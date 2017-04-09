Собственная добыча не приведет к снижению цены на газ, – Коболев

50 12Теги: Газ (8675) добыча (237) Нафтогаз (2240) Коболев (183) Тему создал: biz.censor.net.ua09.04.17 14:21 Собственная добыча не приведет к снижению цены на газ, – КоболевНынешней добычи газа из украинских месторождений недостаточно для установления низкой цены на топливо. читать источник x Мне нравится
"роздягати до нитки" свій народ, а самому збагатчуватися, це звичайно - бізнес в демократичній державі
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И вся это обильно приправлено ЛОЖЬЮ.
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