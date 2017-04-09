Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

6769 19Теги: Египет (670) МИД (4012) теракт (2063) Тему создал: редактор новостей09.04.17 13:25 Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕОВзрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье. читать источник x Мне нравится 1
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https://twitter.com/Zn_Portnova
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Вот пример.
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Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге. Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
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Это была фейковоя постановка для отвода глаз от закона который всех расцыян поставит в стойло.Регистрация в соц сетях только с паспортом и запрет интернета.
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Среди пострсдавших украинцев нет.
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