Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТО

2172 37Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: взятка (3713) Госпогранслужба (2577) граница (2903) коррупция (7123) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 15:31 Гражданин Грузии попытался подкупить пограничника в "Борисполе" 40 долларами. ФОТОВ Госпогранслужбе продолжаются мероприятия по противодействию коррупции и преступности среди персонала пограничного ведомства. читать источник x Мне нравится 1
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Ещё б семочек насыпал.
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мабуть, колгоспник якийсь))
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"Гражданин Узбекистана попытался пописать мимо унитаза в "Жулянах"
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На женщин посмотреть,по Хрещатику погулять.
Сходить в Печерську Лавру-мы же вроде в Евросоюзе одной ногой.
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