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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Россия (69819) Сирия (2313) США (12312) Асад (178) Тиллерсон (41)
Тему создал: редактор новостей

Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times

Госсекретарь США собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки".

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Зачем доказывать Ху#лу то,что оно и так-прекрасно знает? Это тоже самое,что прийти домой к убийце и пытаться доказывать,что он и есть-убийца,как будто он этого не знает и не понимает.

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)(уйлу надо показать, что амеры тоже знают. Причем - в деталях. И есличе, будут знать ВСЕ.
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все тоже самое (пророчества, пиз..цы, адЪ и погибель хуйла....) писали, когда керри приезжал с чемоданчиком. По фактку - ничего не произошло.
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никому нет на самом деле дела ни до сотни сирийцев, кем то отравленных, ни до миллиона загеноциденных руандийцев, дело есть до денег и политического веса
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Тилер поедет представит доказательства и предупредит что лафа закончилась чтобы потом не говорили что исе это неожиданно. Съездил предупредил не договорились получите!!!!
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та им сам Господь Бог не чего не докажет, опять заведут старую песню "настамнет, набазарекупил" и т.д. и т.п.
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офф топ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал россейские власти прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада. Об этом, как передает Reuters, он заявил, выступая перед журналистами.
Ранее стало известно, что турецкие власти поддержали удар США по авиабазе в Сирии.
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Наївний..
Він би ще до російських ЗМІ звернувся )))
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Это, как бы в 1943 году ехать в Берлин с доказательствами Холокоста и геноцида славян.
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Тіллерсон їде в Москву з пропозицією миру.
Ви нам голову Асада -ми вам мир у Сирії...))))
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все равно что обвинять людоеда в пожирании людей
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Входить Опанас, Толя, Миша і Гpиша.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. Хуйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя пиздять кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.(С) Классик.
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Он привезет небольшой пакетик. В нем веревка и мыло
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Ответ будет один-видим,знаем.А где доказательства?кремль понимает только силу
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косвенную ответственность, как "главный спонсор" режима Башара Асада.

Як це "непряму"? А де він взявся, той зарін?
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Забрел сегодня на какой-то кацапский сайт потролить убогих.
Там один мудак высрал, что если-бы кацы захотели, могли-бы при помощи компа завернуть все томагавки назад, что-бы они ударили по своим кораблям. Вся ветка ему поддакивала и бурно радовалась..Как почитаеш такой бред, становится понятно, почему хуйла поддерживает 86%. Дебилы, мля.
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жесть блин - пока к убийцам и бандитам будут ездить и что- то доказывать - все будет очень плохо... хотя у нас у власти как видно тоже такие же персонажи, и мы им тоже периодически что - то доказываем и, как видно - бесполезно.
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Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8781
Трампец, мой мальчик, полный трампец…

Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии и в любой момент. И вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и вместо того чтобы использовать такой неожиданный подарок, вдруг вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса портками. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи.
Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело.
Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
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Да, фото валяющихся кверху опорами "Панцирей" доставляют.
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)(уйло капризничает. Разговаривать не хочет. Тем хуже для него.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times
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