Боевики стреляют по своим, чтобы обвинить ВСУ в нарушении "режима тишины", - ГУР Минобороны

2265 43Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: боевик (18496) обстрел (5966) разведка (1658) Донбасс (13997) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 13:37 Боевики стреляют по своим, чтобы обвинить ВСУ в нарушении "режима тишины", - ГУР МинобороныРоссийско-террористические войска продолжают обстреливать собственные позиции, чтобы обвинить украинских военнослужащих в нарушении режима прекращения огня. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Командование боевиков "ДНР" и "ЛНР" продолжает сокрытия растрат и хищения вооружения, техники и материальных средств от комиссии, которая проводится российским оккупационным командованием.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
При подготовке к работе комиссии начальники служб 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты "ДНР" (Новоазовск) по указанию командира полка подделали акты на списание выявленной недостачи стрелкового оружия, боеприпасов, запасных частей к автомобильной технике и аккумуляторных батарей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Печи стоят на горячей консервации, сбыта кокса и поставки угля тоже нет.
Не менее интересное положение на предприятиях ДТЭК и Метинвеста. Коллективам молодая республика готовит бооольшой сюрприз - эффективное внешнее управление из РФ. Даже управлена сосватали быстро. Гораздо сложнее с простым - зарплату за март Ахметов отказался платить, выходного пособия вообще не светит. Новое, эффективное управление про оплату труда даже не заикалось.
Не менее эффективно и креативно работают прочие слуги народа. ГАИ с удвоенной силой принялось разводить на деньги за неправильный поворот на участках дороги со стертой разметкой и поломанными знаками, за неостановку на переезде через заброшенную железную дорогу, - ты же понимаешь, надбавки срезают, а деньги нужны. Налоговая изобретает проверки, пожарная инспекция заставляет лепить молниеотводы на полуподвальные помещения и грозит штрафами по 100 и больше тысяч.
В Макеевке срезали все надбавки учителям, теперь только голый оклад. Денег нет.
Вишенкой на торте должна стать комиссия по установке флагов. В прошлом году под угрозой закрытия заставили купить и вывесить флаги везде. В этом году надо будет оплатить проект на установку флага.
Чтобы ни одна сволочь не поставила флаг в неположеном месте!
Третью неделю армия коммунальных рабов истерично метет, гребет, скребет улицы и дворы. Мертвый город должен быть чистым. Но и этого мало. По старой традиции в выходной день выдергивают рабочих предприятих на субботники. Будто людям нечего делать в выходной день, особенно тем, у кого свой участок и огород.
Все усиленно делают вид, будто всё в порядке. На самом деле - уголь добывается на склад и забиваются остатки порожних вагонов. Мелкие мутные фирмы полностью остановились. Отгрузки угля на ТЭС нет. Коксохим стоит. Железная дорога простаивает. Покупатели из РФ требуют закупочную цену вдвое ниже, от той, что была все эти 3 года. Восторженные идиоты повторяют как мантру: "всё наладится, Россия нам поможет", а адекватные люди в шоке или депрессии.
Мы на грани коллапса, возможно даже голода через 2-3 месяца.
Осталось доесть запасы продуктов из гуманитарной помощи, сжечь скудные сбережения и можно ложить зубы на полку.
Последняя неделя показывает, что всё готовится к загону мужского населения под ружьё. Оккупантам нужно больше пушечного мяса. Уже циркулирует слух о запрете выезда на подконтрольную территорию мужчинам до 55-ти лет без блатной справки из военкомата.
Закончился март, похоже что ни о чем не договорились. Через 2-3 месяца уже будет поздно.
источник: http://pauluskp.com/news/d6c0a5d84
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ты суслика видишь?! Или краткий видеоотчет о том, как "ополченцам" не стоит беспокоить Вооруженные силы Украины, а то суслик придет, порядок наведет.
А если серьезно, то прямые попадания по вражескому блиндажу стали возможны после того, как мы привезли планшеты, обучили ребят быстро наводится и за минуту разбирать огневые позиции ополченцев.
Помочь нашим сусликам чаще заводить шарманку вы можете здесь: https://goo.gl/uwqE7f
Андрей Рымарук (Andriy Rymaruk)
Проект "Повернись живим"Видео здесь - https://www.facebook.com/backandalive/videos/vb.346164665540977/803238763166896/?type=2&theater
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Видно ухо, видно горло, видно ноги...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вместо того, что бы Порошенко и Турчинов внятно пояснили, что делать с оккупированным Донбассом. Где стратегия? Оно само-по-себе все друга друга постреляют?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп дал кизды гопнику хуйлу в Сирии, и тот всрался забившись в угол.
В Черном море доминируют корабли с "пристарелыми" топорами.... На границах Польши и Прибалтики выжидает натовская группировка... А в сторону Северной Кореи выдвинулся Американский Флот.
Фсё. Закапывайтесь орки в магилы. Бо Украинская Армия, возрадилась из пепла. И имеет мощную поддержку.
Ответить
Ответить