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Теги: взрыв (3933) Египет (670) теракт (2063)
Тему создал: редактор новостей

В Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в Александрии

Взрывы происходят за несколько недель до того, как Папа Франциск должен посетить Египет.

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Поражаюсь, сколько мУсора в коментах под ЛЮБОЙ Новостью Цензор не банит.
Все эти ПУСТЫЕ гифки о Хуйле, не несущие никакого смысла просто забивают посты, в которых есть хоть какой то смысл.
Плюс остальную половину осмысленных постов = тупо удаляется.
Вывод: Минстець + Цензор работают на отлично! Браво!
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Стець, иди ка ты в бан, скотина...
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Я повторюсь: МУСОР (СПАМ) постят ТОННАМИ из Стеця для того, что бы люди НЕ ЧИТАЛИ важную информацию.
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Так навіщо ви так на це реагуєте, люди заробляють собі на хліб, як можуть, в країні безробіття, а якщо людина крім лестощів більше нічого не вміє робити, природно, він при будь-якій владі влаштуется і буде їй діферамби співати. Цензор це просто окремий маленький світ, а не вся Україна.
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Скорее "Братья мусульмане" которых подавил генерал Ас-Сиси.
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Ну не люблять правовірні хрестьян з часів хрестових походів, тут вже змиритися потрібно.
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До 2014 года в Иерусалиме перед Пасхой практически не было громких терактов. Ни мусульманам, ни иудеям, ни тем более христианам оно не надо. Только кацапы. У них свои скрепы и своя секта ФСБ-РПЦ.

В Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в Александрии - Цензор.НЕТ 61
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Сука, карлик с питерской песочницы, 163 см росточком, та когда уже изыждешь в пекло.
Сдохни, карлик мордовский.
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центральная власть точно такая сепарская. только в вышиванке и при очках.
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Папа Фаанцыск в июне 2016 года заявил:
"Римско-католическая церковь и простые христиане должны извиниться
перед геями за прежднее отношение к ним."
По его мнению лица нетрадициальной сексуальной ориентации
звшлуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.
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И в чём он не прав? Церковь состоит вся из педерастов, что РПЦ, что католическая.
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Нет. Кацапы руками исламистов создают новый очаг напряженности, чтобы теперь уже "помогать бороться с терроризмом" Египту. А под этот шумок - базу в Египте укрупнить, возможно получить для нее новый статус и т.д. (недавно Египет согласился на создание тренировочного лагеря, где в данный момент находтся три десятся кацуапских "военспецов").
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Путенбох:
И я о том же-в Росии 3.14 дары в Европе геи
А откуда все идет?
Изучайте Библию,Тору,Талмуд,Пятикнижие.
А луче верить своим славянским корням,
которые уже давно истребляют.
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Религия зло, её придумали, чтобы манипулировать людьми.
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вы же хотите этого?...обычный быт,где есть слова "доброе утро","спасибо"," "как дела?", "здравствуйте","пожалуйста" и т.д. и т.п.... Я правильно озвучил?,а?,уебаны-террористы?
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Я думаю, що вибух у хрестиянському храмі був спрямований на підтримку громадської думки про те, що всі мусульмани - терористи. Але це не так: тероризм ні якім боком не відноситься до віросповідання. Тероризм можна порівняти з садизмом: і то, і то - це задоволення для суб'єкта(-тів)-збоченця(-ів).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в Александрии
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