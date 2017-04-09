1774 34Теги: Крым (19449) приговор (464) Тему создал: редактор новостей09.04.17 14:27 Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцу батальона "Крым"Апелляционный суд Винницкой области отклонил жалобу крымчанина Ридвана Абилева и оставил в силе приговор суда первой инстанции – 7 лет лишения свободы. читать источник x Мне нравится
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а то твой пост похож на высер кацапского троля!
Типа посмотрите вот беркутовцев отпускают, а добровольцев сажают, так что лучше идите в беркут...
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Джон123456 / - Если ты, псина, не видишь, что барыги садят добровольцев, а шваль, предавшую Украину и убивающую украинцев - амнистируют, или дают условные срока, то ты или идиот, или просто ГНИДА!
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Все це дуже добре. Міністр Аваков являється посадовою особою, політиком та представляє в свідомості наших громадян Державу Україну. І перед тім як виходити кудись та робити заяви він розуміє, що за все сказане буде нести відповідальність. Або Аваков дурень, або його підлеглі свідомо вводять його в оману. У вас можливо виникне питання чому я так стверджую? А тепер почнемо розбиратись по суті його виступу.
Перше: якщо фахівці-криміналісти стверджують що відеозапис відносно Голубана змонтовано, то де експертне заключення, що це підтверджує? Який спеціаліст поставив свій підпис? Та невже Міністр не розуміє, що цю експертизу повинно проводити не МВС, так як громадяни України не повірять відомчій експертизі.
Друге: 7 квітня 2017 року в Шевченківському райсуді м. Києва відбулося засідання по розгляду скарги народного депутата України Ігоря Луценка на бездіяльність Служби безпеки України, яка не реєструвала заяву Ігоря Луценка відносно злочину полковника Національної поліції Голубана за ознаками державної зради. На засідання суду з'явився представник Служби безпеки України, який в ході судового розгляду зробив заяву, ви тільки ВДУМАЙТЕСЬ В ЦЕ: в СБУ, виявляється, ВІДОМО ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ Голубана й дії Голубана, який воював у складі батальйону ДНР «Восток», розслідуються у фактовому кримінальному провадженні, зареєстрованому в СБУ ще в 2016 році.
В той час, коли патріотів кидають до слідчого ізолятору за мінімальною підозрою, особа відносно якої практично є докази про її ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ, знаходиться на волі, працює в силовому відомстві, вільно носить зброю та отримує ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ. Було б смішно, якби не було так гірко. Далі буде..
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В Краматорске обезумевший водитель вытолкнул из маршрутки пожилых родителей погибшего АТОшникаВ Краматорске (Донецкая область) водитель маршрутного такси вытолкнул из автобуса родителей погибшего АТОшника.Как сообщила на своей странице в фейсбуке местная жительница Галина Бражник, когда 63-женщина и 68-летний мужчина предъявили водителю удостоверение «Член семьи погибшего», тот стал оскорблять их и выталкивать из маршрутки. После инцидента руки женщины оказались в синяках.«Их ребенок отдал жизнь за Украину оборонял Саур-Могилу и погиб при выходе с Иловайского котла. За что мои родители терпят унижение от водителей на 10 МАРШРУТЕ в ГОРОДЕ КРАМАТОРСКЕ. Это уже пятый раз, почему мэр позволяет такой беспредел в украинском городе», - вопрошает Бражник.http://antikor.com.ua/articles/161581-v_kramatorske_obezumevshij_voditelj_vytolknul_iz_marshrutki_pohilyh_roditelej_pogibshego_atoshnika
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