады. ФОТОГлава Министерства обороны Украины Степан Полторак решил направить специальную комиссию на Чугуевский полигон (Харьковская область) для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады Вооруженных Сил Украины. читать источник x Мне нравится
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Как всегда к приезду создадут вид, что все отлично, а после отъезда, как всегда опять бардак.
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Поилки для свиней ?
А не обменять ли эти поилки на сантехнику из Дворцов этого Полтосрака , Матиоса и прочей енеральской шушары ?
Что у нас за страна такая ???
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Знаете , если Порох с енералами так заботится о защитниках своих капиталов и своей же власти , то вы можете понять , как они "заботятся" о нас .
Впрочем , достаточно выглянуть в окно.
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на какие свинарники уходит ихнее бабло
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Нет , таки для свиней ...
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Пару раз приедешь, на базы, потом не нужно будет париться....
А зачем мы платим НАЛОГИ?!..... Лентяям.
Рыба гниет с головы.
Как-то так.
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