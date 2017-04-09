Германия требует провести международное расследование химической атаки в Сирии

2421 55Материалы по теме: Война в СирииТеги: Германия (2755) расследование (2047) Сирия (2313) химическое оружие (80) Габриэль (30) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 14:07 Германия требует провести международное расследование химической атаки в СирииГлава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует провести международное расследование химической атаки в сирийской провинции Идлиб. читать источник x Мне нравится 6
Им что , мало честного слова Хуйла ???
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Воро́нежская о́бласть
Население 2 335 408
Безвозмездные поступления из федерального
бюджета 11,3 млрд рублей.
Чече́нская Респу́блика
Население 1 414 865
Чечня получит из федерального бюджета - 40,4 млрд рублей.
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- чем было до крымняша...
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Озабоченность имеет право выражать только канцлер.
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бюргер - нем. от "бургари" - защитник бурга (крепости)
бюрократ - фр. от бюро - канцелярия/бюро и крат - сила
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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отправка авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть правительство КНДР к необдуманным действиям.
Озеров также допустил возможность нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР.
"Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснен угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", - говорит российский сенатор.
Он отметил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии после химической атаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия якобы уничтожила химическое оружие.
"А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", - говорит Озеров.
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По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
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- А куда бежать-то? Не примут нигде!!!
- В морг, вова, в морг!
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https://www.youtube.com/watch?v=sYwbfUM_QM8&t=501s
Увага питання: через скільки його призначать заступником міністра?
АПД. Тут з'ясувалося багато хто не знає передісторії. Ось розслідування Дениса Бігуса.
https://www.youtube.com/watch?v=iTC74_8fhwA
Наш герой там на 13-й хвилині, але раджу глянути усе - занєматєльная історія))))).
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псКается, а обосрется по-крупному - не кирпичами, а шлакоблоками.
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риа новости сами ж фотки с компроматом по химии выложили.
и второй вопрос - что немцы предпримут когда результат ихнего расследования подтвердит что асад и раша травили мирных? озабоченность они уже и так выразили
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