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 Форум Украины(593204)
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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: взятка (3713) Госпогранслужба (2577) граница (2903) коррупция (7123)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО

В Госпогранслужбе продолжаются мероприятия по противодействию коррупции и преступности среди персонала пограничного ведомства.

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А, может быть, у него больше не было. Последние отдал...
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Що за образа мундира? Треба було давати в 10 разів більше... Зараз отримає іноземець по повній програмі.
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ну видимо по телевизору насмотрелся по телевизору, что украинский народ живет за гранью нищеты... Он же не знает что Государство и народ у нас совсем два разных института и уровня.
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за 40баксов у нашего погранца данный господин мог бы только "отсосать"! А вот если бы дал 4-5 бумажек с Франклином , то глядишь и пропустили бы.
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Привлечь к ответственности за оскорбление должностного лица)
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Ето прям пощечина и не уважение к нашей доблесной системе давать пограничнику $40. за такое и посадить могут. Вон даже *полиция* за 100 гривень фыркают и обижаются и даже говорить не хотят сразу достают бумаги штраф выписывать. Приходится доставать еще сотку и то нехотя отпускают...

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а если еще у каждого по двое детей и жена шубу хочет то ты считай попал на деньги...
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Погранцу половину бабла треба "наверх" віддати, - і шо залишається? Це просто якась неповага до родини пограничника.)
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наглі бля грузини пішли , один на пороха батон крошить, другий бля поплутав погранца з жебраком ......
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Переплутав Україну з Індією, там 40 доларів це величезні гроші, а тут це всього лише 40 доларів.
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Ага! Ровно пенсия! Просто предупредили чувака!
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Сообщения о кризисе в Украине грузин понял слишком буквально.
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Мало, а поделится с другими, что же тогда останется.
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Что же вы грузины так низко наших пограничников оцениваете, и вам не стыдно, аяяй.
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Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами.
мабуть, колгоспник якийсь))
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Наверное какой-то пастух с гор спустился, и решил в Украину съездить.
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Чтобы 1000$ хотя бы предложил, никто бы не узнал, а 40 это уже взятка.
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Это ж плевок в лицо гордому пограничнику!
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Цензору видимо писать неочем - это жеж новость года!
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Какой-то никчемный грузин хотел опозорить честное лицо пограничника.
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краще розповіси нам, як в тебе справи з деревиною? дідусем вже став?
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Увидел "гражданин Грузии" - подумал, что речь идет о Саакашвили
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И шо не взял? Та брехня! Они скоки дают, стоки берут.
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Жду очередной новости от Цензора типа:
"Гражданин Узбекистана попытался пописать мимо унитаза в "Жулянах"
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Цель поездки:
На женщин посмотреть,по Хрещатику погулять.
Сходить в Печерську Лавру-мы же вроде в Евросоюзе одной ногой.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО
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