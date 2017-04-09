6563 117Теги: Великобритания (1554) визит (2116) МИД РФ (957) Джонсон_Борис (45) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 14:39 МИД РФ обиделся на Джонсона за отмену визита: "Налицо непонимание предназначения дипломатии в принципе"В ходе визита Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву планировалось обсуждение состояния российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик". читать источник x Мне нравится 5
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Зам Авакова Троян засветился на видео среди сепаратистов во время захвата Харьковской ОГАЗаместителя министра МВД Украины Вадима Трояна увидели на видео во время захвата сепаратистами в марте 2014 года здания Харьковской ОГА.Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Алексей Кондаков."Я угадаю эту мелодию с двух нот. Пересматривал видео, как вата захватывала в марте 2014 Харьковскую ОГА. И заметил там одного чувака)))) Он наблюдает, с типичным интересом, как вата ведет майдановцев, бьет их, ставит на колени и т.д. С 8:20 смотрите видео,Внимание вопрос: через сколько его назначат помощником министра?", - написал Кондаков.https://youtu.be/sYwbfUM_QM8
На уточняющий вопрос Ольге Худецкой, журналистки, которая участвовала в комиссии по переаттестации сотрудников правоохранительных органов: "Это Троян?", - Кондаков ответил утвердительно.
Я угадаю ету мєлодію з двух нот. Переглядав відео як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там чувака одного)))) Він спостерігає, з типовим інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т.д. З 8:20 дивіться відео.
https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.co...Показати більше.....
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Усилий, бл... конченные мрази...
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Такого рода "обиженные" в местах лишения свободы в обнимку с парашей спят.
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Ну і нехай, ліпше з сірійцями знайти задоволення на ....опу
ніж з британцями загубити.
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А колиь пацаки,были восьмыми.А теперь,их тупо посылают
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Убийственный ответный ход козлорылых опущенцев ))
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