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Теги: поезд (613) Укрзализныця (1047) Донецкая область (3966)
Тему создал: редактор новостей

Под Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия

"УЗ" выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой.

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Матиос в волшебный тепловизор разглядел, что демоны Парасюк и Семенченко уже шикаладные поезда под откос пускают.
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неее.. это гиви с моторылой с того света фулиганють.. .
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а шо она была? неделю назад ехал поездом..... между Волновахой и Мариуполем на перегонах все забито вагонами с маркировкой и раскраской РЖД счиал считал устал и бросил
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Элементарно - рельсы проржавели. Это ж Укрзалізниця.
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Вопрос знатокам: что делал поезд с соевым шротом (и самое интересное - с чьим?) вблизи оккупированных территорий?
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Юг области, аграрные районы. Вокруг десятки агропредприятий. Вывозили продукцию видимо.
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Поезд с подсолнечным/рапсовым/горчичным/конопляным шротом кардинально меняет ситуацию?
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Кардинально нет. Но исходя из логики вашего вопроса выше, юг Донецкой области нужно отрезать от Украины, ибо рядом линия разграничения. Пытаюсь понять логику этой мысли, но дебит с кредитом не сходится.
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Вот тут почти полный ответ на ваши претензии о "разбалансировке дебита-кредита".
09.04.2017 13:34

Ну и вывод соответствующий: порошенковская блокада торговли с оккупированными территориями - очковтирательство барыги-мошенника.
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А как вы себе представляете блокаду Донбасса? Во первых, понятие границ угольного бассейна не совпадает с административными границами областей. Кто так пишет, тот показывает свою безграмотность. Но даже, если под термином Донбасс подразумевается ОРДЛо, то очевидно, что блокада, в нормальном понимании термина, оккупированных территорий невозможна, т.к. они имеют границу со страной их создавшей.
Если речь об отказе от торговых отношений с рф, то пока такого принято не было. На сколько я знаю.
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Какая блокада, если на этом можно просто и непринуждённо ложить в карман барыжные шикаладно-антрацитовые миллиардные доходы - о какой блокаде может идти речь.
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кормить то вату чем-то надо.. а то весь Бамбас завоняеть.. ..
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А если везли к вам в область кормить вышивату, например?
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Дурне... в нас сало гор1лка та картопля не переводяться !!! 1 тому шрапнель не популярна !!!
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Я за вас очень рад. Но не ужели вы думаете, что в других регионах перебои с картоплей, салом и горилкой?
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Судя по вашему посту я-то подумал что у вас перебои... но слава Богу и у вас всё хорошо..
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А ви кричіть, кричіть "Россия!".
Расєя вам - понад усе.
І ваш кремлівський "цар- месія"
Вам ще снарядів підвезе.
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.. а я тут яким боком??? чи ти вишиватник або п1дфуйловник замаскований???
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А ви кричіть, кричіть "Россия!".
Расєя вам - понад усе.
І ваш кремлівський "цар- месія"
Вам ще снарядів підвезе.
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по проложенным рельсам ехал, в объезд по трассе не получилось
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А вот и не надо. У нас, на УЗ - средние скорости поездов повыше будут, чем на РЖД.
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АТО...священное АТО !!! То в мацкве ЧП то у Волноваси... ..
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Щось подібне діється і на кацапстані. Вчора в масквабаді гепнулись два потяги влоб. Електричка і пасажирський. Два вагони зійшли з рейок.
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как вы правильно их объединили) псевдоппозиционеры всех стран соединяйтес
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Треба Парасюка й Семенченко долучити до з'ясування причин пригоди..
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Без Матіоса з тепловізором і його жінкою - геніальною фінансисткою-мільйонеркою не розібратися.
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Почему все накинулись на Парасюка и Семенченко? Я считаю их честнее, скажем, матиоса или гройсмана.
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Потому что если бы не Парасюк, Семенченко, Йулька и Саакашвили, то Петро Офшоренко уже давно завёл бы эту страну в Рай. А эти демоны ему мешают.
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Я не хочу в такой шоколадный рай, хоть и люблю сладкое.
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порошенковская блокада торговли с оккупированными территориями - очковтирательство барыги-мошенника.

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці багато вкидань лайна ФСБ. З ранку тут вже «працюють» російськомовні тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
90% коментарів - блювота «кухарів путiна». Просимо заблокувати лишнехромосомных - любителів «Глоду» (Боярышника).
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Ігорьоша, з чого це ти вирішив, що ватоподібний одеський німець-переселенець на 8-му десятку років, трохи вивчивши українську, отримує право зараховувати себе до розумних, а 90% громадян України - до зайвохромосомних? (в тебе навіть на переклад цього слова - лишнехромосомных - розуму та здібностей не вистачило)
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Похоже, торговля с сепаратистами продолжается.
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Честный-пречестный пацан порошенко сказал - пацан порошенко честно "сделал".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПод Волновахой с рельсов сошел поезд - "УЗ" выясняет обстоятельства происшествия
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