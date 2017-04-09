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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Россия (69819) Сирия (2313) Эрдоган (329) Асад (178)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию пересмотреть свою поддержку режима Башара Асада в Сирии.

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Как же он не будет поддерживать Асада, такого же *уйла, как и сам? Сирия - последний рубеж на пути катарского газа для Европы: падет - и звизда Газпрому! Потому выродок из кожи вон и лезет!
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Да, вот так прямо позвонил и сказал - "вофка, раслабь анус и получай удовольствие"...
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Видимо скоро в росиюшке опять запретят турецкие апельсины.
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Эрдоган не понимает, что педофильное хуйло НЕ поддерживает Асада, а ПОМОГАЕТ И НАПРАВЛЯЕТ!......
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"перестать защищать Асада"

Асад - лишь несамостоятельное подставное лицо кремлевских бандитов.

Кремль там свои притензии на криминальное мировое господство защищает.
Как и в Украине
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Чего они там все Россию призывают?
Пусть призывает банду Путина, захватившую власть в РФ.
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...хочешь сказать,что процент обожателей хуйла снизился до 85-ти % ?
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Эрдоган засадил и ме-е-едленно проворачивает свое оружие...
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.... а я вот не пойму НА ХРЕНА было бросать эту ХИМИЮ ???? СМЫСЛ в чем ????? кто скажет ????
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Тупин бы уже и рад, да как открутить назад пропагандистскую машину для ватоголовых? Ведь там ассад- лучший друг и поэтому мысвоихнебросаем Сейчас карлики в кремле сидят и репу чешут, как бы подставить ассада. А ассад, не будь дураком, первый бы сдал луноликого, сказав что это его космическо-галактические самолёты скинули химию.Эрдоган призвал Россию перестать защищать Асада - Цензор.НЕТ 8307
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭрдоган призвал Россию перестать защищать Асада
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