Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада

6122 115Материалы по теме: Война в СирииТеги: Россия (69819) Сирия (2313) Эрдоган (329) Асад (178) Тему создал: Цензор.НЕТ09.04.17 13:09 Эрдоган призвал Россию перестать защищать АсадаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию пересмотреть свою поддержку режима Башара Асада в Сирии. читать источник x Мне нравится 13
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Асад - лишь несамостоятельное подставное лицо кремлевских бандитов.
Кремль там свои притензии на криминальное мировое господство защищает.
Как и в Украине
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Пусть призывает банду Путина, захватившую власть в РФ.
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