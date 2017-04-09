Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday Times

10529 131Материалы по теме: Война в СирииТеги: Россия (69819) Сирия (2313) США (12312) Асад (178) Тиллерсон (41) Тему создал: редактор новостей09.04.17 14:37 Тиллерсон едет в Москву с доказательствами причастности России к преступлениям режима Асада, - The Sunday TimesГоссекретарь США собирается в Москву 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел "Большой семерки". читать источник x Мне нравится 33
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дональд Трамп @DonaldJTrump71 7 апр.
Можем повторить!
Ответить
Ответить
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал россейские власти прекратить поддерживать сирийского лидера Башара Асада. Об этом, как передает Reuters, он заявил, выступая перед журналистами.
Ранее стало известно, что турецкие власти поддержали удар США по авиабазе в Сирии.
Ответить
Він би ще до російських ЗМІ звернувся )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ви нам голову Асада -ми вам мир у Сирії...))))
Ответить
Ответить
Ответить
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. Хуйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя пиздять кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.(С) Классик.
Ответить
Лесь Подерв'янський - герой нашого часу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як це "непряму"? А де він взявся, той зарін?
Ответить
Ответить
Там один мудак высрал, что если-бы кацы захотели, могли-бы при помощи компа завернуть все томагавки назад, что-бы они ударили по своим кораблям. Вся ветка ему поддакивала и бурно радовалась..Как почитаеш такой бред, становится понятно, почему хуйла поддерживает 86%. Дебилы, мля.
Ответить
Ответить
Трампец, мой мальчик, полный трампец…
Вот теперь представте ситуацию, что вы оператор не имеющего аналогов в мире , супер современного комплекса С-400, способного уничтожить любые цели на большом расстоянии и в любой момент. И вот поступает сигнал от противника, что через 2 часа вас будут атаковать ракетами томагавк(выпуска 80х годов прошлого века), и вместо того чтобы использовать такой неожиданный подарок, вдруг вся эта доблесная пянь срывается с места и бежит далеко в пустыню, с обосраными от ужаса портками. В этом и есть вся суть хваленой кацапской храбрости, в этом и есть вся суть расейской понтовой мощи.
Весь позор этой истории заключается в том что противник даже не посчитал нужным держать свои намерения в секрете, заранее зная с каким ничтожным гамном он имеет дело.
Для кацапов все это конечно же шок. они действительно верили своей пропаганде, что все их боятся
Вывод:
в очередной раз констатируем, вся российская военная мощь - это раздутый мыльный пузырь, и не более. Кроме как бездарно гробить своих солдат и хоронить их под видом хирургических отходов, "россия-матушка" мало на что способна.
Ответить
Ответить
Журналист: Тиллерсон отменил встречу с Путиным https://inforesist.org/zhurnalist-tillerson-otmenil-vstrechu-s-putinyim/ …
Ответить
Ответить