Звонкая затрещина Путину от Трампа

Ну наконец то, зарвавшийся питерский хулиган получает за свои проделки хорошую затрещину. Трамп в отличие от нерешительного Обамы долго не раздумывал и после того, как Россия в очередной раз заблокировала резолюцию Совета Безопасности, осуждающую на этот раз применение Асадом запрещенного химического оружия, распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Хомсе, с которого сирийская авиация произвела химическую атаку. Интересный и весьма показательный факт, - все телеканалы показали ужасные последствия варварского налёта сирийской авиации в провинции Идлиб , в результате которого в страшных мучениях погибло около 150 человек, исключительно мирного населения, и только российское телевидение обошло молчанием это злодейство.
Оно и понятно, ведь Россия покрывает деяния кровавого сирийского диктатора, более того осуществляет прямую военную помощь в войне Асада со своим народом. Да и как может Путин, который сам безжалостно мочил свой народ в Чечне и является не меньшим преступником, чем Асад, не поддержать его против демократической оппозиции. Что и говорить, Путин для Асада является хорошим примером для подражания.
Теперь, после прямого нападения Америки на сирийскую авиабазу, Путин оказался перед дилеммой, то ли защищать Асада, что вызовет военное столкновение с Америкой со всеми вытекающими последствиями, то ли поджав хвост покинуть Сирию, и ограничится поставкой вооружения, что только лишь продлит агонию режима. Тут судьбе Асада не позавидуешь, у него тоже остаётся в таком случае два варианта, - с позором бежать из страны в Россию подобно Януковичу, либо удостоиться участи Муаммара Каддафи.
Трамп ясно дал понять, что Америка более не желает терпеть слишком наглые проделки Путина, который вместо того, чтобы заниматься серьёзными проблемами своей страны затевает военные авантюры то в Грузии, то в Украине, то в Сирии, да ещё как выясняется и в Черногории. Если в бытность Советского Союза не было инцидента с нарушением военными самолётами границ стран НАТО, то при Путине такие нарушения стали неоднократными и вызывающе опасными, когда русские истребители умышленно пролетали в нескольких метрах от американских фрегатов. Как-то, чтобы сбить спесь, даже пришлось уничтожить русский бомбардировщик, в очередной раз, залетевший в воздушное пространство Турции. Создаётся впечатление, что российский президент только и ищет в каком ещё месте на земном шаре проявить свой по-детски задиристый характер. И вот, после полученного от дяди подзатыльника, Путин молча утёр сопли и как нашкодивший ребёнок заполз под стол и затих. Где хвалёные системы ПВО, включающие не имеющие аналогов С-300, С-400, «Панцирь»? А ведь Америка оповестила русских заранее, что по Сирии будет нанесён ракетный удар. Или они могут сбивать только гражданские пассажирские самолёты, на примере Боинга рейса MH-17. Подобная же зеркальная реакция была продемонстрирована в телевизионном ток-шоу кремлёвского соловья В. Соловьёва (1). Обычная бравада его участников, которые при каждом подходящем моменте, кичливо заявляли, что того кто осмелится противостоять законным интересам России, ожидает ответный удар такой силы, что мало не покажется, сменилась на замешательство в вопросе, что делать России после полученной звонкой затрещины.