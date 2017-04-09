EN|RU|UK
Темы дня: Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками
 Форум Украины(593205)
  1774  34
Теги: Крым (19449) приговор (464)
Тему создал: редактор новостей

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым"

Апелляционный суд Винницкой области отклонил жалобу крымчанина Ридвана Абилева и оставил в силе приговор суда первой инстанции – 7 лет лишения свободы.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Их сын отдал жизнь за его свободу: в сети сообщили об ужасном поступке маршрутчика с семьей АТОшника

Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым" - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю о нём - ничего и не скажу !!! Но точно знаю что сепарам суды дают 5 лет условно а добровольцам - 5-12 лет зоны.. или я ошибаюсь???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ошибаешься !Беркутовцев реально убивавших отпускают а добробатами забиты допры!!такова шоко реальность!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот - значит не заблуждаюсь.. наши БАРЫГИ больше боятся АТОшников чем сепаров !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего им сепаров бояться, они присваивают им звания полковников полиции, чтобы их власть охраняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до поры до времени.. то был их "секретный агент" в рядах сепаров.. .. ведь могут и такое придумать для отмазки !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому ви всі свої пости мовою пуйла набираєте? Ви що українською мовою не володіети або вам срепи не дозволяють питання українською мовою вимовляти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Патамушта в ссср меня больше расейской пользоваца учили... зрозум1в чи н1 ?? ..Нав1що п1д к1нець життя себе переробляти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви вважаєте, що МГМ це настільки совковий представник, що вже не в змозі вивчити мову країни в якій він живе? Або він живе за перебріом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а можешь навести статистику сколько добровольцев находится под следствием и сколько осуждены???
а то твой пост похож на высер кацапского троля!
Типа посмотрите вот беркутовцев отпускают, а добровольцев сажают, так что лучше идите в беркут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вижу здесь только одного кацапо-барыжного троля и эта казлина -

Джон123456 / - Если ты, псина, не видишь, что барыги садят добровольцев, а шваль, предавшую Украину и убивающую украинцев - амнистируют, или дают условные срока, то ты или идиот, или просто ГНИДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да и еще... один из "ярчайших" добровольцев Надюшка Савченко!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Единственное что надо знать - это то что президент,судьи,прокуроры,мусора ... не чем не отличаются от сепаратистов , они ими являются! Власть с 1991 года в Украине состояла из бандитов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суды лояльны с сепарами и более суровы с защитниками - это точно.(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где судебная реформа? Где люстрация гнид судейских? Где это все? Почему нас судят те же люди, которые прислуживали януковичу? Вся беркутня причастная к убийствам людей выходит на свободу. Всех кто родину защищал прессуют на самые длительные сроки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патому что вы завоёванную власть пиредали другим варам тобеш парошенцам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому что у нас в Украине ЛОХОВ до хрена с короткой памятью которые повелись на сладкие речи Шоколадного - подельника януковоща !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Владимир Шилов . З кожним днем в нашій країні стає жити все веселіше та веселіше. На брифінгу Міністр МВС Аваков заявляє, що полковник Голубан є ВЕЛИКИМ ПАТРІОТОМ України, отримав поранення при обороні м. Мар'янка та нагороджений державними нагородами. Ще Міністр заявляє, що Голубан зробив дуже багато для незалежності та територіальної цілості України, набагато більше ніж інші. Також Міністр Аваков, якого я не поважаю та вважаю що він є злодієм, якому місце на лаві підсудних, зробив заяву про те, що криміналісти МВС довели, що відео відносно участі Голубана в терористичному підрозділі «Схід» ДНР, яке з'явилося в Інтернеті, має ознаки монтування.
Все це дуже добре. Міністр Аваков являється посадовою особою, політиком та представляє в свідомості наших громадян Державу Україну. І перед тім як виходити кудись та робити заяви він розуміє, що за все сказане буде нести відповідальність. Або Аваков дурень, або його підлеглі свідомо вводять його в оману. У вас можливо виникне питання чому я так стверджую? А тепер почнемо розбиратись по суті його виступу.
Перше: якщо фахівці-криміналісти стверджують що відеозапис відносно Голубана змонтовано, то де експертне заключення, що це підтверджує? Який спеціаліст поставив свій підпис? Та невже Міністр не розуміє, що цю експертизу повинно проводити не МВС, так як громадяни України не повірять відомчій експертизі.
Друге: 7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
В той час, коли патріотів кидають до слідчого ізолятору за мінімальною підозрою, особа відносно якої практично є докази про її ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ, знаходиться на волі, працює в силовому відомстві, вільно носить зброю та отримує ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ. Було б смішно, якби не було так гірко. Далі буде..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не смішно і не гірко, влада зрозуміла, що ніяких революцій більш не буде, оскільки Аваков вірить, що створив надійний щит для захисту влади. Тому влада, особливо не хвилюється з доказами, сказали немає й добре, а вірите ви цьому чи ні, їм все одно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тільки суд лінча спасе Україну. Всі бариги повині пройти через гільотину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це буде нова орда на Україну, яка схоче перетворити наш нарід на своїх рабів. І ця диявольська гідра дірвавшись легально до влади розпочне страшні знущання над нашим народом. Невинних людей почнуть тяжко переслідувати, патріотів будуть бити, садити до тюрем, навіть вбивати. В людей будуть забирати їх майно, над ними будуть неймовірно знущатися. Плач і розпач буде панувати на всій Україні, бо ці бандити будуть скрізь: в міліції, в прокуратурі, таємній поліції, судах, державному апараті. Всюди буде страшна корупція і несправедливість. Всі хто зможе, будуть старалися покинути Україну. Весь цей кровавий та жорстокий період буде дуже короткий і закінчиться другим великим народним повстанням. Настане друга українська Коліївщина. Лють людей буде така страшна, що бариг та зрадників будуть лапати на вулицях і вбивати без суду і слідства. І цю помсту народу нашого ніхто не зможе зупинити,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україну покидає молодь-скоро залишаться пенсіонери,каліки,бомжі,та влада з поліцаїв та чиновників..Камо грядешті?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Польша готується прийняти до пяти міліонів молодих,талановитих,працьовитих українців замістивши ними тих поляків які мігрували в розвинуті країни світу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добровольці бувають різні. Досить згадати саму Гадю Самченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А хто більше заподіяв зла державі ? Савченко яка реально не має влади чи оте брехливе липецьке чудо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сотні тисяч українців вже покинули назавжди Україну зневірившись в ній...де панує несправедливіть та брехня...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...В Краматорске обезумевший водитель вытолкнул из маршрутки пожилых родителей погибшего АТОшникаАпелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым" - Цензор.НЕТ 7715
В Краматорске обезумевший водитель вытолкнул из маршрутки пожилых родителей погибшего АТОшникаВ Краматорске (Донецкая область) водитель маршрутного такси вытолкнул из автобуса родителей погибшего АТОшника.Как сообщила на своей странице в фейсбуке местная жительница Галина Бражник, когда 63-женщина и 68-летний мужчина предъявили водителю удостоверение «Член семьи погибшего», тот стал оскорблять их и выталкивать из маршрутки. После инцидента руки женщины оказались в синяках.«Их ребенок отдал жизнь за Украину оборонял Саур-Могилу и погиб при выходе с Иловайского котла. За что мои родители терпят унижение от водителей на 10 МАРШРУТЕ в ГОРОДЕ КРАМАТОРСКЕ. Это уже пятый раз, почему мэр позволяет такой беспредел в украинском городе», - вопрошает Бражник.Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым" - Цензор.НЕТ 2765http://antikor.com.ua/articles/161581-v_kramatorske_obezumevshij_voditelj_vytolknul_iz_marshrutki_pohilyh_roditelej_pogibshego_atoshnika
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бо влада не поважає людей які є для них рабами та бидлом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
скандальновідомий високопреосвященний архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) здійснив так званий ознайомчий візит на Тернопільський м'ясокомбінат, який є структурним підрозділом компанії «Агропродсервіс». Для чого духовній особі в ПІСТ їздити на м'ясокомбінат?Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым" - Цензор.НЕТ 6382
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныАпелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Виталий Дмитрюк b23bb039, ShepelTatiana, Irina Solare, путин999, Hobo, Pavlo Dudra, V-roma, Константин 1041a131, trtyrtyrtyr trtrytrytry, oleg kovalek, kartoshka, vivv555777, литвин, AleksOdc, Штурман 9fa3d7d3, мон, Андрей Беляев d04c53fc, Центроболт, Yulia Kedrova, alks, Ринат Амедов, Юра Сюзик, Ніхто Петрович, Николай Тесля, Andry Asmodeus, Чип, виталий луцюк 030674cb, Juli Schubs, счастливый даунбасенок, Татишо, BeachShark, Галина Гусева, Путенбох, Oleg Youryevich, Afanasiy, Саша777, Yurii Sliusarchuk, IgorYakovlevich, серджио def6ff91
 Всего на сайте: 149 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти