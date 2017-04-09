В Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в Александрии

3232 35Теги: взрыв (3933) Египет (670) теракт (2063) Тему создал: редактор новостей09.04.17 15:13 В Египте произошел еще один взрыв, на этот раз у собора Святого Марка в АлександрииВзрывы происходят за несколько недель до того, как Папа Франциск должен посетить Египет. читать источник x Мне нравится
Все эти ПУСТЫЕ гифки о Хуйле, не несущие никакого смысла просто забивают посты, в которых есть хоть какой то смысл.
Плюс остальную половину осмысленных постов = тупо удаляется.
Вывод: Минстець + Цензор работают на отлично! Браво!
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Сдохни, карлик мордовский.
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"Римско-католическая церковь и простые христиане должны извиниться
перед геями за прежднее отношение к ним."
По его мнению лица нетрадициальной сексуальной ориентации
звшлуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.
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Твари и нелюди.
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И я о том же-в Росии 3.14 дары в Европе геи
А откуда все идет?
Изучайте Библию,Тору,Талмуд,Пятикнижие.
А луче верить своим славянским корням,
которые уже давно истребляют.
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Весь вопрос в том-кто придумал?
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