3208 57Теги: Беларусь (2537) митинг (2774) Тему создал: редактор новостей09.04.17 15:41 Протесты в Беларуси: новый митинг против "декрета о дармоедах"Участники митинга выражали возмущение действиями сотрудников МВД. читать источник x Мне нравится 4
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я тебе говорю. что лукашенко обзывает наш народ, как когда-то фашисты называли "унтерменши", "славянские рабы", а ты корчишь дурачка.
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http://euroradio.fm/ru/taxonomy/term/93325
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так и есть. наш министр внутренних дел (ватник из Луганска) Шуневич на 9 мая всегда одевает форму НКВД, а Лукашеско сказал. что Ленин и Сталин - символы нашего (?) народа.
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В Петербурге прошел детский крестный ход вокруг Исаакиевского собора, передачи которого в свое распоряжение добивается РПЦ. По подсчетам церкви, в акции приняли участие восемь тысяч человек, по другим данным - до трех тысяч, передает "Фонтанка".
Детский крестный ход возглавил митрополит Варсонофий. После шествия он прочел проповедь, в ходе которой призвал ходить молиться в храм, "если он для того предназначен", а также поблагодарил всех тех, кто пришел в "наш собор".
Накануне "Фонтанка" опубликовала документ, которым питерские храмы обязали направить десятки детей для воскресного крестного хода. Автор документа отец Геннадий Зверев назвал это обычным планированием, которое принято во всей православной России.
Утром в соборе прошла литургия с участием Варсонофия и детей, туда пришли несколько сотен человек. Мероприятие посетил вице-губернатор Игорь Албин.
После службы Варсонофию преподнесли в дар крест с изображением Исаакия Далматского.
Последнее особо умиляет, кто за что а митрополиту бабло...
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Прохуйловские псы, получат под хвост, по всему МИРУ....
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сосиреализм.
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в росии сейчас в новостях показывают митинги в Беларусь а секель за кадром вещает . что мол беларусы заразились бандерщиной и проклинают хорошую и мудрую расию ...
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