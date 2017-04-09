2867 45Теги: поезд (613) Укрзализныця (1047) Донецкая область (3966) Тему создал: редактор новостей09.04.17 13:15 Под Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия"УЗ" выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой. читать источник x Мне нравится
А что , блокаду уже сняли ?
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09.04.2017 13:34
Ну и вывод соответствующий: порошенковская блокада торговли с оккупированными территориями - очковтирательство барыги-мошенника.
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Блокады Донбасса не существует. Граница с Россией открыта.
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Если речь об отказе от торговых отношений с рф, то пока такого принято не было. На сколько я знаю.
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Расєя вам - понад усе.
І ваш кремлівський "цар- месія"
Вам ще снарядів підвезе.
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Расєя вам - понад усе.
І ваш кремлівський "цар- месія"
Вам ще снарядів підвезе.
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці багато вкидань лайна ФСБ. З ранку тут вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
90% коментарів - блювота «кухарів путiна». Просимо заблокувати лишнехромосомных - любителів «Глоду» (Боярышника).
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