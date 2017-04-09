EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Форум Украины(593205)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потому, что плешиво-усатый Лукашенка довёл до ручки Беларусь.....................денег нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо шо у нас кудрявый. И денюх немеренно - шо МВФ в займы даем. Да, диабетный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не переживай...в нас ще повніша...але у вас ще є шанс...не все розкрадено...у нас тільки й що лишилося МВФу ЗЕМЛЮ "віддати" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты можешь поменять своего президента на выборах, если он тебе не нравится. а у нас режим внутренней оккупации куйловского ставленника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто сказал, что порошенко - не куйловский ставленник? События многих лет его политической жизни и хозяйственно-финансовой деятельности свидетельствуют именно об этом. У него даже незадекларированный конспиративный домик в испанской Марбелье по соседству с пукинским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ми вже двадцятьшість років по граблях ходимо...тому якщо у вас з'явиться нагода то добре дивіться ...до влади як правило рветься...гімно...піна...хорошу людину у "системі" знайти як голку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, дела там сейчас не фонтан.И вроде войны нет, с паРашей дружат.Например в беларуском городе Пинск работы практически нет.Если ты зарабатываешь 150 долларов в месяц, то ты везунчик.И это все с беларускими ценами, которые там намного выше украинских.Поборы лукавый там скоро на все поставит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если дармоед не работает,то кто должен заплатить за него налог? А если он не заплатит,его посадят,или как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дело не в дармоедах. Беларусы недовольны низкими зарплатами и отсутствием работы, против обзывания трудоволюбивого беларусского народа "тунеядцами". Также экономические требования связаны с политическими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Трудолюбивых никто и не обзывает, а лодырей я бы еще и не так назвал(да нельзя).
 показать весь комментарий
Ответить
 
может лысый выродок и всех беларусов "народцем" не называл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народ работает, создает блага, строит свое государство(крепкое и независимое) . Народец шипит и повизгивает, то не так, се не этак. Так исстари велось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Протесты в Беларуси: новый митинг против "декрета о дармоедах" - Цензор.НЕТ 936

я тебе говорю. что лукашенко обзывает наш народ, как когда-то фашисты называли "унтерменши", "славянские рабы", а ты корчишь дурачка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вот почему там уровень жизни обычных людей один из самых высоких в мире!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво, коли всі безробітні в Білорусі будуть схоплені за наказом Лукашенко і кинуті в тюрми, вони і в тюрмі податок платити будуть або він там всіх роботою на благо свого режиму забезпечить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цикаво другое. По постановлению кабмина Продавца труселей каждый неработающий получает доход в размере двух минимальных зарплат и из этой суммы рассчитывается, а точнее не рассчитывается субсидии на мародерские тарифы ЖКХ. Так вот. Бульбан раз в год заплатил 200 баксов и свободен. На сколько месяцев нашему безработному хватит этой разницы чтоб заплатить за квартиру по сравнению с ним? Отож бо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хіба білоруси за комуналку не платять? Або там комунізм побудований? Адже одне іншого не виключає. У Лукашенко зовсім інші методи, повністю совкові, а наші так звані реформатори, нікого в совок не гонять, у них завдання просто заробити на громадянах, а вибудовувати якусь державну систему вони не збираються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
причем эта статья была еще после выборов президента США
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле налог - это аналог абонплаты. Работаешь - плати, не работаешь - тоже плати. Так шо шоколадные должны довольно кивать гривами,поддерживая беларуского председателя колхоза. Подходы-то одинаковые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беларусов реально понять можно.. Ну не работаю, пособие не получаю, фискальные органы ни на чем не поймали. Живу - то бутылки собираю, то за харчи бабкам по деревням работу работаю . Так нет еще усатому денег отдай. Не там главюульба бабки ищет
http://euroradio.fm/ru/taxonomy/term/93325
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этих бутылкособирателей во времена ВКЛ не было.Это все с заморских краев лодыри понаехали, вот народ и пытается их работать заставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты не хочешь настоящих тунеядцев (на верхах) заставить работать. А то они угробили нашу экономику за 26 лет правления Хунты Кебича-Лукашеско
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да у них катапульты дальше 50 метров ракеты не кидают! А тут целых 100 километров!! И кривизна земли)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
як це ще петя з кагалом такого податку не придумали..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Капец. Всем обожателям "бацьки" теперь стоит спросить самих себя "ну вот я - потерял работу, стало быть - дармоед, и меня нужно налогом обложить или в кутузку" - если вы согласны - поздравляю, вы - необучаемые совки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лысый цыган недавно сказал. что кто не может найти работу пусть идет РАБОТАТЬ В ЛЕС ЗА ПОХЛЕБКУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лесоповал ? За баланду ? ГУЛАГ получается, как ни крути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Протесты в Беларуси: новый митинг против "декрета о дармоедах" - Цензор.НЕТ 3101

так и есть. наш министр внутренних дел (ватник из Луганска) Шуневич на 9 мая всегда одевает форму НКВД, а Лукашеско сказал. что Ленин и Сталин - символы нашего (?) народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все правильно. Коммуняки за семь с половиной десятилетий таки вывели "новую общность" - "савецкий нарот". И ваш Лука - "плоть от крайней плоти" этого "народа".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Батька хочет шоб все безработные смотались в Росию или Европу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тем временем в России бушует мракобесие ..

В Петербурге прошел детский крестный ход вокруг Исаакиевского собора, передачи которого в свое распоряжение добивается РПЦ. По подсчетам церкви, в акции приняли участие восемь тысяч человек, по другим данным - до трех тысяч, передает "Фонтанка".
Детский крестный ход возглавил митрополит Варсонофий. После шествия он прочел проповедь, в ходе которой призвал ходить молиться в храм, "если он для того предназначен", а также поблагодарил всех тех, кто пришел в "наш собор".
Накануне "Фонтанка" опубликовала документ, которым питерские храмы обязали направить десятки детей для воскресного крестного хода. Автор документа отец Геннадий Зверев назвал это обычным планированием, которое принято во всей православной России.
Утром в соборе прошла литургия с участием Варсонофия и детей, туда пришли несколько сотен человек. Мероприятие посетил вице-губернатор Игорь Албин.
После службы Варсонофию преподнесли в дар крест с изображением Исаакия Далматского.



Последнее особо умиляет, кто за что а митрополиту бабло...

 показать весь комментарий
Ответить
 
Только в России жопа - это не часть тела... а событие! А ПОЛНАЯ ЖОПА - так вообще комплекс мероприятий!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Белоруссии что-то требуют, а в Украине в последнее время затишье, наверное всех все устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фсё. Консерва вскрылась. Прорвало. С-300 и С- 400 фейк....
Прохуйловские псы, получат под хвост, по всему МИРУ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мне нравится лука. Такой уверенный в себе, всегда невозмутимый.....идиот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я нашел термин Лукашенковскому "экономическому чуду " :
сосиреализм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на роиских тв истерика ..
в росии сейчас в новостях показывают митинги в Беларусь а секель за кадром вещает . что мол беларусы заразились бандерщиной и проклинают хорошую и мудрую расию ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А скільки в Україні ,,дармоїдів,,?Я працюю із ранку до вечора та коли підійду до банкомату щоб вибрати зароблені гроші то просто диву даюсь,що ті цигани і волохи які і дня не пропряцювали на рахунках мають такі суми,що мені і за рік не заробити.І чим більше я працюю тим більші суми у них на рахунках.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПротесты в Беларуси: новый митинг против "декрета о дармоедах"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Виталий Дмитрюк b23bb039, Центроболт, ShepelTatiana, myaso, Irina Solare, путин999, Hobo, Pavlo Dudra, V-roma, Константин 1041a131, trtyrtyrtyr trtrytrytry, oleg kovalek, kartoshka, vivv555777, литвин, AleksOdc, Штурман 9fa3d7d3, мон, Андрей Беляев d04c53fc, Yulia Kedrova, alks, Ринат Амедов, Юра Сюзик, Ніхто Петрович, Николай Тесля, Andry Asmodeus, Чип, виталий луцюк 030674cb, Juli Schubs, счастливый даунбасенок, Татишо, BeachShark, Галина Гусева, Путенбох, курвиметр, Oleg Youryevich, Afanasiy, Саша777, Yurii Sliusarchuk, IgorYakovlevich
 Всего на сайте: 148 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти