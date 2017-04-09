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Теги: Газ (8675) добыча (237) Нафтогаз (2240) Коболев (183)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Собственная добыча не приведет к снижению цены на газ, – Коболев

Нынешней добычи газа из украинских месторождений недостаточно для установления низкой цены на топливо.

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звичайно, тоді ж зарплати в 3000 000 грн не буде.
"роздягати до нитки" свій народ, а самому збагатчуватися, це звичайно - бізнес в демократичній державі
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А харя у этого газовика не лопнет от его зарплаты в несколько лимонов? Почему Сталина нет сейчас, он бы мигом ему объяснил что по чем!
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Интересно . По каким статьям пайдет Коболев и когда его сдаст Петя ? Или есть вариант посодють как предыдущих ))))))?
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Низкая цена на украинский газ = накрутка киевских бандитских группировок Нафтогаза = сумасшедшие тарифы для населения = обогащение криминальных кругов захвативших власть в Украине ещё в девяностых = КОРРУПЦИЯ.
И вся это обильно приправлено ЛОЖЬЮ.
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Коболєв,з"їзди проконсультуйся в Арабські Емірати.Не ганьбись перед народом і не зли його.
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Тут конечно Коболев прав на все 100 %!К снижению цены может привести только демонополизация и деолигархизация!
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с вами уродам при любых раскладах дешевле ничего стоить не будет
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Уроды! Олигархи Закачивают в трубу наш газ по российским ценам! И карманы набивают! Все села перешли на дрова, отказавшись от газа! Платить людям нечем! А эти козлы орут что экономить начали! Ну как украинский газ может стоить как российский или европейский? Доставки перекачки на такое расстояния нет! Зарплата рабочих в два раза ниже!!! Зато быдло руководство по миллиону в месяц!
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ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, ЧТО НЕ ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ - КТО ЖЕ ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЖЕТСЯ ОТ БАРЫШЕЙ?
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а как на счет привлечь иностранных аудиторов и получить их заключение по поводу количества газа и наших перспектив?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСобственная добыча не приведет к снижению цены на газ, – Коболев
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