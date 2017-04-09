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Теги: Египет (670) МИД (4012) теракт (2063)
Тему создал: редактор новостей

Взрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье.

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О так это и есть ассиметричный ответ рассеюшки за разбитую авиабазу...
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Вот скажите мне что это не хуйло - опять по кругу пошел гранаты подкладывать.
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Недавно смотрел фильм Крутые меры. Попсовенькая и слабенькая по сценарию лента, но идея правильная затронута. Как при помощи группки людей, внедренных во власть, очень быстро дестабилизировать ситуацию в стране. В случае с кремлем - во всем мире. Ломать - не строить.
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Запустили путина и его упырей во все международные структуры - теперь расхлебываем.
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пальмова неділя. вербну в Єгипті не святкують.
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Хороша тема, щоб блиснути своїм неперевершеним гумором.
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Обращение Ксении Собчак к Владимиру Путину

Ксения Собчак обратилась к президенту Владимиру Путину после трагичных событий третьего апреля в Санкт-Петербурге. Она призвала главу государства переключить внимание спецслужб с бессмысленной борьбы с оппозицией на безопасность страны.
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Терактов не было!
Это была фейковоя постановка для отвода глаз от закона который всех расцыян поставит в стойло.Регистрация в соц сетях только с паспортом и запрет интернета.
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До того как начались протесты против коррупции в параше и конкретно против друга Медведева ( так холопы скоро и против сцаря пойдут) террактов небыло.
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Коптська общіна - одна з перших християнських общін
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В Швеции террорист задавивший людей на грузовике , узбеком оказался. Раша "налаживает "отношения
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Взрыв в Верховнiй Радi.
Среди пострсдавших украинцев нет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВзрыв в церкви в Египте: среди погибших украинцев нет, - МИД Украины. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
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