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Теги: Великобритания (1554) визит (2116) МИД РФ (957) Джонсон_Борис (45)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита: "Налицо непонимание предназначения дипломатии в принципе"

В ходе визита Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву планировалось обсуждение состояния российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".

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Зачем цитировать заявления МИДа опущенной страны-изгоя? кто на их кваканья обращает внимание?
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...Зам Авакова Троян засветился на видео среди сепаратистов во время захвата Харьковской ОГАМИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита: "Налицо непонимание предназначения дипломатии в принципе" - Цензор.НЕТ 2283
Зам Авакова Троян засветился на видео среди сепаратистов во время захвата Харьковской ОГАЗаместителя министра МВД Украины Вадима Трояна увидели на видео во время захвата сепаратистами в марте 2014 года здания Харьковской ОГА.Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Алексей Кондаков."Я угадаю эту мелодию с двух нот. Пересматривал видео, как вата захватывала в марте 2014 Харьковскую ОГА. И заметил там одного чувака)))) Он наблюдает, с типичным интересом, как вата ведет майдановцев, бьет их, ставит на колени и т.д. С 8:20 смотрите видео,Внимание вопрос: через сколько его назначат помощником министра?", - написал Кондаков.https://youtu.be/sYwbfUM_QM8
На уточняющий вопрос Ольге Худецкой, журналистки, которая участвовала в комиссии по переаттестации сотрудников правоохранительных органов: "Это Троян?", - Кондаков ответил утвердительно.
МИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита: "Налицо непонимание предназначения дипломатии в принципе" - Цензор.НЕТ 7086
Я угадаю ету мєлодію з двух нот. Переглядав відео як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там чувака одного)))) Він спостерігає, з типовим інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т.д. З 8:20 дивіться відео.
https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.co...Показати більше.....
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". Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса...."
Усилий, бл... конченные мрази...
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Нормальные люди не хотят иметь дел с Педафилом Ху... лом . Почему Петя Президент Украины и кананенка по ночам по телефону лижут Педафилу анус ( ванючая срака)? О чем трут? Какую пакость задумали? Эти мрази ежели бы не Запад , то давно продали оптом Родину . Дегенераты мародеры .
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Ти прямо в хуйла свічку по ночах тримаєш,якщо такий обізнаний,що воно по-ночах робить...
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"МИД РФ обиделся".
Такого рода "обиженные" в местах лишения свободы в обнимку с парашей спят.
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А так хотілось, як тим дурням, думкою збагатитись,
Ну і нехай, ліпше з сірійцями знайти задоволення на ....опу

ніж з британцями загубити.
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Судя по заявлениям Б.Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима АсадаИсточник: http://censor.net.ua/n435575

А колиь пацаки,были восьмыми.А теперь,их тупо посылают
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Ну, відомо... Росія - законодавець у світі дипломатії. Не розуміють, де біли, б ля!
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МИД россии на своей странице в Facebook разместило оскорбительное фото министра иностранных дел Великобритании Борис а Джонсона.

Убийственный ответный ход козлорылых опущенцев ))
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Террористическое образование Рабсия требует переговоров с хуйлом педофиличем😂
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита: "Налицо непонимание предназначения дипломатии в принципе"
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