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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Германия (2755) расследование (2047) Сирия (2313) химическое оружие (80) Габриэль (30)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует провести международное расследование химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

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Странные какие ...
Им что , мало честного слова Хуйла ???
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От шо ты здесь потеряло? Вали Чечню кормить бегом !

Воро́нежская о́бласть
Население 2 335 408
Безвозмездные поступления из федерального
бюджета 11,3 млрд рублей.
Чече́нская Респу́блика
Население 1 414 865
Чечня получит из федерального бюджета - 40,4 млрд рублей.
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отже потужний економічний ріст та процвітання раші забезпечені
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...или на 300% дешевле
- чем было до крымняша...

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а зачем? а вдруг виноват хуйло и что, будете выражать озабоченность, ведь хуйло большой друг германии.
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По конституции глава германского МИДа может только выражать обеспокоенность.
Озабоченность имеет право выражать только канцлер.
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Зазеркалье это когда распятый мальчик существует, а сирийского мальчика нет.
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интересно бюрократ производное от слова "бюргер"?
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нет.
бюргер - нем. от "бургари" - защитник бурга (крепости)
бюрократ - фр. от бюро - канцелярия/бюро и крат - сила
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Дайте угадаю - россия заблокирует в совбезе создание трибунала.
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ну выйдут на результаты а дальше что делать???!!!ОЗАБАЧИВАТЬСЯ
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А дальше видно будет . Или ишак сдохнет или падишах.
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Отправка ВМС США к Корейскому полуострову: в России заговорили об опасности

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отправка авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть правительство КНДР к необдуманным действиям.

Озеров также допустил возможность нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР.

"Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", - говорит российский сенатор.

Он отметил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии после химической атаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия якобы уничтожила химическое оружие.

"А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", - говорит Озеров.
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Будут собирать бумажки, как филателист марки и складывать их в кляссер.
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Гражданин Израиля и России бизнесмен Максим Фрейдзон, который был свидетелем ранней карьеры Владимира Путина, считает, что Путин не является человеком в "нашем понимании".
По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
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Очередной разгон на тему: "Не трогайте хуйла - он дурак и на все способен"
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ФРЕЙДзон, не морочь себе балдень описивать Хуйла-Хуйло оно и есть Хуйло!!!!
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Сие психиатры зовут "моральный идиотизм". Почитайте на досуге.
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Уговоры на этого беса,не действуют,только кол,або серебрянная пуля
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Народ, а че возмущаемся? Расследование не отменяет летную погоду топорам. А вот сопричатсных может на свет божий и вытащить. с доказательствами достаточными для европейцев - я думаю турецким врачам о зарине они точно поверят.
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- Беги, хуйло, беги!
- А куда бежать-то? Не примут нигде!!!
- В морг, вова, в морг!
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В ад примут. Вне конкурса. Сатана всегда своих верных слуг туда забирает.
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Голубан 2 .Заступника міністра МВС Трояна знайшли на відео про захоплення сепаратистами будівлі Харківської ОДА .Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии - Цензор.НЕТ 5066.Oleksiy Kondakov2 ч · Я угадаю ету мєлодію з двух нот. Переглядав відео як вата захоплювала в березні 2014 Харківську ОДА. І помітив там чувака одного)))) Він спостерігає, з типовим інтересом, як вата веде майданівців, б'є їх, ставить на коліна і т.д. З 8:20 дивіться відео.
https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.com/watch?v=iTC74_8fhwA
Наш герой там на 13-й хвилині, але раджу глянути усе - занєматєльная історія))))).
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Не разгождуйте човен.
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правители страны.которая дала миру Гитлера фашиста..есть покровителями в мире страны,которая родила миру Путина- рашиста...если рашист ,поставлял химическое оружие Асаду,то он знал.что это оружие убивает....
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Это было возмездие за умирающих в муках ни в чем не повинных деток!! Трамп умница! Иванка Трамп, будучи матерью троих детей, заявила после ракетного удара" Я горжусь своим отцом!" Детоубийцы Асад и Хуйло должны и будут наказаны!
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Да уж. Если Трамп наедет еще и на пупса, то хуйло не то, что обпупсКается, а обосрется по-крупному - не кирпичами, а шлакоблоками.
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У этого Габриэля какое-то раздвоение - требует провести расследование, но при этом считает режим Асада ответственным за хим атаку! по-другому, это означает, что ему расследование до лампочки - виновного уже назначили!
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Габрик - социалист, а это как проказа, оно неизлечимо. Характерный признак социалиста - много трыньканья без смыслового содержания.
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чудики эти немцы.
риа новости сами ж фотки с компроматом по химии выложили.

и второй вопрос - что немцы предпримут когда результат ихнего расследования подтвердит что асад и раша травили мирных? озабоченность они уже и так выразили
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Правильно требуют.Найти ов, виновных в его применении и отравить их теми же химикаилями,если вина будет доказана.А пока ля ля ля тополя.Вон трындели шо у хусейна были и ов и яд сброя,а потом звыняйте ,ошибочка вышла А Ирак в руинах и гигил сейчас там,вместо хусейна и бардак полный.
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Зачем доказательства?Бейте ракетами по кацапской базе каждый день и химические атаки прекратятся.
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И снова эта курва Меркель лезет в жопу.Как показала уже история лучшая дипломатия это,,Томогавки,, и точка.А Меркель из своей пидрастической дипломатией уничтожила в Украине более чем 10 тысяч людейтнесчитая вечных калек.И все эти жертвы на ее совести.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГермания требует провести международное расследование химической атаки в Сирии
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